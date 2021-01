Porträt Ein Hochdorfer hat die Coronamahnwachen mitorganisiert: «Der Bundesrat soll die Auslöschung des Virus zum Ziel erklären» Mit stillen Protesten macht Roman Bolliger auf die Tausenden Coronatoten aufmerksam. In der Verantwortung sieht der 45-Jährige den Bund. Dieser soll sich schnell um europaweite Lösungen bemühen. Niels Jost 29.01.2021, 05.00 Uhr

Dreiundvierzig. Achtundneunzig. Siebenundvierzig. Einundsechzig.

Es sind nackte Zahlen wie diese, welche jeden Tag zu lesen und zu hören sind. Wirklich wahrgenommen würden sie von der breiten Öffentlichkeit und der Politik nicht.

Siebenundzwanzig. Sechsundfünfzig. Fünfundsiebzig. Vierzig.

Doch hinter jeder Zahl steckt ein Schicksal. Eine Person, die in Zusammenhang mit Corona gestorben ist. Schweizweit sind es seit dem Ausbruch der Pandemie 8545 Personen. Das stimmt Roman Bolliger nachdenklich. «Dass die vielen Todesopfer von der Politik einfach so hingenommen werden, schockiert mich», sagt der Hochdorfer. «Das widerspricht meinem Verständnis einer humanitären Schweiz.»

So entwickeln sich die Todesfälle in der Schweiz

Bewegung verselbstständigte sich

Der Hochdorfer Roman Bolliger (45) hat die landesweiten Coronamahnwachen mitorganisiert. Bild: PD

Bolliger blickt mit ernstem Blick in die Kamera. Ein persönliches Treffen liegt angesichts der aktuellen Lage nicht drin, ein Videomeeting muss reichen. Im vergangenen Oktober habe er die Situation nicht mehr ausgehalten, erzählt er. Das Schweigen über die täglich gemeldeten Fallzahlen und Todesopfer sei nicht mehr ertragbar gewesen. Dagegen wollte er ein Zeichen setzen. Mit einigen Gleichgesinnten hat der gebürtige Berner vor dem Bundeshaus eine erste Mahnwache abgehalten. Mit Tausenden Kerzen wollten sie an die Verstorbenen gedenken und die Politik zum Handel auffordern.

Die Aktion erzielte ihre Wirkung. Die Bilder verbreiteten sich schnell und veranlassten die Vereinigte Bundesversammlung, eine Schweigeminute abzuhalten. Weitere Mahnwachen folgten in Zürich, Basel, Aarau oder Luzern. Neben Roman Bolliger war von Anfang an auch Simon Gehren beteiligt; die beiden hatten sich über Twitter kennengelernt. Die Idee verselbstständigte sich aber schnell, mehr und mehr Leute machten mit. «Das grosse Echo zeigt, dass es ein Bedürfnis in der Gesellschaft gibt, den Verlust der vielen Menschen nicht einfach so hinzunehmen», sagt Bolliger. Unterstützung erhielt das Projekt durch private Spenden und von einem Kerzenhersteller aus Hochdorf.

Die erste Coronamahnwache in der Schweiz: Vor dem Bundeshaus haben Roman Bolliger und Co. für jede Person, die in Zusammenhang mit Corona gestorben ist, eine Kerze angezündet. Insgesamt 4848 Kerzen. Bild: PD/Pascal Fouquet (Bern, 12. Dezember 2020)

Europaweiter, harter Lockdown gefordert

Die Mahnwachen sollen auch ein politisches Zeichen setzen. In einem offenen Brief appellierten die Initianten an den Bundesrat: «Kämpfen Sie beherzt dafür, dass wir in diesem Land möglichst viele Menschenleben vor dem Virus retten.» Lange sei jedoch zwischen Wirtschaft und Gesundheit abgewogen worden, so Bolliger. Für den 45-Jährigen unverständlich. «Der Schutz der Gesundheit geht vor. Die Schweiz verfügt über das nötige Wissen und die finanziellen Mittel, um das Virus einzudämmen», sagt Bolliger, der Biologie, Physik sowie Rechtswissenschaften und Europäische Studien studiert hat.

Er plädiert daher für eine Beschleunigung der Impfungen, Massentests und eine vorübergehende stärkere Einschränkung privater Kontakte. Dies würde auch der Wirtschaft helfen. Denn die fast ein Jahr andauernden, ständig wieder verschärften Massnahmen würden Unternehmen mehr schaden als umfassende, aber zeitlich beschränkte härtere Vorgaben. Durch weniger einschneidende Massnahmen wie das konsequente Tragen von Masken und Contact-Tracing könne anschliessend ein Wiederanstieg der Fälle verhindert werden.

Am besten fände Bolliger jedoch einen kurzen, aber harten Lockdown – und zwar europaweit. Denn so könnte das Virus auf dem ganzen Kontinent rasch zum Verschwinden gebracht werden. «Der Bundesrat soll die Auslöschung des Virus zum Ziel erklären und sich dabei für eine europäische Lösung einsetzen.» Eine solche sei bisher kaum diskutiert worden.

Mit vier Klimainitiativen Aufsehen erregt

Die Forderungen sind strikt. Doch Roman Bolliger ist überzeugt: Kaum jemand wolle in Kauf nehmen, dass noch mehr Menschen wegen des Virus ihr Leben verlieren. Er glaube deshalb daran, etwas bewegen zu können. «Die meisten Menschen unterstützen Verbesserungen, wenn die Handlungsmöglichkeiten klar aufgezeigt sind; das gilt erst recht für den Schutz des Lebens», beschreibt er seine Motivation.

Diese Haltung hat ihn schon zu Studienzeiten dazu bewegt, sich für Anliegen stark zu machen, etwa für den Anschluss der Schweiz an ein europäisches Austauschprogramm. Auch mit der Initiierung von gleich vier Klimainitiativen für Hochdorf Ende 2019 und der Kandidatur für den Gemeinderat ein halbes Jahr später hat der Energie- und Klimaexperte sich dafür eingesetzt, etwas zu verändern.

Die Mahnwachen und offenen Briefe würden zeigen, dass aus der Zivilgesellschaft heraus etwas bewegt werden könne. In der Pflicht sieht der Vater eines einjährigen Sohnes aber die Regierung. Sie habe Zugang zum nötigen Expertenwissen und könne schnell handeln. Etwas, das in einer Krise und gerade auch mit Blick auf die Virusmutationen wichtig sei. Damit der Bund die Menschen noch mehr schützt, seien wohl weitere Aktivitäten nötig, so Bolliger. Dies könne gelingen, wenn sich viele Menschen einsetzen würden.