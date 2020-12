Coronamassnahmen Luzerner Skigebiete bleiben zu, weil die Spitäler so stark ausgelastet sind wie noch nie Bis zum 7. Januar wird im Kanton Luzern nicht Ski gefahren – und die Chancen für eine Öffnung tags darauf sind eher klein. Grund: Die Coronasituation ist im Kanton Luzern weitaus angespannter als in der übrigen Zentralschweiz. Lukas Nussbaumer 29.12.2020, 16.52 Uhr

Für Abfahrten auf Luzerner Pisten müssen sich Skifahrerinnen und Skifahrer noch etwas gedulden. Symbolbild: Patrick Hürlimann

Ab Mittwoch dürfen die Skigebiete in den Kantonen Zug, Uri, Ob- und Nidwalden sowie Glarus öffnen. Anders im Kanton Luzern: Die Pisten bleiben bis mindestens am 7. Januar gesperrt. Dies hat das Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) des Kantons Luzern am Dienstagmittag bekanntgegeben. Am 6. Januar wird GSD-Vorsteher Guido Graf entscheiden, ob die Sesselbahnen und Skilifte im Kanton Luzern zwei Tage später Wintersportler transportieren dürfen oder nicht. Wie gut die Chancen auf einen verspäteten Saisonstart sind, lässt Guido Graf auf Anfrage hin offen: «Das kann ich im Moment nicht sagen. Wir analysieren die epidemiologische Lage jeden Tag.» Derzeit liegen sieben Gesuche von Skigebieten auf Grafs Pult.

Und die Zahlen sehen im Moment nicht rosig aus für den grössten Zentralschweizer Kanton. Laut Graf haben sich noch nie so viele Coronapatienten in Luzerner Spitälern befunden wie derzeit: 122 Personen. Auch die Intensivpflegestationen seien voll ausgelastet. Der Reproduktionswert liege mit 0,92 zwar leicht unter 1, befinde sich jedoch über dem landesweiten Durchschnitt von 0,86. Täglich würden sich noch immer 150 bis 250 Luzernerinnen und Luzerner mit dem Coronavirus anstecken. Die Luzerner Spitäler hätten trotz der Verteilung von Intensivpflegepatienten auf andere Kliniken inner- und ausserhalb der Zentralschweiz «kaum noch Kapazitäten, und dieser Zustand belastet das Gesundheitswesen seit Monaten».

Luzerner Spitäler nehmen eventuell keine Skiunfallpatienten aus anderen Kantonen auf

Graf bereiten aber nicht nur die voll ausgelasteten Spitäler Sorgen, sondern auch deren Mitarbeitende. «Unsere Leute sind am Anschlag. Viele fallen wegen Übermüdung oder Krankheit aus», sagt der CVP-Politiker. Man habe sehr wohl diskutiert, die Skigebiete ab Mittwoch zu öffnen. Aufgrund der aktuellen Situation wäre das aber «nicht zu verantworten gewesen», so Graf.

Zum Flickenteppich in der Zentralschweiz in Bezug auf die Skigebiete sagt Graf, die verantwortlichen Regierungsräte hätten sich am Samstagabend an einer Videokonferenz über ein koordiniertes Vorgehen unterhalten. Er könne selbstverständlich akzeptieren, wenn andere Kantone ihre Skigebiete nun öffnen würden. Doch er sei für die Luzerner Bevölkerung und für die hiesigen Spitalmitarbeitenden verantwortlich. Und das bedeute: «Wenn wir keine Rücksicht nehmen auf die Auslastung der Spitäler, können wir nicht mehr garantieren, dass alle verunfallten Skifahrer aufgenommen werden können.»

Enttäuschung und Unverständnis in Sörenberg

In Sörenberg, dem mit Abstand grössten Luzerner Skigebiet, kommt der Entscheid des GSD nicht gut an. Bergbahn-Direktor René Koller sagt:

«Die Enttäuschung und das Unverständnis sind gross. Im Speziellen darüber, dass es keine Innerschweizer Lösung gibt.»

Die Luzerner würden nun halt in die Skigebiete von Nid-, Obwalden, Zug und Uri fahren, wo es zu Engpässen kommen werde. Laut Koller wäre eine Verteilung auf mehrere Skigebiete sinnvoller gewesen. Die Unfallgefahr sei angesichts der aktuell tollen Schneeverhältnisse gering, sagt der seit März 2016 als Direktor amtierende Koller.

