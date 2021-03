Coronamassnahmen

Was sind PCR-Speicheltests?

Bei den präventiven, repetitiven Tests kommen gemäss Mitteilung die PCR-Speicheltests zur Anwendung, die jeweils im Labor in Gruppen gepoolt und analysiert werden. Ergibt sich bei der Analyse, dass die gepoolte Speichelprobe positiv ist, so würden die einzelnen Proben dieser Gruppe mittels individuellem PCR-Test ein weiteres Mal getestet, um die erkrankte(n) Person(en) zu eruieren. Bis die Resultate vorliegen, müssen sich die Personen dieser Gruppe in Selbstisolation begeben.