Coronapandemie Seit 20 Monaten im Ausnahmezustand: So sieht es auf der Intensivstation des Luzerner Kantonsspitals aus Die Intensivstation des Luzerner Kantonsspitals ist stetig auf Effizienz getrimmt worden. Doch Spital und Station sind am Anschlag. Wie lange geht das noch gut? Ein Einblick. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Philipp Venetz, Chefarzt des Zentrums für Intensivmedizin, bespricht mit einer Expertin für Intensivpflege Patientendaten. Bilder: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. Dezember 2021)

Der Mann zuckt zusammen. Ob er träumt? Die Intensivpflegefachfrau blickt auf zwei Monitore. Sie zeigen: Vitalfunktionen stabil. Unzählige Schläuche führen zum Patienten, versorgen ihn mit Medikamenten, Sauerstoff und Nahrung, führen Flüssigkeiten ab. Allerlei Apparate stehen um ihn herum. Auch die Intensivpflegerin weicht nicht von der Seite, vor ihr eine Art rollendes Stehpult mit Computer. Das Bett spielt die kleinste Rolle. Obwohl es spätestens seit Pandemiebeginn zur Masseinheit der Spitalkapazität geworden ist. In einer Ecke auf dem Korridor stehen weitere Betten. Sie sind leer, aber einsatzbereit. So geht keine Zeit verloren, wenn neue Intensivpatienten ankommen, die bisher benutzten Betten aber noch gereinigt werden müssen.

Zurück in den Raum, wo noch mehr Intensivpatienten liegen – und sich noch mehr Personal um sie kümmert. Bei Philipp Venetz summt das Handy. Der Chefarzt des Zentrums für Intensivmedizin am Luzerner Kantonsspital (Luks) gibt eine Expertise ab. Es ist Freitagvormittag. Aber was heisst das schon in einem 24-Stunden-Betrieb? 58 Covid-Patienten liegen aktuell insgesamt in den Luks-Spitälern (Intensiv- und Isolierstationen). Davon sind 55 nicht geimpft. Die Auslastung der Intensivstation beträgt praktisch 100 Prozent. Der grösste Teil sind Patientinnen und Patienten, die wie anfangs beschriebener Mann nicht an Covid erkrankt sind. Doch es sind immer mehr Covid-Patientinnen und Patienten zu behandeln und die Verschiebung von nicht dringlichen Operationen nimmt damit zu. Viele Patienten landen nach einer Operation auf der Intensivstation, kurz IPS. Dort bleiben sie in der Regel zwei Tage. Coronapatienten hingegen bleiben zwei bis drei Wochen.

Ein Signal bedeutet «Entschleimen»

Die Atmosphäre auf der Intensivstation ist ruhig, konzentriert, aber nicht still. In der Luft liegen der Geruch von Desinfektionsmitteln und Geräusche von den Maschinen. Hin und wieder unterbricht ein neues Signal den steten Klangteppich. «Das ist das Zeichen, dass bei einem Patienten entschleimt werden muss», sagt Venetz ohne hinzusehen. Jedes Gerät hat seine Töne. Schnell wird klar: Alle arbeiten im Verbund, Ärztinnen, Pfleger, Administration, Logistik. 230 Personen arbeiten in und für die IPS im Luzerner Kantonsspital. Allein 150 Pflegefachpersonen sind hier beschäftigt; Expertinnen und Experten Intensivpflege mit entsprechender Ausbildung, Pflegefachpersonen, Fachangestellte Gesundheit.

Auf der Covid-Station gelten für das Personal strenge Hygieneregeln.

«Das Problem sind nicht mangelnde Betten oder Geräte, sondern es ist mangelndes qualifiziertes Personal», sagt Christoph Henzen. Er leitet am Luks das Zentrumsspital in Luzern, das Departement Medizin und den Pandemiestab. Die Personalknappheit habe es schon vor der Pandemie gegeben.

«Corona hat die Lage verschärft.»

