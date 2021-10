Auffrischungsimpfung: Mobile Impfequipen wären parat

Coronavirus Auffrischungsimpfung: Luzerner Heime fordern Klarheit – mobile Impfequipen wären rasch parat Immer deutlicher zeigt sich, dass der Schutz der Coronaimpfung nach einigen Monaten nachlässt. Auf Druck der Heime wird sich die kantonale Covid-Taskforce mit dem Thema befassen. Christian Glaus Jetzt kommentieren 19.10.2021, 18.02 Uhr

Eine dritte Impfung dürfte bei Seniorinnen und Senioren bald aktuell werden. Bild: CH Media (4.1.2021)

Fast wie auf Nadeln sitzen sie: Bewohnerinnen, Bewohner, Mitarbeitende und die Leitungsteams in den Luzerner Alters- und Pflegeheimen. Vor gut zehn Monaten wurden die ersten Dosen des Coronaimpfstoffs von Pfizer/Biontech gespritzt. Nun zeigt sich immer deutlicher, dass die Schutzwirkung langsam nachlässt. Seit September häufen sich die Impfdurchbrüche, berichtete die «Sonntagszeitung». An den Folgen von Corona ist kürzlich auch die erste Krienserin, die gegen das Virus geimpft wurde, gestorben. Ihr Sohn hat nun via «Sonntagszeitung» die Diskussion um die sogenannte Booster-Impfung neu entfacht. Er ist überzeugt: Hätte seine 89-jährige Mutter die dritte Dosis erhalten, wäre sie noch am Leben.

Das Thema beschäftigt die Luzerner Heime. Jene in Kriens waren mit 14 Covid-Erkrankungen und drei Todesfällen stark betroffen. Andernorts ist die Lage derzeit entspannt. So müssen in den Stadtluzerner Heimen von Viva Luzern sowie im Kirchfeld in Horw derzeit keine Covid-Patientinnen und -Patienten gepflegt werden. Im Seeblick in Sursee gab es seit Ausbruch der Pandemie erst drei Fälle. «Der Letzte trat kürzlich auf, es war eine vollständig geimpfte Person», sagt Elke Hönekopp von der Geschäftsleitung des Hauses für Pflege und Betreuung. In den Pflegewohngruppen Buttisholz gab es unlängst den ersten Fall unter den Bewohnenden: Eine vollständig geimpfte Frau erkrankte und zeigt nun klare Covid-Symptome, wie Christian Arnold erklärt. Er ist Betriebsleiter in Buttisholz und Präsident von Curaviva Luzern.

Bereits über 1100 Impfdurchbrüche im Kanton Luzern

Arnold sagt, es gebe immer mehr Geimpfte, die an Corona erkranken. In den letzten vier bis sechs Wochen habe es vermehrt auch in Heimen Ausbrüche gegeben. «Das waren kleinere Ausbrüche, die sich nicht mehr so stark verbreiteten wie im letzten Herbst. Vielfach verliefen sie ohne grössere Komplikationen.» Dennoch ist für ihn das erneute Aufflammen ein deutliches Zeichen, dass es eine Auffrischung braucht.

Dass die sogenannten Impfdurchbrüche zunehmen, bestätigen auch Zahlen des Kantons Luzern. Wurden bis zur letzten August-Woche 112 Infektionen bei doppelt Geimpften gezählt, sind es inzwischen bereits 1154. Die Auffrischungsimpfungen sind in der Schweiz – im Gegensatz zu anderen Ländern – noch nicht für die breite Bevölkerung zugelassen. Den Kantonen sind die Hände gebunden. Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (Die Mitte) fordert, dass es rasch vorwärts geht, wie er unserer Zeitung erklärte. Auf Nachfrage sagt er: «Der Bund informiert, wenn er es für angebracht hält.» Man sei in ständigem Kontakt. In den Antworten lässt sich erkennen, dass die Geduld des Regierungsrats strapaziert ist. Er gehe davon aus, dass die zuständige Behörde die Arbeiten so speditiv wie möglich erledigt, teilt Graf mit.

Frühzeitige Organisation hilft, Ängste abzubauen

Die Kantone wurden im September vom Bund aufgefordert, sich für dritte Impfungen vorzubereiten. Dass es solche braucht, scheint unter den Heimleitungen unbestritten zu sein. Elke Hönekopp vom Seeblick in Sursee vergleicht die Covid- mit anderen Impfungen, die ebenfalls aufgefrischt werden müssten. Hönekopp wünscht sich aber, dass die Aktion frühzeitig organisiert wird. «Holt man die Leute richtig ab, lassen sich auch Ängste abbauen. Mit den Hauruck-Übungen zu Beginn der Covid-Impfungen wurden einige überfordert.» Dass die Verteilung des Boosters noch immer nicht geregelt ist, bedauert die Co-Heimleiterin. Man wisse schon seit letztem Dezember, dass nach zwölf Monaten etwas kommen muss.

Für Viva Luzern kommen die Impfdurchbrüche nicht überraschend, wie Sprecherin Ramona Helfenberger sagt. «Damit war aufgrund des nicht hundertprozentigen Impfschutzes leider zu rechnen.» Sie hofft auf «einen baldigen Entscheid, ob wir Bewohnerinnen und Bewohnern die Booster-Impfung anbieten können».

Mobile Equipen wären im November startklar

Die Heime wollen also rasch Klarheit haben – und genügend Vorlauf. Am Mittwoch wird Curaviva-Präsident Christian Arnold das Thema in der kantonalen Covid-Taskforce zur Sprache bringen, wie er gegenüber unserer Zeitung ankündigt. Arnold hofft, dass der Kanton Luzern bei der Auffrischungsimpfung eine Vorreiterrolle einnehmen kann. So, wie bei der Lancierung der Impfkampagne im Dezember. Arnold stört sich am zögerlichen Vorgehen in der Schweiz. Die Schweiz hinke wieder hinterher, sagt er. «Es braucht die Auffrischung jetzt – und nicht erst im nächsten Jahr. Es soll nicht auf Kosten der vulnerablen Personen gezögert werden.» Arnold hat Anfang Jahr die mobilen Impfequipen aufgebaut, welche von Heim zu Heim fuhren. Diese wären ab November wieder einsatzbereit, um die Booster-Impfung zu verabreichen, ist er überzeugt. Für eine dritte Impfung in Frage kämen je 3000 bis 4000 Bewohnende und Mitarbeitende, welche im Januar ihre zweite Impfung erhalten haben.