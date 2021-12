Bundesstrafgericht: Ohne Maske im Bahnhof Luzern erwischt

Coronamassnahmen Ohne Maske im Bahnhof Luzern erwischt: Wieso der Fall eines Familienvaters nun die eidgenössische Justiz beschäftigt Ein Mann weigerte sich, gegenüber der Bahnpolizei ein ärztliches Attest vorzuweisen, das ihn von der Maskenpflicht befreit. Nun musste sich der Luzerner vor dem Bundesstrafgericht verantworten. Julian Spörri Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im vergangenen Februar ging ein Vater mit seinem dreijährigen Sohn durch den Bahnhof Luzern. Weil er keine Maske trug, wurde der Mann von der Transportpolizei der SBB angehalten und an die geltende Maskenpflicht aufmerksam gemacht. Das Vorkommnis mag bis hierhin unbedeutend anmuten, doch beschäftigt sich derzeit sogar die eidgenössische Justiz mit dem Fall.

Die SBB haben nämlich Anzeige bei der zuständigen Bundesstaatsanwaltschaft eingereicht. Diese erliess einen Strafbefehl, in welchem sie dem Mann aus dem Kanton Luzern Hinderung einer Amtshandlung sowie Missachten der Covid-Massnahmen vorwirft. Demnach hat sich der Beschuldigte geweigert, der Transportpolizei seine Personalien anzugeben und seinen ärztlichen Maskendispens zu zeigen. Überdies habe er zu schreien begonnen und versucht, von der Kontrolle wegzulaufen, so die Bundesanwaltschaft. Erst nach über 20 Minuten händigte der als Gitarrenlehrer tätige Mann der Transportpolizei, die mittlerweile von der Luzerner Polizei Unterstützung erhielt, das ärztliche Attest aus.

Bahnpolizei akzeptierte Rechtsattest nicht

Weil der Beschuldigte den Strafbefehl anfocht, kam es am Dienstag am Bundesstrafgericht in Bellinzona zur Verhandlung. Im Gegensatz zur Bundesanwaltschaft nahm der Familienvater mit seiner Verteidigerin an dieser teil. Der Mann betonte, dass er der Transportpolizei schon zu Beginn ein Rechtsattest eines Anwaltes vorgelegt habe. Dieses wurde jedoch von den drei SBB-Mitarbeitenden nicht akzeptiert. Sie hätten darauf verwiesen, dass man ein solches Schreiben einfach im Internet herunterladen könne und zur Dispensation von der Maskenpflicht ein ärztliches Attest nötig sei. Obwohl der Angeklagte ein solches besass, wollte er es nicht zeigen, weil er damit seine Personalien kundgetan hätte, so seine Begründung. Dies habe er vermeiden wollen, da er bereits einmal wegen Nichteinhalten der Maskenpflicht gebüsst worden sei und deshalb einen erneuten Strafprozess fürchtete.

Als ihm mit der Verhaftung gedroht worden sei, habe er das ärztliche Attest dennoch vorgewiesen, erklärte der Angeklagte vor Gericht. Er warf den Polizisten vor, ihn «psychisch und physisch bedrängt» zu haben. Auch seine Verteidigerin bezeichnete das Vorgehen der Transportpolizei als «rechtswidrig». Für sie bestehe keine gesetzliche Grundlage, um ein ärztliches Attest einsehen zu können. Zudem hätten die Mitarbeitenden der SBB ihre Kompetenzen überschritten, als sie das vorgelegte Rechtsattest für ungültig erklärten. Die Verteidigerin plädierte deshalb auf einen Freispruch für ihren Mandanten. Wie das Bundesstrafgericht den Fall beurteilt, wird sich in den nächsten Wochen weisen. Das Urteil wird den Parteien schriftlich mitgeteilt.

Hinweis: Fall SK.2021.29

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen