Coronakrise Luzerner Kulturschaffende fordern fixes Grundeinkommen Wer als Künstlerin oder Künstler im Jahr vor der Krise wenig Projekte hatte, muss jetzt darben. Helfen könnte ein temporäres Grundeinkommen, wie es der Kanton Zürich eingeführt hat. Der Kanton Luzern aber will davon nichts wissen.

Alexander von Däniken 21.01.2021, 05.00 Uhr

3840 Franken pro Monat, rückwirkend ab Dezember 2020 und bis Ende Mai 2021: Diesen Betrag erhalten Kulturschaffende im Kanton Zürich, weil sie nicht arbeiten können. So hat es die Zürcher Direktion der Justiz und des Innern kürzlich mitgeteilt. Was in bürgerlichen Ohren nach sozialistischem Grössenwahn klingt, hat durchaus einen plausiblen Hintergrund.

Das Schweizer Stimmvolk hat ein bedingungsloses Grundeinkommen schon einmal abgelehnt. Der Luzerner Regierungsrat will dieses auch nicht temporär für Kulturschaffende. Nicole Nars-Zimmer (Basel, 10. Juni 2016)

Denn die Einkünfte von selbstständigen Musikerinnen, Schauspielern oder Filmerinnen variieren in normalen Zeiten stark. Je nach Projekt und Vorbereitungsdauer ist das Jahreseinkommen tief oder hoch. Das rächt sich in der Krise nun bei jenen Künstlern, die 2018 und 2019 ein Projekt erarbeitet haben, um es 2020 zu starten – was bekanntlich nicht gegangen ist. Denn die auch in Luzern gängige Ausfallentschädigung richtet sich nach den individuell erwirtschafteten Jahreseinkommen der Vorjahre.

Das Zürcher Modell hingegen funktioniert anders. Es geht von einem angenommenen Schaden von 4800 Franken aus, der durch das behördlich angeordnete «Berufsverbot» entsteht. Von diesem Betrag können Kulturschaffende 80 Prozent beziehen, eben 3840 Franken. Davon abgezogen werden alle Zahlungen, welche die Kulturschaffenden aus anderen Quellen beziehen – etwa aus der Erwerbsersatzentschädigung durch die Ausgleichskasse.

«Kenne viele Künstler, die kaum über die Runden kommen»

Vereinfacht gesagt, werden also beim Zürcher Modell die vorhandenen Mittel nicht aufgrund individueller Umsatzrückgänge verteilt, sondern nach dem Giesskannenprinzip, damit alle Künstlerinnen und Künstler während der kommenden Monate ihre Fixkosten decken können. Der Musiker und Moderator Phil Dankner würde es begrüssen, wenn das Zürcher Modell auch in Luzern und anderen Kantonen Fuss fasste. Denn: «Ich kenne viele Künstler, die wegen der aktuellen Regelung kaum über die Runden kommen.»

Der 50-Jährige wohnt seit zwölf Jahren mit seiner Familie in Gisikon. Das Haushaltsbudget gehe im Moment nur auf, weil seine Frau weiterhin ihren Job als Kindergärtnerin ausüben könne. «Aber nicht alle sind in einer solchen Situation.» Es wäre darum schön, wenn sich im Kanton Luzern etwas bewegen würde.

«Zürcher Modell ist eine gute Idee»

Diese Hoffnung hegt auch die IG Kultur Luzern, die über 230 Institutionen, Organisationen und Kultur- sowie Kunstschaffende politisch vertritt. Präsident Urs Bugmann betont, dass in kaum einer anderen Branche die jährlichen Einkommen so stark schwanken würden. «Darum ist das Zürcher Modell eine gute Idee.»

Die Kulturschaffenden seien derzeit doppelt betroffen. Einerseits können sie ihre Projekte nicht realisieren und damit kein Geld erwirtschaften. Andererseits würden auch gängige Gelegenheitsjobs ausfallen, dank derer sich viele Kulturschaffende über Wasser halten, wenn es eng wird. Bugmann führt als Beispiel die Hilfe beim Aufbau von Museumsausstellungen, Konzert- und Theaterbühnen auf. Da diese Betriebe geschlossen sind, falle auch diese kleine Einnahmequelle weg.

Ein fixes Grundeinkommen hätte laut Urs Bugmann ausserdem den Effekt, dass sich die Kulturschaffenden weiterhin ihren Projekten widmen können, auch wenn diese nicht den grossen Erfolg versprechen. Denn mit knapperen Mitteln wie jetzt drohe eine Kommerzialisierung, «was im schlimmsten Fall zu einem Einheitsbrei und einer geistigen Verarmung der Gesellschaft führt».

Regierungsrat erinnert an Volksabstimmung

Was sagt der Kanton Luzern zum Zürcher Modell? Stefan Sägesser, Kulturbeauftragter im Bildungs- und Kulturdepartement: «Ein temporäres Ersatzeinkommen entspricht einem Grundeinkommen für Kulturschaffende, was dem Regierungsrat nach der eidgenössischen Abstimmung über ein bedingungsloses Grundeinkommen vom Juni 2016 nicht opportun erschien, gerade in Anbetracht der Möglichkeiten für Kulturschaffende wie Erwerbsersatz, Lebenskostenzuschuss via Suisseculture Sociale und den Ausfallentschädigungen.»

Der Bundesrat habe in Kooperation mit den Kantonen eine breite Palette an Unterstützungsmöglichkeiten erarbeitet, welche die wirtschaftlichen Auswirkungen abfedern sollen. «Die Kultur ist in der Tat stark getroffen, und dem Kanton Luzern bedeutet die kulturelle Vielfalt viel», so Sägesser. Der Regierungsrat sei seit Beginn der Massnahmen im April 2020 bereit, das Gefäss der Ausfallentschädigungen von Kulturunternehmen und Kulturschaffenden finanziell zu unterstützen. Mit der Weiterführung der Ausfallentschädigungen auf Grundlage des Covid-19-Gesetzes setze der Regierungsrat weiterhin auf diese Unterstützungsmassnahmen «und sieht von einem temporären Erwerbseinkommen ab, welches die Kulturschaffenden gegenüber anderen Betroffenen ungleich bevorzugen würde».

Dafür setzt der Kanton Luzern auf die Unterstützung von sogenannten Transformationsprojekten. Sägesser erklärt: «Das Verbot von Veranstaltungen mit Publikum – und zeitweise sogar von Proben – hat massive Auswirkungen auf die Kultur. Einerseits auf die Strukturen der Kulturbetriebe, vor allem aber auf die Möglichkeit der Darstellung.» Hier könne der Kanton zusammen mit dem Bund Beiträge für innovative Projekte sprechen, die auch in diesen Zeiten ein Publikum erreichen. Ein Beispiel seien die Solothurner Filmtage, die aktuell im digitalen Raum stattfinden. Genaueres lasse sich im Moment nicht dazu sagen: «Das Gefäss ist in dieser Form ebenso neu wie die Massnahmen, welche dieses Gefäss erst ermöglichten.» Gesuche können seit dem 11. Januar eingereicht werden.