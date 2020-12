Coronavirus 90-jährige Luzernerin als erste Person in der Schweiz gegen Corona geimpft Die grösste Impfaktion der Schweizer Geschichte hat am Mittwochmorgen begonnen. Im Kanton Luzern ist eine 90-jährige Frau als erste gegen das Corona-Virus geimpft worden. Aktualisiert 23.12.2020, 10.43 Uhr

Eine 90-jährige Bewohnerin einer Pflegeinstitution in einer Luzerner Landgemeinde wurde am Mittwoch als erste Schweizerin geimpft. Bild: Urs Flüeler / Keystone (23. Dezember 2020)

(se) Eine über 90-jährige Bewohnerin einer Pflegeinstitution in einer Luzerner Landgemeinde wurde am Mittwochmorgen mit dem zugelassenen Impfstoff von Pfizer/BionTech geimpft. Dabei handelt es sich um die erste Covid-19-Impfung der Schweiz, wie der Kanton in einer Medienmitteilung bekannt gab.

Die ersten 107'000 Impfdosen des Herstellers Pfizer/Biontech waren am Dienstag auf dem Landweg in der Schweiz eingetroffen. Sie wurden anschliessend von der Armeeapotheke an die Kantone verteilt.

Der Impfstoff von Pfizer/Biontech wird in solchen Kisten gelagert. Bild: VBS

In den kommenden Tagen werden weitere Bewohner von Alters- und Pflegeheimen geimpft. Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf sagt:

«Ich bin sehr zufrieden, dass wir nun im Kanton Luzern mit den Impfungen beginnen konnten. Diese Impfungen sind ein wichtiges Element im Kampf gegen das Coronavirus.»

Dank dem sehr grossen Einsatz aller Beteiligten sei es möglich gewesen, diesen Impfstart noch vor Weihnachten realisieren zu können.

Impfungen für Bevölkerung ab Spätfrühling 2021

Die Priorisierung der Personen, die sich impfen lassen können, richtet sich grundsätzlich nach der Impfstrategie des Bundes. Die Bevölkerung im Kanton Luzern wird sich voraussichtlich ab Spätfrühling 2021 impfen können. Die Impfungen werden im Impfzentrum in der Messe Luzern und – je nach Liefermenge und Lieferzeitpunkt – an weiteren Standorten im Kanton Luzern vorgenommen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch Arztpraxen und Apotheken Impfungen durchführen können. Für nichtmobile Personen, die nicht in der Lage sind, ein Impfzentrum aufzusuchen, stehen entweder mobile Equipen im Einsatz, oder es werden Transportmöglichkeiten geprüft. Die Impfung ist für die Bevölkerung kostenlos.

Wenn alles nach Plan läuft, die notwendigen Zulassungen durch Swissmedic erfolgen und die Kantone die vorgesehene Anzahl an Impfdosen zeitgerecht erhalten, sollten voraussichtlich Anfang Herbst 2021 alle Luzernerinnen und Luzerner geimpft sein, die sich impfen lassen wollen.