Komme hinzu: In einem auf Kosteneffizienz getrimmten schweizerischen Gesundheitswesen könnten es sich die Spitäler nicht leisten, ihre Intensivstationen nur mit halber Auslastung zu betreiben. Jetzt komme mit dem Winter wieder eine Jahreszeit mit generell höherer Auslastung im Notfall. «Dass jetzt auch die Corona-Fallzahlen steigen, macht mir grosse Sorgen», sagt Henzen. Mit etwa zwei Wochen Verzögerung schlage sich das bei den Hospitalisationen durch, nochmals zwei Wochen später bei den IPS-Betten.

Dabei seien die Spitäler schon in sehr engem Kontakt, um Patienten zu verlegen. In der Zentralschweiz und schweizweit. «Aber weil die Situation überall angespannt ist, muss ein Oberarzt schon einmal 15 Anrufe tätigen, um einen Patienten verlegen zu können. Jeden Tag werde deshalb geschaut, wie man die eigenen Abläufe noch besser optimieren kann», sagt Philipp Venetz. Am Luks in Luzern habe man die IPS-Betten-Kapazität von 18 auf 24 steigern können, ein Ausbau um weitere 2 Plätze ist auf nächstes Jahr geplant. Der Betrieb einer grossen, voll ausgebauten Intensivstation bringt laut Venetz und Henzen Vorteile mit sich – nicht zuletzt das hochspezialisierte, interdisziplinäre Umfeld.

Mit Blick auf den Neubau in Wolhusen, der ohne IPS geplant ist, sagt Christoph Henzen: «Nur eine grosse IPS wie in Universitäts- und Zentrumsspitälern ermöglicht mehr Spielraum: bei der Personalplanung, aber auch bei der Art der Intensivpatienten.» Sechs Intensivbetten wie in vielen kleinen Spitälern sind das vorgeschriebene Minimum. «Der Standard ist in Uni- und Zentrumspitälern wie im Luks höher, da hier auch hochspezialisierte Therapien zur Verfügung stehen, und rund um die Uhr Spezialisten für alle Fachdisziplinen. Die Intensivversorgung muss deshalb im Verbund zwischen den Spitälern erfolgen und nicht pro Standort geplant werden.» Pro Intensivpflegebett brauche es mindestens 4 Pflegefachkräfte, das ist aber nicht nach unten skalierbar. Sprich: Zum Beispiel in Wolhusen bräuchte es mehr als 24 Angestellte in der IPS.

Neue Methode, um Beatmung zu unterstützen

Optimiert hat das Spital auch die Behandlung der Covid-Patienten. Laut Philipp Venetz kommt vermehrt «High-Flow» zum Einsatz, wenn die Patienten Mühe mit dem Atmen haben. Statt sofort ein Beatmungsgerät einzusetzen, werde die Atmung mit befeuchtetem Sauerstoff unterstützt. Das sei eine kleinere, weniger aufwendige Massnahme. Das ständige Drehen der beatmeten Patienten von der Bauch- auf die Rückenlage und zurück sei mittlerweile Routine, brauche aber nach wie vor bis zu fünf Personen. «Wir wollen nicht jammern», stellt Venetz klar. «Wir wollen zeigen, wie es im Moment ist.» Wobei er mit «Moment» den ganzen Zeitabschnitt seit Frühling 2020 meint.

«Auf der IPS haben wir keine Wellen gehabt. Wenn es an der Coronafront ruhiger geworden ist, sind verschobene Eingriffe nachgeholt worden. Der Ausnahmezustand ist bei uns bis jetzt ein Dauerzustand.»

Gerade die Pflegefachpersonen würden Unglaubliches leisten. Bis jetzt habe sich dies zum Glück noch nicht in einer höheren Fluktuation niedergeschlagen. Aber: «Die Bereitschaft, kurzfristig einen Dienst zu übernehmen, ist verständlicherweise gesunken.» Gleichzeitig steige das Unverständnis gegenüber ungeimpften Covid-Patienten. «Natürlich behandeln wir alle Patienten gleich», betont Venetz. Trotzdem: Ist die Triage schon ein Thema? Schon jetzt sei das Risiko von Komplikationen bei schwer erkrankten Patientinnen und Patienten höher, wenn ihr Eingriff verschoben werden müsse. Mit Blick durchs Fenster auf den Friedhof fügt Philipp Venetz an:

«Wir bereiten uns auch darauf vor, entscheiden zu müssen, wer überhaupt behandelt wird.»

