Coronamassnahmen Luzerner Reaktionen auf Lockerungen des Bundesrats: Fast alle Branchen sind zufrieden Die Luzerner Kultur freut sich auf grössere Veranstaltungen, und auch das Gastgewerbe und der Sport sind froh über die am Montag in Kraft tretenden Öffnungsschritte des Bundesrats. Eine halbe Lockerung fällt hingegen beim Gewerbe durch. Alexander von Däniken

und Lukas Nussbaumer 26.05.2021, 19.39 Uhr

In Innenräumen wie Kinos sind ab Montag maximal 100 Personen erlaubt. Die Maskenpflicht bleibt bestehen. Bild: Gaetan Bally/ Keystone (13. November 2020)

Der Bundesrat hat am Mittwoch verschiedene Lockerungen im Kultur-, Sport- und Gastrobereich beschlossen. So sind zum Beispiel Publikumsveranstaltungen in Innenräumen mit 100 und draussen mit 300 Personen möglich. In Restaurants sind ab Montag auch Innenräume wieder geöffnet, und auf Terrassen dürfen pro Tisch sechs Personen sitzen. An Tischen müssen keine Masken mehr getragen werden, die Registrierungspflicht bleibt jedoch bestehen. Ausserdem fällt die Homeofficepflicht für jene Betriebe, die regelmässig testen. Nachfolgend Reaktionen aus den verschiedenen Branchen.

Die Lockerungen im Veranstaltungs- und Kulturbereich lösen bei den Betroffenen Erleichterung aus. So sagt Gianluca Pardini, Geschäftsführer der IG Kultur Luzern, die über 240 Institutionen, Organisationen und Kultur- sowie Kunstschaffende politisch vertritt: «Die Lockerungsschritte sind für die ganze Branche sehr positiv.» So gebe es für kleine Kulturbeizen und Veranstaltungen mit Konsumation endlich Klarheit, dass sie Gäste auch bewirten dürften.

Gianluca Pardini, Geschäftsführer der IG Kultur Luzern Bild: PD

Die Laienkultur profitiere von der Erhöhung der Gruppengrösse auf 50 Personen und Aufführungen vor bis zu 300 Besuchern im Freien. Und grössere Anlässe dürften von den fünf kantonalen Pilotveranstaltungen mit bis zu 1000 Personen im Freien profitieren. Pardini erklärt:

«Hier gibt es aber noch Fragezeichen, ob in den Kantonen dieselben Regeln gelten oder wann das Coronazertifikat gelten soll.»

Er warnt davor, jetzt alle Hilfen einzustellen. Denn zum Beizensterben sei es nur dank Massnahmen wie der Härtefallregelung nicht gekommen. «Ausserdem sind weiterhin einige Kulturbetriebe stark eingeschränkt – sei es durch die weiterhin geltenden Auflagen oder die finanziellen Herausforderungen.»

Im Regionalfussball herrscht dank der Lockerungen nun bald wieder Betrieb. Urs Dickerhof, Präsident des Innerschweizerischen Fussballverbands (IFV), freut sich über diese Gewissheit: «Jetzt können wir die unterbrochene Meisterschaft nicht nur fortsetzen, sondern auch regulär beenden.» Das wichtigste Kriterium dafür sei, dass mindestens 50 Prozent der Spiele ausgetragen werden. Das könne erfüllt werden. Die genaue Planung für eine Wiederaufnahme Mitte Juni wird der IFV nun vorantreiben.

Urs Dickerhof, Präsident des Innerschweizerischen Fussballverbands (IFV) Bild: Jakob Ineichen (Emmen, 25. November 2020)

«Sicher ist, dass es eine richtige Saison mit Auf- und Absteigern geben wird.»

Gut sei grundsätzlich auch, dass an den Spielen auch Publikum zugelassen wird. Wobei der Aufwand für das gastgebende Team laut Dickerhof vor allem bei Derbys mit üblicherweise hohem Zuschaueraufmarsch gross sein werde.

Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern, hat die Entscheide des Bundesrats «so erwartet. Sie kommen einer massiven Verbesserung gleich, auch wenn ich es natürlich lieber gehabt hätte, wenn in den Innenräumen ab Montag ebenfalls sechs Personen pro Tisch erlaubt wären.» Wichtig sei nun aber, dass Wirte und ihre Mitarbeiter wieder arbeiten können. Die Schliessungen seien «eine echte Katastrophe gewesen».

Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern





Bild: Boris Bürgisser (Meierskappel, 11. Dezember 2020)

Was die Zukunft der Gastronomie betrifft, zeigt sich der in einem Jahr als Verbandspräsident zurücktretende Stöckli skeptisch. Man werde wohl nie mehr das hohe Niveau erreichen, auf dem sich die Branche vor der Pandemie befunden habe. «Viele Gäste haben sich an Take-away gewöhnt, und viele haben gemerkt, wie viel Geld sie sparen können, wenn sie nicht mehr regelmässig ein Restaurant besuchen.» Der 64-Jährige wäre deshalb nicht überrascht, wenn es zu Betriebsaufgaben kommt.

«Der finanzielle Druck ist hoch, vor allem bei jenen, die Covid-Kredite erhalten haben und diese innert fünf Jahren zurückzahlen müssen.»



Für die unmittelbare Zukunft ist der Besitzer des Landgasthauses Strauss in Meierskappel, das er seit April verpachtet hat, aber optimistisch. Vereine hätten einen grossen Nachholbedarf für physische Treffen, viele hätten auch ihre Generalversammlung noch nicht abgehalten.

Der KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern (KGL) hat sich wiederholt für eine Aufhebung der Homeofficepflicht eingesetzt. Der Bundesrat entbindet jetzt aber nur jene Firmen von der Pflicht, die ihre Angestellten regelmässig testen lassen. Entsprechend enttäuscht ist der KGL, wie Direktor Gaudenz Zemp sagt:

Gaudenz Zemp-Lüthy, Präsident KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern (KGL) Bild: PD

«Wir sind unzufrieden mit diesem halben Schritt. Denn das Verbinden der Aufhebung der Homeofficepflicht mit einem firmeninternen Testregime ist unnötig.»

Es seien längst überall Schutzkonzepte vorhanden. Zudem steige die Quote der geimpften Mitarbeitenden rasant. «Eine wöchentliche Testpflicht schafft viel Bürokratie und Aufwand, aber kaum zusätzliche Sicherheit.»

Entschieden hat der Bundesrat am Mittwoch auch, dass ab Juni pro Kanton fünf Pilotveranstaltungen mit maximal 600 Personen in Innen- und 1000 Personen in Aussenräumen möglich sind. Im Kanton Luzern haben sich bei der Dienststelle Gesundheit und Sport, die Bewilligungsbehörde ist, seit den ersten Informationen des Bundes «viele interessierte Veranstalter gemeldet», wie Dienststellenleiter David Dürr auf Anfrage sagt.

Mit zwei potenziellen Veranstaltern fänden seitens der Dienststelle momentan letzte Abklärungen statt. Weitere Gesuche, die eingehen, würden geprüft und «bei der Auswahl verschiedene Bereiche berücksichtigt, also Kultur und Sport», so Dürr. Klar ist, dass Gesuchsteller ein Schutzkonzept vorweisen müssen.