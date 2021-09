Coronatest «Ace Cafe» lässt Testzelt länger stehen – «Schweizerhof» testet in Rigibahn Die Idee mit dem Testen vor dem Restaurant kommt von Rothenburg bis Luzern gut an. Einheimische wie Touristen schätzen das Angebot. Sandra Monika Ziegler 25.09.2021, 05.00 Uhr

Seit einer Woche kann in Rothenburg im Industriegebiet getestet werden. Initiant und «Ace Cafe»-Wirt Dany Kunz liess ein Covid-Testzelt aufstellen. Er ist zufrieden mit der Nutzung. Am Wochenende sei das Angebot gut genutzt worden, unter der Woche eher verhalten. Trotzdem verlängert er das Angebot und lässt das Testzelt bis auf weiteres vor dem «Ace Cafe» stehen. «Es wird anziehen dieses Wochenende, weil es nun dank Mundpropaganda durch die Region geht», ist Kunz überzeugt.

Offenbar ging die Botschaft schon letzte Woche viral. Laut Kunz hat er knapp 1 Million Menschen mit seinem Post unseres Berichts erreicht. Dazu kamen viele Likes und Shares. Klar habe es auch Kritik gegeben, teilweise gar unter der Gürtellinie. Doch die wenigen «Internet-Rambos», wie Kunz sie nennt, seien Menschen, die nur laut hinter dem Bildschirm seien. «Die Gäste, das Publikum und die Getesteten waren dankbar und glücklich, dass wir dieses Angebot haben. Sie schätzen den unkomplizierten Ablauf ohne lange Wartezeit», sagt Kunz.

Da sein Testzelt im Industriegebiet steht, kommt das Angebot auch bei den umliegenden Firmen gut an. Viele Arbeitnehmende schätzen den direkten Weg zum Zertifikat. Verbale Attacken habe es aber auch vor Ort gegeben. So sei er mit Sätzen bedacht worden wie «ihr seid Schafe, die das Gesundheitsspiel mitmachen» oder «eure Test sind vergiftet». Diese Menschen stünden eh auf Kriegsfuss mit dem Massnahmepaket des Bundes, sagt Kunz und fügt an: «Es gibt immer solche, die nicht begreifen, dass Testen ein Akt der Solidarität ist.»

Hotel Schweizerhof hat Rigibähnli kurzfristig umfunktioniert

Jetzt wird getestet im roten Bahnwagen vor dem Hotel Schweizerhof. Bild: PD

Kunz ist nicht der Einzige, der Covid-Tests direkt vor dem Restaurant anbietet. In der prominent platzierten Roten Rigibahn vor dem Hotel Schweizerhof wird zurzeit keine Rigibergheu-Suppe serviert, sondern auf Wunsch in der Nase gebohrt. Das Hotel Schweizerhof hat den Speisewagen zum Testcenter umfunktioniert. Gegenüber dem Online-Magazin «zentralplus» begründet Hoteldirektor Clemens Hunziker die Umstellung: «Da die Impfausweise sowie Covid-19-Zertifikate von Drittstaaten in der Schweiz nicht anerkannt wurden, mussten wir rasch und pragmatisch eine Lösung haben.» Testen lassen können sich Touristen und Heimische. Getestet wird jeweils am Nachmittag zwischen 14 und

18 Uhr, von Fachpersonen in Zusammenarbeit mit der See-Apotheke am Schwanenplatz. Um schnell zum Zertifikat zu kommen, wird eine Spontanbuchung über's Internet empfohlen.

Am Hirschengraben 7 wird die ganze Woche getestet. Bild: sam

Wer kein Testcenter vor der Tür hat, muss zumindest in der Stadt Luzern nicht verzweifeln. In diversen Apotheken und im Bahnhof kann getestet werden. Seit Anfang September ist dies auch am Hirschengraben 7 möglich. Hier wurde das Angebot ebenfalls erweitert. Das vom Nottwiler Testanbieter Coronatest24 geführte Testcenter hat nun spezielle Zeiten für Familien eingerichtet. Am Hirschengraben wird die ganze Woche getestet.