Schaden dürfte sich in Grenzen halten: Coronakrise kostet den Kanton Luzern über 160 Millionen Franken Am Freitag informiert Finanzdirektor Reto Wyss über die Auswirkungen der Pandemie auf die Kantonskasse. Weil von der Nationalbank im März extrem viel Geld gekommen ist, dürfte sich der Schaden in diesem Jahr in Grenzen halten. Dominik Weingartner 26.06.2020, 09.00 Uhr

Finanzdirektor Reto Wyss informiert über die Auswirkungen der Coronakrise auf die Kantonsfinanzen.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 23. Juni 2020)

Der Kanton Luzern hat eine erste Hochrechnung veröffentlicht, welche Auswirkungen die Coronakrise im laufenden Jahr auf die Kantonsfinanzen haben könnte. Statt des erwarteten Ertragsüberschuss von rund 19 Millionen Franken dürfte es nun ein Minus von 25,5 Millionen Franken geben. Bei einem Gesamtvolumen von 3,7 Milliarden Franken scheint dies auf den ersten Blick wenig zu sein.

Dass sich der Schaden mutmasslich in Grenzen hält, ist aber in erster Linie der vierfachen Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) an die Kantone zu verdanken. Anfang März wurde bekannt, dass der Kanton Luzern 2020 statt der budgetierten 32 Millionen Franken sage und schreibe 127,8 Millionen Franken aus Bern erhält.

Glück im Unglück, sozusagen. Denn die negativen Auswirkungen der Coronakrise werden vom Kanton auf über 160 Millionen Franken beziffert. Die SNB-Gelder federn dies in einem beträchtlichen Masse ab.

Massive Einbusse bei den Steuereinnahmen

Das grösste Loch in der Kantonskasse entsteht durch fehlende Steuereinnahmen. Die Mindereinnahmen gegenüber Budget beziffert der Kanton hier auf 70 Millionen Franken. Davon gehen 43 Millionen Franken auf das Konto der juristischen Personen, also den Firmen.

Keine Überraschung ist, dass der Bereich Gesundheit massiv schlechter abschneiden wird als budgetiert. Die Abweichung nach unten beträgt hier geschätzt 47 Millionen Franken. Dabei waren nicht etwa Vorbereitungsmassnahmen für Corona matchentscheidend, sondern Ertragsausfälle aus nicht durchgeführten Wahleingriffen. «Wie weit der Kanton diese Mehrkosten tragen muss, ist abhängig davon, ob für die Finanzierung der Spitäler eine nationale Lösung gefunden wird», heisst es in der Mitteilung des Kantons.

Weitere Einnahmeausfälle gibt es im Bereich Öffentliche Ordnung und Sicherheit mit einer Verschlechterung von 14 Millionen Franken gegenüber Budget. Hauptgrund sind fehlende Einnahmen durch Verkehrsbussen, weil der Verkehr während des Lockdowns zu grossen Teilen zum Erliegen gekommen ist.

Verschuldung steigt stark an

Laut Finanzdirektor Reto Wyss sei es schwierig, die Nachwehen der Coronakrise zum jetzigen Zeitpunkt zuverlässig einzuschätzen. Er vermutet, dass in «absehbarer Zukunft keine grossen Gewinne zu erwarten sind», wie es in der Mitteilung heisst. Einem Leistungsausbau, wie er oft von links gefordert wird, erteilt Wyss eine Absage.

Klar ist für den Finanzdirektor hingegen, dass in den nächsten Jahren mit einer höheren Verschuldung zu rechnen ist. Die prognostizierte Nettoverschuldung per Ende 2020 liegt laut Hochrechnung bei rund 172 Millionen Franken – 86 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Die Steuerausfälle will der Kanton mit dem Ausgleichskonto finanzieren. Dort liegen mittlerweile 271 Millionen Franken.

Auch bei den Investitionen will sich der Kanton nicht zurückhalten. Dies hat er bereits früher kommuniziert. «Indem wir die Projekte plangemäss realisieren, unterstützen wir die Wirtschaft in unserem Kanton», lässt sich Wyss in der Mitteilung zitieren. Zudem hält der Regierungsrat an einer weiteren bereits geäusserten Maxime fest: Sparpakete und Steuererhöhungen seien unbedingt zu verhindern.