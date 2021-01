Coronakrise Plus 8 Prozent: Stadt Luzern verzeichnet starken Anstieg bei der Sozialhilfequote Während in anderen Regionen die Auswirkungen der Coronakrise bei der Sozialhilfe noch nicht spürbar sind, leidet die Stadt Luzern bereits. Ein möglicher Grund ist die starke Ausrichtung auf den Tourismus. 07.01.2021, 10.00 Uhr

Kaum Touristen, geschlossene Restaurants: Luzern - hier das Brandgässli - ist von der Coronakrise besonders betroffen. Bild: Patrick Hürlimann (29. Dezember 2020)

(hor) Die Auswirkungen der Corona-Krise stellen eine grosse Herausforderung für das System der sozialen Sicherheit der Schweiz dar. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) hat deshalb die mittelfristigen Herausforderungen analysiert und die im vergangenen Mai publizierten Prognosen für die kommenden zwei Jahre aktualisiert. Demnach verzeichnet die Skos gesamtschweizerisch zwar noch keinen Anstieg der Fallzahlen in der Sozialhilfe. Sie bewegen sich sogar unter den im Mai gestellten Prognosen. Doch es gibt Ausnahmen. Eine davon ist die Stadt Luzern, wie die Skos am Donnerstag mitteilt.

Konkret verzeichnet die Stadt Luzern bei der Sozialhilfequote laut dem Skos-Analysepapier plus 8 Prozent im Monat November 2020 gegenüber dem Durchschnittsmonat 2019. Mögliche Gründe dafür sind der hohe Anteil von Beschäftigten in einem auf ausländische Gäste ausgerichteten Tourismus sowie ein generell steigender Trend aus dem Vorjahr. Im gleichen Zeitraum ebenfalls stark angestiegen ist die Sozialhilfequote im Kanton Genf mit plus 8,5 Prozent. In Genf werden auch jene Personen mitgezählt, die vom weniger restriktiven Zugang zur Sozialhilfe für Selbständigerwerbende profitieren. Ausserdem ist auch in Genf der Einbruch bei internationalen Gästen analog zu Luzern sehr hoch.

Kostenfolgen in der Sozialhilfe von rund 821 Millionen Franken erwartet

Die gestiegenen Quoten in Luzern und Genf dürften nur ein Vorgeschmack sein. Skos geht davon aus, dass wegen der Coronakrise gesamtschweizerisch ein Teil der Bevölkerung mittel- und langfristig Einbussen erleiden und auf Unterstützung angewiesen sein wird. Im Referenz-Szenario werde sich die Zahl der auf Sozialhilfe angewiesenen Personen bis im Jahr 2022 um 21 Prozent erhöhen. Dies hätte Mehrkosten im Bereich der Sozialhilfe von 821 Millionen Franken im Vergleich zum Jahr 2019 zur Folge. Gefährdete Gruppen seien Langzeitarbeitslose, die nun noch mehr Schwierigkeiten bei der Rückkehr in den Arbeitsmarkt hätten, sowie Selbständigerwerbende mit tiefem Einkommen.

Die Skos als Fachverband für Sozialhilfe appelliert deshalb in der Mitteilung an den Bundesrat, die beschlossenen Massnahmen zur Unterstützung bis zum Ende der Corona-Pandemie weiterzuführen: «Dies ist dringend nötig, um die Existenz der Betroffenen zu sichern. Ein zu frühes Ende würde zwangsläufig zu einer Überlastung der Sozialhilfe als letztes Netz der sozialen Sicherheit führen.» Für den erwarteten Zuwachs in der Sozialhilfe brauche es zudem Massnahmen zur Abfederung.