Weil Luzern seine Entscheide stark von den Pandemiewerten abhängig mache, hat Koller die bis zum 7. Januar verlängerte Schliessung erwartet. Dies, obwohl die Differenzen zu den übrigen Kantonen der Innerschweiz gering seien. In Obwalden liege der Reproduktionswert mit 1,0 gar über dem Wert von Luzern. Zudem gebe es im Spital Sarnen keine Intensivstation, diese Patienten müssten nach Luzern oder Stans verlegt werden.

Der finanzielle Schaden für die Bergbahnen Sörenberg ist laut Koller gross. Im Dezember würden etwa 1,4 Millionen Franken Umsatz fehlen, was 50 Prozent entspreche. Im Januar komme wohl nochmals zirka 1 Million dazu. Sörenberg erziele in den dreieinhalb Wintermonaten jeweils rund 80 Prozent des Jahresumsatzes. Koller sagt denn auch: «Die aktuellen Einbussen gehen definitiv an unsere Substanz.»

Von einem «unverständlichen, isoliert auf den Kanton Luzern getroffenen Entscheid und einem harten Schlag» für den mit im Winter etwa 200 Beschäftigten grössten Arbeitgeber im Entlebuch spricht auch Theo Schnider, Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Sörenberg:

«Der Entscheid macht schon wütend. Wir leiden.»

Im Dezember habe man schliesslich an zwei Wochenenden bewiesen, dass die Schutzmassnahmen greifen würden. Man werde die Situation nun jedoch unaufgeregt analysieren und Ruhe bewahren, so schwer das auch falle. Schnider, der auch Direktor der Biosphäre Entlebuch ist, will die Energie jetzt dafür einsetzen, um Gäste zu beruhigen, Mitarbeiter zu motivieren und Freude für das neue Jahr zu entwickeln.

Impfen: Bevölkerung braucht Geduld

So angespannt die epidemiologische Lage und die Situation in den Spitälern sind – einen Lichtstreifen am Horizont macht Guido Graf aus: Luzern befinde sich mit seiner Impfkampagne auf Kurs. Bis am Dienstagabend seien rund 1200 Bewohner und Mitarbeiter von Alters- und Pflegeheimen mit der ersten Impfdosis versorgt. Bis Ende Februar sollen all diese Personen, die sich impfen lassen wollen, die notwendigen zwei Impfdosen erhalten haben.

Optimistisch stimmen Graf auch neue Nachrichten aus Bern. Zu den bis am 24. Januar zugesicherten rund 15'000 Impfdosen von Pfizer/Biontech könnten bis Ende Januar weitere 45'000 von Moderna kommen. Ab dann könne damit begonnen werden, die breite Bevölkerung zu impfen. Ob der Startschuss für Impfungen im Zentrum in der Messe Luzern tatsächlich schon Ende Januar fällt, könne er aber nicht mit Sicherheit sagen. «Wir sind bereit. Doch das Tempo wird von der Zahl der tatsächlich erhaltenen Impfdosen und dem Zeitpunkt der Zulassung des Impfstoffs vorgegeben.» Ein zweites Impfzentrum neben Luzern ist laut Graf bei Bedarf in Nottwil geplant, weitere sind – ebenfalls nur bei Bedarf – im Raum Hochdorf und Willisau/Entlebuch vorgesehen.

Für viele Luzernerinnen und Luzerner dauert es bis zum Start der Massenimpfung jedoch sehr lange, wie Mails und Telefonanrufe an unsere Redaktion zeigen. Graf habe mit der medienwirksam inszenierten landesweit ersten Impfung einer Altersheimbewohnerin am 23. Dezember zu hohe Erwartungen geweckt, lautet der Vorwurf. Graf widerspricht vehement und sagt, Luzern habe damit zeigen wollen und auch überprüfen können, wie gut sich die Behörden auf die Impfungen vorbereitet hätten. Er verstehe, wenn Impfwillige nun wie auf Nadeln sitzen würden. «Doch ich versichere, dass im Kanton Luzern keine Zeit verloren geht vom Eintreffen der Dosen bis zum Impfstart.» Sein Departement werde die Bevölkerung laufend informieren.