Coronapandemie Fernunterricht für Luzerner Kantischüler: Die Meinungen sind gespalten Anders als im letzten Jahr sollen die unteren Klassen in den Fernunterricht wechseln, schlagen Schülerinnen und Schüler der Kanti Alpenquai vor. Der Kanton Luzern wird am Freitagnachmittag über das weitere Vorgehen kommunizieren. Fabienne Mühlemann 22.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Mittwoch gab der Bundesrat bekannt, dass er die Schulen vorerst noch nicht schliessen will. Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und die wissenschaftliche Corona-Taskforce des Bundes raten derzeit von flächendeckenden Schulschliessungen ab, da die Nachteile überwiegen würden. Weitere Massnahmen im Bildungsbereich könnten jedoch nötig werden, falls sich die neuen Virusvarianten stark ausbreiten.

Daraufhin preschte der Kanton Aargau am Mittwoch vor und schloss die Berufs- und Mittelschulen. Und am Donnerstag schickte der Kanton Solothurn die Kantons- und Berufsfachschulen ebenfalls in den Fernunterricht. Im Kanton Luzern bleiben die Schulen vorerst noch offen, es gelten weiterhin die aktuellen Rahmenschutzkonzepte. Wie sich der Kanton bei der Vernehmlassung des Bundes zum Fernunterricht positioniert hat, will er nicht kommunizieren, heisst es auf Anfrage. Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann:

«Wir wollen mit der EDK und den Zentralschweizer Kantonen koordinieren und ein möglichst gemeinsames Vorgehen festlegen. Gelingt dies nicht oder die Zeit drängt zu sehr, müssten wir selbstverständlich im Alleingang entscheiden.»

Das Bildungs- und Kulturdepartement werde am Freitagnachmittag über das weitere Vorgehen betreffend Unterrichtsform an den Schulen des Kantons Luzern kommunizieren. Auf die Frage, wie viele Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen an der Volksschule, den Gymnasien und den Berufsschulen sich derzeit in Quarantäne im Kanton Luzern befinden, sagt er: «Generell lässt sich sagen, dass die Zahlen mehr oder weniger stabil sind und sich im tiefen einstelligen Prozentbereich bewegen.»

Schulweg als Knackpunkt

Die Luzerner Kantonsschulen stellen sich derzeit auf alle Möglichkeiten ein – auch auf konsequenten Fernunterricht. Doch was denken die Direktbetroffenen darüber? Die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Alpenquai befürworten den Fernunterricht grundsätzlich, da insbesondere der Schulweg ein grosses Problem darstellt. «Eigentlich ist es kontrovers, wenn man Kontakte reduzieren soll, morgens aber in einen vollen Bus einsteigen muss», sagt Salvina Knobel von der Schülerinnen- und Schülerorganisation der Kantonsschule Alpenquai Luzern.

Allerdings gäbe es gewichtige Nachteile durch den Fernunterricht für die schulisch schwächeren und psychisch angeschlagenen Schüler sowie für die Fünft- und Sechstklässler, die sich in den Vorbereitungen für die Maturaprüfungen befinden. «Deswegen schlagen wir vor, dass man auf einen Teil-Fernunterricht umstellt. Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo die oberen Kantiklassen zu Hause bleiben mussten, sollen nun die Erst- bis Viertklässler in den Fernunterricht wechseln», sagt die 14-jährige Knobel. Dann wäre nur noch ein Drittel der Schüler vor Ort, also rund 500 Personen. «Das würde sich positiv auf den Schulweg auswirken.»

Fast ausgestorben: die Kanti Alpenquai im Mai letzten Jahres. Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. Mai 2020)

Für den Fernunterricht sei man bestens vorbereitet, so die Drittklässlerin. «Die Lehrer und Schüler stellen sich jeden Tag darauf ein, dass es der letzte Tag in der Schule sein könnte. Deswegen sehe ich hier keine grossen Probleme.»

Zustimmung bei Maturaklassen besonders klein

Auch der Verband Luzerner Schülerorganisationen VLSO ist der Meinung, dass Schüler und Lehrer an den Kantonsschulen dank der Erfahrungen vom letzten Jahr für den Fernunterricht gut vorbereitet wären. Die Schülerschaft des Kantons sei jedoch zwiegespalten, wenn es um eine erneute Umstellung auf den Fernunterricht geht. «Bei einer Befragung vor den Weihnachtsferien haben sich gegenüber dem VLSO rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler an den Kantonsschulen für den Fernunterricht ausgesprochen, während ein Drittel klar den Präsenzunterricht bevorzugte. Der Rest hatte zum Zeitpunkt der Befragung keine feste Meinung», sagt Carla Amrhyn, Präsidentin des VLSO.

Aus Angst um ihre Leistungen sei die Zustimmung für Fernunterricht in den Maturaklassen vielerorts besonders klein. «Hier erhoffen sich die Maturandinnen und Maturanden, dass der Kanton die Art der Prüfungsdurchführung frühzeitig und klar kommuniziert», so Amrhyn. Sie gibt jedoch zu bedenken, dass eine Umstellung auf den Fernunterricht für die oberen Klassen grundsätzlich leichter wäre als für die unteren, da bereits viele über einen eigenen Laptop verfügen und sie grundsätzlich selbstständiger seien.

«Sollten die Fallzahlen an den Schulen wieder stark ansteigen, so wäre es vermutlich sinnvoll, die Schulen zu schliessen»,

so die Schülerin. Die Schliessung sollte dabei möglichst kurz gehalten und Prüfungen weiterhin geschrieben werden. «Anderenfalls wäre die Gefahr gross, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler gar nicht richtig am Unterricht teilnimmt.»