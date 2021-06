Kanton Luzern: Covid-Zertifikate gibt es ab nächster Woche

Coronavirus Ab nächster Woche werden im Kanton Luzern Covid-Zertifikate ausgestellt Im Kanton Luzern erhalten alle Personen, die vollständig geimpft oder genesen sind, ein Covid-Zertifikat. Der Versand der Covid-Zertifikate erfolgt gestaffelt. Er beginnt nächste Woche und dauert bis Ende Juni. 11.06.2021, 10.49 Uhr

(pw) Das Covid-Zertifikat ist eine Möglichkeit, eine Covid-19-Impfung, eine durchgemachte Covid-Erkrankung oder ein negatives Testergebnis zu dokumentieren. Allen in Luzern wohnhaften Personen, die bereits vollständig geimpft oder genesen sind, wird ein Covid-Zertifikat ausgestellt, ohne dass dafür ein Antrag der Empfängerinnen und Empfänger nötig ist. Dies schreibt der Kanton Luzern in einer Medienmitteilung. Damit werde sichergestellt, dass die Bevölkerung des Kantons Luzern einfach zu den Covid-Zertifikaten komme.

Die Zustellung der mehr als 100'000 Covid-Zertifikate erfolgt gestaffelt bis spätestens Ende Juni durch den Bund. Priorisiert werden die Kantone gemäss des Sommerferienbeginnsin den einzelnen Kantonen. Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf:

«Es war mir mit Blick auf die Covid-Zertifikate ein grosses Anliegen, eine schnelle und unbürokratische Lösung für unsere Bevölkerung zu finden – und diese haben wir nun.»

Im Verlauf der nächsten Wochen erhalten Personen aus dem Kanton Luzern, die in den letzten sechs Monaten genesen sind, automatisch per Briefpost ein Covid-Zertifikat. Der Versand läuft über das Bundesamt für Bauten und Logistik BBL. Der Bund garantiert keine Verarbeitungs- und Zustellfristen. Die Zustellung des Covid-Zertifikats kann mehrere Arbeitstage in Anspruch nehmen.





Alle Personen, die vor dem 14. Juni 2021 zwei Mal geimpft wurden – in einem der kantonalen Impfzentren oder in einer der anderen zugelassenen Impfstellen – erhalten im Verlauf der nächsten drei Wochen entweder direkt das Covid-Zertifikat per Post oder SMS zugestellt oder sie erhalten Instruktionen, wie sie ihr Covid-Zertifikat herunterladen können. Hierzu laufen noch Abklärungen zwischen dem Bund und den Kantonen.

Ab dem 14. Juni 2021 geben die Impfstellen (kantonale Impfzentren in Luzern und Willisau, Apotheken, Luzerner Kantonsspital) das Covid-Zertifikat nach der vollständigen Impfung ab. In den Hausarztpraxen, die Impfungen durchführten, wird das voraussichtlich ab dem 21. Juni möglich sein. Keine Impfstelle im Kanton Luzern stellt vor Ort ein Covid-Zertifikat aus für Impfungen, die vor dem 14. Juni 2021 stattfanden. Jede Impfstelle darf nur Zertifikate für diejenigen Personen ausstellen, die sich bei ihr haben impfen lassen.

Covid-Zertifikate nach negativen Testresultaten werden ab Ende Juni direkt von den Testlabors oder von Testzentren ausgestellt. Sie sind nach einem negativen PCR-Test drei Tage gültig, nach einem negativen Antigen-Schnelltest einen Tag.

Das Covid-Zertifikat kommt erst zum Einsatz, nachdem die entsprechenden Verordnungen in Kraft getreten sind. In der EU ist das ab dem 1. Juli der Fall, für die Schweiz wird das der Bundesrat voraussichtlich am 23. Juni entscheiden. Bürgerinnen und Bürger können sich bis Ende Juni zudem mittels den bisherigen Beweismitteln ausweisen (Isolationsbestätigung oder Impfnachweis beweisen, dass sie genesen bzw. geimpft sind).

Die kantonale Hotline ist von Montag bis Sonntag von 09:00 bis 17:00 Uhr wie folgt erreichbar: +41 41 228 64 46 oder über die Mailadresse zertifikat@lu.ch. Alle Informationen zum Covid-Zertifikat im Kanton Luzern erhalten Sie laufend aktualisiert auf www.lu.ch/covid_zertifikat.