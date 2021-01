Coronapolitik Umstrittener Luzerner Arzt wirbt auf seiner Website für Coronaskeptiker-Demo Im Zuge einer Meldung über eine angeblich tödliche Corona-Impfung rückte ein Arzt aus Ebikon ins Zentrum. Dieser kritisiert weiter die Schutzmassnahmen scharf. Bei der Luzerner Ärztegesellschaft sieht man`s entspannt. Sandra Monika Ziegler 07.01.2021, 19.00 Uhr

Die Meldung sorgte über die Feiertage kurzzeitig für internationale Schlagzeilen: Ein 91-jähriger Mann aus dem Kanton Luzern sei kurz nach der Corona-Impfung gestorben. Inzwischen ist klar, dass der Tod nicht im Zusammenhang mit der Impfung stand. Gemäss der «Sonntags-Zeitung» gab der Arzt des Verstorbenen die Details zum Fall an das coronakritische Portal Zeitpunkt weiter, welches als Erstes über den vermeintlichen Impftoten berichtete.

Kritik an Masken und Social Distancing

Der Arzt aus Ebikon hatte bereits im Frühling in mehreren offenen Briefen an den Bund die Schutzmassnahmen wie Social Distancing und Maskenpflicht hart kritisiert. Zudem trat er im Sommer an einer Demo in Zürich auf. Das Alters- und Pflegeheim Höchweid in Ebikon, in dem der verstorbene 91-Jährige wohnte, hat inzwischen die Zusammenarbeit mit dem Arzt beendet.

Bei der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern sieht man die kritische Haltung des Ebikoner Arztes hingegen pragmatisch: Die diversen Meinungen unter den Medizinern seien ein Spiegel der Meinungen der Gesellschaft, heisst es auf Anfrage. Bei der Luzerner Ärztegesellschaft ist der Ebikoner Arzt übrigens nicht nur Mitglied, sondern hat auch eine offizielle Funktion als Präsident einer Kommission, welche die Ausbildung der medizinischen Praxisassistentinnen überwacht. Dieses Mandat werde er weiterhin ausüben, wie die Ärztegesellschaft betont. Er bleibt somit Ansprechpartner des Schweizer Ärzteverbands (FMH) für Fragen zur Aus- und Weiterbildung rund um die Medizinischen Praxisassistentinnen und -assistenten in Luzern.

Kanton hat den Fall «überprüft»

Ungemach drohen könnte dem Ebikoner Arzt, der seine Praxis als «Oase der Menschlichkeit und des gesunden Menschenverstands» anpreist, hingegen vom Kanton. Gemäss der «Sonntags-Zeitung» hat das kantonale Gesundheitsdepartement bereits im September ein Aufsichtsverfahren gegen den Arzt eingeleitet. Wie es um dieses steht, darüber gibt der Kanton zurzeit keine Auskunft. David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport (Dige), sagt:

«Die Dienststelle als zuständige Aufsichtsbehörde äussert sich nicht zu laufenden oder erledigten Verfahren.»

Doch wie kommt es überhaupt zu solch einem Verfahren? Die Dienststelle werde aufgrund eigener Wahrnehmungen oder aufgrund von Hinweisen aus den Medien, von Patienten oder aus der Bevölkerung aktiv. «Im konkreten Fall haben Überprüfungen stattgefunden und werden weitere stattfinden», sagt Dürr. Die Nichteinhaltung von Coronaschutzmassnahmen könne als Verletzung von Berufspflichten disziplinarisch mit einer Busse bis 20'000 Franken geahndet werden, sagt Dürr. Solche Massnahmen seien schon ausgesprochen worden. Zahlen dazu werden aber nicht publiziert.

Der Ebikoner Arzt wirbt derweil auf seiner Website für eine am Samstag in Schwyz angesagte Demo. Ob er selber daran teilnehmen wird, ist unklar, da die Anfragen unserer Zeitung bisher unbeantwortet blieben. Auf der Website seiner Praxis steht dafür mit grossen Lettern: «Unsere Praxis ist geöffnet. Glauben Sie nicht alles, was in den Mainstream-Medien steht.»

Einen Auftritt an der Demo in Schwyz angekündigt hat indessen ein anderer Arzt aus dem Kanton Uri. Über diesen geplanten Auftritt hat sich der Luzerner Unternehmensjurist Loris Fabrizio Mainardi bei der Urner Gesundheitsdirektion beschwert. Die Urner Behörden bestätigten, dass bei öffentlichen Auftritten von Arztpersonen eine gewisse Zurückhaltung angebracht sei - man werde den Fall beobachten. Mainardi kritisiert auch den Ebikoner Arzt für die Publikation des Demoflyers:

«Das gehört nicht auf eine Homepage eines Arztes, er überschreitet damit klar eine Grenze.»