Coronakrise Luzerner Restaurants als Betriebskantinen – der Start verläuft verhalten optimistisch Restaurants dürfen neu Betriebskantinen für Büezer sein. Noch ist die Nachfrage gering: Am Dienstag haben sich nur drei Restaurants angemeldet. Reto Bieri 02.03.2021, 18.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es war eine gute Nachricht für die arg gebeutelte Gastrobranche: Seit Montag dürfen Restaurants als «Betriebskantine für Berufstätige im Ausseneinsatz» öffnen. Zwischen 11 und 14 Uhr können zum Beispiel Bauarbeiter, Landschaftsgärtner, Handwerker und Montagearbeiter ihr Mittagessen in einem warmen Innenraum einnehmen. Das Anliegen geht auf die Petition «Beizen für Büezer» zurück, welche die Obwaldner SVP-Nationalrätin Monika Rüegger Ende Januar lanciert hatte.

Seit Montag dürfen Restaurants unter bestimmten Voraussetzungen als Betriebskantinen für Büezer öffnen. Michael Fankhauser und Jari Haldenmann im Restaurant Baragge in Sursee.

Bild: Nadia Schärli (Sursee, 2. März 2021 )

Am Dienstag hielt sich das Interesse im Kanton Luzern noch im überschaubaren Rahmen. Gerade mal drei Restaurants haben sich bei der Gewerbepolizei gemeldet. Diese müssen interessierte Gasthöfe täglich bis 10 Uhr melden, für welche Arbeitgeber sie als Betriebskantine geöffnet haben. Eine weitere Auflage ist: Die Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeitenden vorgängig schriftlich bei der Betriebskantine anmelden.

Gastro-Verbandspräsident begrüsst das Angebot

«Es braucht wohl noch etwas Anlaufzeit, bis sich Restaurants und Büezer finden», begründet Urs Renggli, Chef der kantonalen Gastgewerbe- und Gewerbepolizei, den verhaltenen Start. Speziell kontrollieren werde die Polizei die Betriebskantinen nicht. Dies geschehe im Rahmen der üblichen Patrouillentätigkeit. Das sei auch der Grund, weshalb sich die Restaurants melden müssen. So sind die Polizistinnen und Polizisten informiert, denn grundsätzlich sind alle Gastrobetriebe geschlossen.

Ruedi Stöckli, Präsident des Gastroverbands Kanton Luzern, begrüsst die neue Möglichkeit zwar, allerdings geht er nicht davon aus, dass viele Restaurants davon Gebrauch machen. «Grundsätzlich ist es aber gut, dass sie es überhaupt machen dürfen.» Auch findet Stöckli, der bürokratische Aufwand sei gering. «Den Betrieb bei der Gewerbepolizei anzumelden ist keine grosse Sache.» Seinen eigenen Landgasthof Strauss in Meierskappel wird Stöckli wegen Umbauarbeiten vorerst nicht als Betriebskantine nutzen.

Baragge Sursee: 20 statt 200 Mittagessen

Geöffnet hat am Dienstag hingegen das Restaurant Baragge in Sursee. «Wir haben uns dazu entschlossen, weil wir eine Büezerbeiz sind, wir unsere Gäste sehr vermissen und ihnen einen warmen, gemütlichen Platz bieten möchten», sagt Geschäftsführerin Barbara Limacher. Etwas umständlich findet sie, dass die Firmen bis um 10 Uhr per Mail reservieren müssen.

«Wir starten jetzt mal und schauen, wie es läuft.» Rund 20 Personen von Firmen und Baustellen aus der Umgebung haben sich für Dienstagmittag angemeldet. Die «Baragge» hätte Kapazität für zehn Mal mehr Mittagsgäste. «Es braucht wohl einen Moment, bis die Leute merken, dass wir wieder offen haben», sagt Limacher. Es sei aber gut für das ganze Team, dass sie wieder arbeiten dürfen.

Coronasituation schlägt aufs Gemüt

Ebenfalls wieder geöffnet ist seit Montag das Restaurant Schützenmatt in Inwil. Ursula Arnold und ihr Mann Paul führen das Restaurant seit 27 Jahren. Zum ersten Mal seit der Schliessung am 22. Dezember haben sie wieder im Restaurant gearbeitet. «Es tut mir gut, denn nicht arbeiten zu können, hat mir aufs Gemüt geschlagen», sagt Ursula Arnold. Auch bei den Gästen sei es sehr gut angekommen. Es seien vor allem Stammgäste aus dem Dorf gekommen. Zwölf Mittagessen haben sie verkauft; normalerweise sind es zwischen 60 und 80. Das Ehepaar führt die Beiz deshalb vorerst zu zweit, ohne das Personal. Ursula Arnold ist trotzdem guter Dinge:

«Wenn es sich herumspricht, kommen vielleicht mehr Leute.»

Skeptischer tönt es bei der Remimag Gastronomie AG, die schweizweit 27 Gastro- und Hotelbetriebe führt, darunter die Restaurants Opus in Luzern und Tell in Gisikon. Beizen für Büezer sei im Grunde ein guter Gedanke, sagt Co-Geschäftsführer Bastian Eltschinger. Es müsse aber finanziell aufgehen. Nur bei einem Restaurant der Remimag-Gruppe prüfe man eine Betriebskantine, da sich in der Nähe eine Baustelle befindet.

Restaurants sollen am 22. März wieder öffnen dürfen

Zurückhaltend ist auch Moritz Rogger, Geschäftsführer des Bistro Spitz in Hochdorf. «Unsere Kunden sind eher weniger die Bauarbeiter, deshalb lohnt sich eine Betriebskantine nicht.» Gut findet das Vorstandsmitglied des Luzerner Gastroverbands, dass den Betrieben eine Perspektive geboten wird. Doch auch Rogger sagt: «Es muss aber kostendeckend sein.» Entscheidend ist für Rogger, der auch im Vorstand des nationalen Gastroverbands sitzt, dass alle Restaurants am 22. März wieder öffnen dürfen. «Wir sind überzeugt, dass die Kunden kommen würden.»

Zu Besuch in der «Betriebskantine» im Restaurant Hirschen in Walchwil Video: Brigitte Büchel / Tele 1