Luzern: Ab 1. Dezember können alle die Booster-Impfung erhalten

Coronapandemie Ab Dezember bekommen im Kanton Luzern alle Volljährigen den Booster auch spontan Alle Personen ab 18 Jahren, bei denen die vollständige Immunisierung mindestens sechs Monate zurückliegt können sich im Kanton Luzern ab dem 1. Dezember für eine Auffrischimpfung anmelden oder spontan boostern lassen. 29.11.2021, 11.54 Uhr

Auffrischimpfungen werden im Kanton Luzern ab 1. Dezember ohne Priorisierung nach Alter oder anderen Kriterien an allen Impfstandorten im Kanton Luzern verabreicht – mit oder ohne Anmeldung. Das teilte der Kanton am Montag mit. Gesundheitsdirektor Guido Graf zeigt sich darin erleichtert darüber, dass der der Bund jetzt auch endlich den Impfstoff von Moderna für die Booster-Impfung von Personen unter 65 Jahren zugelassen hat:

«Ich hoffe, die Luzerner Bevölkerung nutzt die Gelegenheit, damit wir gut geschützt Weihnachten feiern können.»

Bis und mit 30. November 2021 können sich nur Personen ab 65 Jahren und besonders gefährdete Personen anmelden oder spontan boostern lassen. Ab dem 1. Dezember 2021 können dann alle Interessierten einen dritten Impftermin buchen.

Spontane Auffrischimpfung ohne Anmeldung

Auf dem Impfschiff, im Impftruck und in den dezentralen Impfangeboten in den Gemeinden ist die Auffrischimpfung bis Weihnachten ohne Anmeldung erhältlich, wie es in der Mitteilung heisst. Allerdings sei mit längeren Wartezeiten, teilweise im Freien, zu rechnen. Die Öffnungszeiten sind auf lu.ch/covid_impfung zu finden.

Um Wartezeiten zu vermeiden, lohnt sich ein fixer Impftermin in den kantonalen Impfzentren in Luzern, Willisau und Hochdorf oder im Luzerner Kantonsspital an den Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen. Für die kantonalen Impfzentren erfolgt die Anmeldung zur Auffrischimpfung über die Website des Kantons Luzern unter lu.ch/covid_impfung. Für die Auffrischimpfung im Kantonsspital erfolgt die Anmeldung über MeinLUKS.

Booster-Impfung mit gleichem Impfstoff wie vorgängige Impfung

Die Auffrischimpfung ist ab 1. Dezember 2021 an allen Impfstandorten im Kanton Luzern verfügbar. Die Auffrischimpfung erfolgt jeweils mit dem gleichen Impfstoff, der bereits bei der ersten und zweiten Impfung eingesetzt wurde. Auf dem Impfzertifikat ist ersichtlich, welcher Impfstoff verabreicht wurde. An den verschiedenen Impfstandorten werden die Impfstoffe wie folgt eingesetzt:

Impfzentrum Messe Luzern : Moderna

: Moderna Impfzentrum Willisau : Moderna, Pfizer/Biontech

: Moderna, Pfizer/Biontech Impfzentrum Hochdorf : Moderna

: Moderna LUKS Luzern : Moderna, Pfizer/Biontech, Johnson&Johnson (bei diesem Impfstoff ist keine Auffrischimpfung möglich)

: Moderna, Pfizer/Biontech, Johnson&Johnson (bei diesem Impfstoff ist keine Auffrischimpfung möglich) LUKS Sursee : Moderna, Pfizer/Biontech

: Moderna, Pfizer/Biontech LUKS Wolhusen : Moderna, Pfizer/Biontech

: Moderna, Pfizer/Biontech Dezentrale Impfangebote in den Gemeinden: Moderna

in den Gemeinden: Moderna Autobahnraststätte Neuenkirch-Ost : Johnson & Johnson (bei diesem Impfstoff ist keine Auffrischimpfung möglich)

: Johnson & Johnson (bei diesem Impfstoff ist keine Auffrischimpfung möglich) Impftruck : Moderna

: Moderna Impfschiff: Moderna

An all diesen Standorten ist es auch nach wie vor möglich, die erste und zweite Impfung zu erhalten.

Genügend Impfstoff vorhanden

Im ganzen Kanton stünden gut verteilt genügend Impfkapazitäten zur Verfügung, um allen Personen, deren Grundimmunisierung vor mindestens sechs Monaten erfolgte, eine Auffrischimpfung anzubieten, so der Kanton weiter. Gemäss heutigem Kenntnis- und Wissensstand haben man von allen Impfstoffen genügend Dosen vorrätig.

Am Freitag hat Swissmedic den Impfstoff Spikevax von Moderna für die Auffrischimpfung für unter 65-jährige Personen zugelassen. Der Impfstoff Comirnaty von Pfizer/Biontech ist bereits seit Mitte November für die Booster-Impfung für Personen ab 16 Jahren zugelassen. (dvm)