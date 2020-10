Interview «Der Sportunterricht ist ein wichtiges Ventil für Kinder und Jugendliche» – das sagt der Luzerner Schulsportverband zu den Schutzmassnahmen Die verschärften Coronamassnahmen an den Luzerner Schulen hinterlassen auch im Sportunterricht Spuren. Patrick Biese präsidiert den Luzerner Verband für Sport in der Schule und sagt, wie die Sportlehrer die Situation meistern. Roseline Troxler 27.10.2020, 12.00 Uhr

Seit dieser Woche gelten im Kanton Luzern für den Sportunterricht weitere Sicherheitsmassnahmen. Kontaktsportarten sind verboten. In der Berufsschule gilt gar Maskenpflicht. Maskentragen ist auch in der Garderobe obligatorisch. Patrick Biese, Präsident des Luzerner Verbands für Sport in der Schule, wehrt sich dagegen, dass der Sport teils als «Spreaderfach» abgetan wird. Und er erklärt, wie er die Schutzmassnahmen umsetzt. Er unterrichtet Sport an der Kantonsschule Alpenquai.

Patrick Biese, Sie wehren sich gegen den Vorwurf, Sport sei ein «Spreaderfach». Weshalb?

Der Sportunterricht muss seine Existenzberechtigung immer mal wieder darlegen. Ganz besonders im Moment. Es gibt zig allgemeine Schutzmassnahmen in der Schule und weitere gesonderte für den Sportunterricht. Auf der Volksschulstufe gibt es sogar ein eigenes Schutzkonzept für den Sportunterricht. Man tut also sehr viel im Schulsport, um Ansteckungen zu vermeiden. Es ist daher nicht fair, dass dem Sport ein höheres Ansteckungsrisiko als in anderen Fächern zugeschrieben wird.

Was unternehmen Sie konkret, um den Sportunterricht sicherer zu machen?

Wir verzichten bereits seit vergangenem Mittwoch auf Kontaktsportarten wie Fussball, Unihockey oder Handball. Wir schauen, dass wir den Abstand einhalten, brauchen viel Desinfektionsmittel und nutzen teils auch Masken. An den Berufsschulen gilt gar generell eine Maskenpflicht im Sportunterricht.

Wie gestalten Sie den Sportunterricht nun?

Im Spielbereich setzen wir vermehrt auf Technik. Auch in anderen Bereichen gibt es viele coronataugliche Alternativen, bei welchen der Abstand eingehalten werden kann. Das ist etwa Tanzen, Aerobic, Koordinationsschulung, Krafttraining mit Eigengewicht, aber auch Badminton, Tennis, Tischtennis oder etwa Volleyball. Wenn es die Temperaturen erlauben, versuchen wir natürlich, den Unterricht möglichst nach draussen zu verlagern.

Wie sinnvoll erachten Sie Masken während des Sportunterrichts?

An der Kantonsschule befinden wir uns in der Probephase mit der Maske im Sportunterricht. Es zeigt sich, dass Vieles möglich ist. Klar ist, dass sehr intensive sportliche Betätigungen so eingeschränkt sind und so der gesundheitspräventive Aspekt des Sporttreibens in den Hintergrund rückt. In der Sporthalle ist die Frischluftzufuhr meiner Meinung nach gross, deshalb würde ich andere Schutzmassnahmen im Sportunterricht stärker gewichten.

Wie vermindern Sie das Ansteckungsrisiko in den Garderoben?

Die Garderobe ist ein heikler Ort, da viele Leute auf engem Raum zusammenkommen und man die Garderoben meist nur schlecht lüften kann. Wir Sportlehrpersonen setzen entweder auf eine Maskenpflicht, teilen die Schüler in verschiedene Garderoben auf oder lassen sie gestaffelt in die Garderoben gehen.

Weshalb erachten Sie den Sportunterricht für Kinder und Jugendliche in dieser Zeit für besonders wichtig?

Kinder und Jugendliche leiden wegen der vielen Einschränkungen. Der Schulsport bietet Spass und Abwechslung. Er fördert positive Erlebnisse und emotionale Momente und dient somit als ein wichtiges Ventil für Kinder und Jugendliche. Es gibt zwar noch keine erhärteten Studien. Doch es scheint, dass sich Kinder und Jugendliche während des ersten Lockdowns, in welchem auch die Sportvereinsaktivität eingeschränkt war, eine verminderte aktive Bewegungszeit aufwiesen. Dies muss künftig verhindert werden und daher ist der Sportunterricht auch und gerade jetzt so wichtig.