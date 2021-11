Zentralschweiz: Gilt bald Zertifikats- und Maskenpflicht?

Coronamassnahmen Die Zentralschweizer Kantone wollen verschärfen – mit unterschiedlichen Regeln Der Bundesrat überlässt es den Kantonen, die Coronamassnahmen zu verschärfen. Obwohl sich die Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren regelmässig austauschen, deutet nichts auf einheitliche Regeln hin. Es droht ein Flickenteppich wie im vergangenen Jahr. Christian Glaus Jetzt kommentieren 25.11.2021, 16.25 Uhr

3G+ lautet das neueste Zauberwort im Kampf gegen das Coronavirus. Den Begriff national bekannt gemacht hat der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf (Die Mitte) mit einem Auftritt in der «Rundschau» des Schweizer Fernsehens. 3G+ bedeutet Zertifikats- und Maskenpflicht. Diese soll im Kanton Luzern gemäss Graf bei gewissen Grossanlässen, bei Fussballspielen, bei Veranstaltungen in Innenräumen oder in Spitälern gelten. Und Graf, Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz, wünscht sich für unsere Region eine einheitliche Lösung, wie er auf Nachfrage bestätigt.

Sieht es in den Stadien bald wieder so aus? Zuschauer im Krienser Kleinfeld-Stadion während eines Spiels mit Maskenpflicht. Daniela Frutiger/Freshfocus (19. September 2020)

Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren tauschen sich regelmässig aus; das letzte Gespräch fand am Donnerstagmorgen statt. Vor einem Jahr hatte eine Koordination der Schutzmassnahmen in der Zentralschweiz nicht funktioniert. Es entstand ein Flickenteppich. Mit seinem Vorpreschen im Schweizer Fernsehen setzt Graf nun die anderen fünf Zentralschweizer Kantone unter Druck, nachzuziehen und ebenfalls 3G+ einzuführen.

Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf will bei Grossveranstaltungen zur Zertifikats- auch eine Maskenpflicht einführen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 27. Mai 2021)

TV-Auftritt löst Irritationen aus

Wie reagieren diese darauf? Die Antworten fallen diplomatisch aus. Alle betonen, dass regelmässige Absprachen stattfänden und eine Koordination über die Kantonsgrenzen hinaus wichtig sei. 3G+ sei bei den Absprachen bereits thematisiert worden. Dennoch löst der TV-Auftritt des Luzerner Regierungsrats Irritationen aus. Am deutlichsten wird der Urner Gesundheitsdirektor Christian Arnold (SVP):

«Nicht abgesprochen war, dass mögliche Massnahmen in der Rundschau präsentiert werden.»

Einigkeit über die Einführung von 3G+ scheint in der Zentralschweiz nicht zu herrschen. Die Nidwaldner SVP-Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger sagt: «Wenn es eine zentralschweizerische, einheitliche Lösung geben würde, hätte die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz eine Medienmitteilung veröffentlicht oder eine Medienkonferenz einberufen.»

Und so bleibt es – vorerst? – bei kantonal unterschiedlichen Massnahmen. Im Kanton Obwalden wird in Heimen und Spitälern neu eine Zertifikatspflicht eingeführt, wie dieser am Donnerstag mitteilte. An Schulen gilt künftig ab der Sekundarstufe I Maskenpflicht, wenn pro Standort weniger als 80 Prozent an den repetitiven Tests teilnehmen. Die Fallzahlen müssten in ihrem Kanton nun rasch sinken, die Hospitalisationsrate dürfe nicht weiter zunehmen und die Impfquote müsse steigen, sagt die Obwaldner Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser (FDP). «Tritt diese Entwicklung nicht innerhalb von zwei bis drei Wochen ein, sieht es auch bei uns eher nach 3G+ aus.»

Schwyz, Uri, Zug und Nidwalden prüfen neue Massnahmen

In den restlichen Zentralschweizer Kantonen sind noch keine neuen Entscheide gefallen. Der Kanton Schwyz will das Modell 3G+ prüfen. Im Kanton Uri soll am Freitag entschieden werden, wie Regierungsrat Christian Arnold sagt. Eine Zertifikats- und Maskenpflicht sei für Gesundheitsinstitutionen vorgesehen. «Bei Veranstaltungen oder in Kulturhäusern wollen wir noch abwarten. Da haben wir im Kanton Uri eine andere Ausgangslage als die grösseren Kantone wie Luzern oder Zug.» Im Kanton Zug bereitet die Gesundheitsdirektion von Martin Pfister (Die Mitte) neue Massnahmen vor. Der Regierungsrat werde bald entscheiden und dann informieren, so Pfister. Er lässt sich noch nicht in die Karten blicken.

Auch der Kanton Nidwalden erarbeitet derzeit Schutzmassnahmen. Gesundheitsdirektorin Blöchliger will damit vorbereitet sein, «für den Fall, dass sich die Situation in den nächsten Tagen verschärft und Auswirkungen auf die Zahl der Hospitalisationen befürchtet werden müssen». Eine der möglichen Massnahmen sei eine Zertifikatspflicht in sozialen und medizinischen Einrichtungen.

Aufgrund dieser Auslegeordnung ist zu erwarten, dass in den nächsten Wochen für Veranstalter je nach Kanton unterschiedliche Regeln gelten werden. Blöchliger findet, prioritär beim Entscheid von neuen Massnahmen sei die Situation im eigenen Kanton, solange keine landesweiten Massnahmen ergriffen werden. Angesprochen auf einen neuen möglichen Flickenteppich in der Zentralschweiz erklärt der Zuger Regierungsrat Martin Pfister:

«Es handelt sich um sechs verschiedene Kantonsregierungen. Diese sind in ihrer Entscheidung frei.»

