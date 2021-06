Coronakrise Luzern Tourismus erwartet ein leicht besseres Jahr als 2020 – doch auf Gäste aus Asien muss man noch länger warten Auch dieses Jahr werden in Luzern vor allem Schweizer Gäste erwartet, viele Hotelbetten dürften leer bleiben. Im Herbst könnten allenfalls die ersten Touristen aus Übersee kommen. Stefan Dähler 19.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stimmung bei den Luzerner Tourismusbetrieben ist nach einem sehr schwierigen Winter optimistischer als auch schon. «Es sind in eingeschränkter Form wieder Events möglich, was vor allem für den Städtetourismus sehr wichtig ist. Und dank Covid-Zertifikat zeichnet sich ab, dass Reisen innerhalb Europas bald wieder unkomplizierter möglich sind», sagt Marcel Perren, Direktor von Luzern Tourismus. Conrad Meier, Präsident von Luzern und Zentralschweiz Hotels, führt aus, dass man bereits im April und Mai «eine unerwartete Nachfrage reiselustiger Schweizer» verzeichnet habe. «Man sah, dass das Bedürfnis zum Reisen und gutem Essen vorhanden war.» Mit der Öffnung der Restaurants habe dieser «Sleep-and-Eat-Tourismus» wieder abgenommen.

Conrad Meier, Präsident von Luzern und Zentralschweiz Hotels.

Bild: Eveline Beerkircher

Eine Auswertung von STR Global zeige aber, dass der Buchungsstand in Luzern im Vergleich mit anderen Schweizer Städten überdurchschnittlich sei. Meier:

«Die prognostizierte Auslastung ist mit zirka 20 Prozent im Mittel bis Ende August jedoch noch immer auf einem sehr tiefen Niveau.»

Auch Perren weist darauf hin, dass die Lage immer noch sehr schwierig sei. Luzern Tourismus rechnet bei den Logiernächten in der Stadt nur mit einer leichten Zunahme. «Dieses Jahr dürften wir rund 42 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen», sagt Perren. 2020 waren es 35 Prozent. In den Bergregionen sah es besser aus, das dürfte auch dieses Jahr so sein. Wie geht es den Hotels angesichts dieser Zahlen? «Dank der Unterstützungsgelder des Härtefallfonds konnte das Schlimmste wie Betriebsschliessungen und Konkurse verhindert werden», sagt Meier. «Die Planungsunsicherheit ist allerdings weiterhin sehr gross.» Wichtig sei nun, rasch einheitliche Reiserichtlinien für den gesamten Schengen-Raum und weitere internationale Destinationen zu definieren.

«Dies gibt sowohl den Reisenden als auch den Hoteliers Planungssicherheit für die Zukunft.»

Schweizer Gäste dürften weiterhin klar in der Mehrheit sein

Der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren. Bild: Boris Bürgisser

Bisher kam dieses Jahr der Grossteil der Gäste nach wie vor aus der Schweiz. Besonders beliebt sei Luzern bei West- und Ostschweizern, so Meier. Daran dürfte sich auch im Verlauf des Sommers wenig ändern. Perren sagt:

«Wir gehen davon aus, dass der Anteil Schweizer Gäste rund 70 Prozent ausmachen wird.»

2019 waren es in der Stadt Luzern 23 Prozent, letztes Jahr zirka 60. Für 2020 gelte es zu berücksichtigen, dass vor der Coronakrise Anfang Jahr noch sehr viele ausländische Gäste in Luzern waren. Dafür dürften in den folgenden Monaten aufgrund des Covid-Zertifikats wieder mehr Schweizer ins Ausland gehen, umgekehrt auch wieder mehr Ausländer – grösstenteils aus Europa – nach Luzern kommen. Den Fokus beim Marketing legt Luzern Tourismus aber immer noch primär auf den einheimischen Markt. «Derzeit läuft eine grosse Kampagne in der Westschweiz», sagt Perren. Weiter sei man im näheren Ausland wie Süddeutschland, Norditalien oder Frankreich aktiv.

Wie bereits 2020 sollen auch diesen Sommer viele Gäste aus der Westschweiz nach Luzern kommen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2020)

Zürich Tourismus erhält viel mehr Geld von der öffentlichen Hand

Das Budget zur Bearbeitung der Märkte von Luzern Tourismus ist wegen fehlender Einnahmen aus den Logiernächten und der Tourist-Info jedoch beschränkt. 2021 betrug es inklusive Beiträge von Partnern wie Bergbahnen rund 1,3 Millionen Franken, das sei etwa ein Drittel weniger als 2019.

Andere Tourismusregionen haben teils deutlich mehr Geld zur Verfügung, so Perren. Hinzu komme, dass nun auch ausländische Regionen wieder intensiver um Schweizer Gäste werben. Stadt und Kanton Luzern haben für Luzern Tourismus Coronahilfen in der Höhe von rund 2 Millionen Franken gesprochen. Das klingt nach viel, ist aber deutlich weniger als anderswo. Zürich Tourismus etwa erhält zirka 12 Millionen. «Wir haushalten mit dem, was wir haben. Zusätzliche Beiträge wären natürlich erwünscht, zumal das Geld einer Branche zugutekäme, die in der Region von grosser Bedeutung ist», sagt Perren. Es laufen aktuell in Abstimmung mit Schweiz Tourismus Abklärungen für weitere Bundesgelder für Regionalorganisationen.

US-Amerikaner ab Herbst, Chinesen wohl nicht vor Frühling 2022

Ab wann ist in Luzern wieder mit Gästen aus den wichtigen Fernmärkten USA oder Asien zu rechnen? Perren:

«In den USA sieht die Lage nicht schlecht aus, die Impfungen kommen gut voran, es könnte bald Lockerungen der Reiserestriktionen geben.»

Man rechne im Herbst wieder mit ersten US-Touristen. Diese stellten vor Corona die zweitgrösste Gästegruppe in Luzern; hinter der Schweiz, vor China. Auch aus den Golfstaaten könnten im Herbst wieder Touristen kommen. Bei den Asiaten dürfte es noch länger dauern. China etwa sei noch sehr restriktiv. Vor den Olympischen Winterspielen im Februar 2022 in Peking seien kaum Lockerungen der Reisebestimmungen zu erwarten. Allenfalls könnten aus Südkorea schon früher Gäste kommen.

Luzern Tourismus geht derzeit davon aus, dass 2022 zu einem Übergangsjahr wird und sich die Lage 2023 wieder einigermassen normalisiert. Wobei sich die Frage stellt, ob der Tourismus danach noch derselbe sein wird. Perren erklärt:

«Trends wie eine höhere Bedeutung der Nachhaltigkeit oder kleinere und individuellere Reisegruppen setzten bereits vor Corona ein und werden sich verstärken.»

Wobei er anführt, dass diese Entwicklung nicht frei von Widersprüchen ist: «Der Cartourismus ist in der Bevölkerung weniger beliebt, doch wenn mehr Gäste individuell anreisen, generiert das auch mehr Verkehr.» Diese Diskussion werde man aber im Rahmen der Erarbeitung der neuen städtischen Tourismusvision vertieft führen müssen.