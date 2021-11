Coronapandemie Immer mehr Luzerner Restaurants sind gänzlich maskenfrei Haben Gastromitarbeitende ein Covid-Zertifikat, müssen sie keine Schutzmaske tragen. Das führt in Restaurants zu ganz unterschiedlichen Handhabungen des Maskentragens – je nach Impfstatus und Solidarität des Personals. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Es kommt immer öfter vor: Als Restaurantbesucherin wird man von Personal bedient, das keine Schutzmaske trägt. Allerdings ist das je nach Beiz anders – hier tragen alle Mitarbeitenden eine Maske, dort niemand und in manchen Betrieben gibt es Mitarbeitende mit und ohne Maske. Wer darob irritiert ist, kann beruhigt sein: Die verschiedenen Handhabungen entsprechen den geltenden Regeln.

Nach wie vor trägt ein Teil des Gastropersonals eine Schutzmaske. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. Oktober 2020)

Grundsätzlich gilt: Mitarbeitende im Gastgewerbe müssen nicht über ein Covid-Zertifikat verfügen und jene mit direktem Gästekontakt tragen eine Maske im Innenbereich. Allerdings besagt das Schutzkonzept des Schweizer Gastroverbands auch, dass zertifiziertes Personal von der Maskenpflicht befreit werden kann. Daher die unterschiedlichen Handhabungen. Das Gastro-Suisse-Schutzkonzept hält auch fest:

«Es darf zu keiner Diskriminierung zwischen geimpften, genesenen sowie ungeimpften Mitarbeitenden kommen.»

Trägt nur ein Teil des Personals eine Maske, ist die Gefahr von Diskriminierung grösser.

Personal gibt den Ausschlag, ob mit oder ohne Maske

Eine Umfrage im Raum Luzern zeigt, dass die meisten Gastrobetriebe die Handhabung betreffend Maske als Teamentscheid fällen: Je nachdem, wie viele Mitarbeitende geimpft oder genesen sind und ob es Ungeimpften etwas ausmacht, dass Geimpfte keine Maske tragen. So trägt etwa im Restaurant Zur Werkstatt in Luzern niemand mehr eine Maske – denn alle Mitarbeitenden sind geimpft. Ein Servicemitarbeiter sagt, er sei froh darüber, keine Maske mehr tragen zu müssen. Bei den Gästen sorge das nicht für Irritation, da sie ebenfalls unmaskiert seien.

Die «Werkstatt» ist der Schatz AG angeschlossen, die für zahlreiche Partnerbetriebe administrative Aufgaben übernimmt. Marketingleiterin Simone Müller-Staubli sagt, dass die Diskussionen um die Maske in alle möglichen Richtungen gehen: «Deshalb entscheiden die Teams gemeinsam, wie sie das Thema handhaben.»

Wichtig sei, dass es funktioniere. «Positiv für die Gäste ist, dass sich der Restaurantbesuch fast wieder normal anfühlt – unabhängig davon, ob sie von Personal mit oder ohne Maske bedient werden», glaubt Müller.

«Wir zwingen niemanden zum Maskentragen»

Bei der Tavolago AG, die neben der Schiffsgastronomie auch Restaurants wie das «Chärnsmatt» in Rothenburg betreibt, heisst es: Man halte sich an das Schutzkonzept des Gastroverbands und handhabe das Maskentragen je nach Betrieb individuell. Auch den Betrieben der Remimag AG, zu der etwa das «Opus» in Luzern und das «Una Storia» in Sempach gehören, ist die Maskenentscheidung selbst überlassen. «Wir zwingen niemanden zum Maskentragen», sagt Remimag-Co-Geschäftsleiter Florian Eltschinger und betont ebenfalls, man halte sich an die geltenden Vorschriften. Es gebe auch Betriebe, in denen nur ein Teil des Personals eine Maske trage.

Dies kam für die Sinnvoll Gastro bisher nicht in Frage, wie Co-Geschäftsleiter Simon Feigenwinter sagt: «Wir möchten keine Diskriminierung einzelner Mitarbeitenden.» Darum trage das Personal der meisten Sinnvoll-Betriebe – darunter das «Ferus» in Emmenbrücke oder das «Drei Könige» in Entlebuch – auch aus Solidarität eine Maske. Demnächst werden jedoch einige darauf verzichten, weil das ganze Team mittlerweile geimpft sei. Grundsätzlich gebe die Sinnvoll Gastro keine Weisung, «wir machen auch keinen Druck», so Feigenwinter. Er persönlich fände es aber schön, wenn bald ganz auf Masken verzichtet werden könnte: «Es geht durch die Maske doch viel verloren an Emotionen und Kommunikation mit den Gästen.»

Bei internationalen Gästen mit Maske

Der Luzerner Gastroverband habe Kenntnis von den verschiedenen Handhabungen, sagt Patrick Grinschgl, Präsident Gastro Region Luzern. «Natürlich ist es in unser aller Interesse, dass sich alle Angestellten impfen lassen.» Letztlich hänge es aber vom Betriebsklima ab, wie das Maskentragen gehandhabt werde – und es sei auch ein unternehmerischer Entscheid. Er wisse beispielsweise von Hotels, die unabhängig vom Impfstatus des Personals auf Masken setzen, so Grinschgl:

«Denn gerade internationale Gäste, in deren Ländern andere Regeln gelten, können verunsichert sein, wenn das Personal unmaskiert ist.»

Aufgefallen ist bei der Umfrage: Vielen Unternehmen ist es wichtig, zu betonen, dass sie sich an die geltenden Regeln halten. Mit dem durchgeimpften Personal, das keine Maske mehr trägt, geht gleichwohl niemand hausieren.