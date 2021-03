Coronakrise Stadt und Kanton Luzern bekennen sich zu KKL und Messe ‒ welche Beträge nötig sind, bleibt offen Noch bis Mitte Jahr kommen die beiden Institutionen finanziell über die Runden. Danach müsste die öffentliche Hand einspringen. Die Geschäftsführer hoffen, dass es nicht so weit kommt. Reto Bieri 02.03.2021, 06.47 Uhr

Das KKL und die Messe Luzern werden von Corona besonders hart getroffen. Grund: Unternehmen, an denen die öffentliche Hand zu mindestens zehn Prozent beteiligt ist, können gemäss einer Bundesregelung nicht von den Härtefallgeldern profitieren. Kantonsrat Daniel Piazza (CVP, Malters) wollte angesichts dieser trüben Aussichten in einem Vorstoss wissen, wie die Luzerner Regierung das Überleben dieser beiden Institutionen sichern will. Auch im Stadtluzerner Parlament wurde die CVP aktiv; die Grossstadträte Mirjam Fries und Andreas Felder reichten eine gleichlautende Interpellation ein.