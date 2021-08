Coronavirus Auch die Emmer Chilbi ist abgesagt Für den Anlass hätte das Areal umzäunt werden müssen. Die Organisatoren hoffen nun auf das nächste Jahr. 27.08.2021, 13.00 Uhr

Autoscooter an der Emmer Chilbi. Bild: Archiv LZ

Wie in Adligenswil oder Horw findet auch in Emmen dieses Jahr keine Chilbi statt. Das habe das Organisationskomitee in Absprache mit der Katholischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbewegung entschieden, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Chilbi war am ersten Septemberwochenende geplant.