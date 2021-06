Pandemiebekämpfung Luzerner Gesundheitsdepartement lanciert kantonale Informationskampagne zum Impfen Die Anmeldezahlen fürs Impfen gehen zurück. Um dennoch weiterhin möglichst viele Luzernerinnen und Luzerner zum Impfen zu motivieren, startet der Kanton Luzern eine Informationskampagne. 11.06.2021, 13.59 Uhr

So wird die Informationskampagne aussehen. Bild: zvg

Die Zahl der Neuanmeldungen für das Impfen nehmen deutlich ab. So beliefen sich diese beispielsweise im Januar 2021 auf über 2'000 Personen pro Tag und bewegten sich in den Monaten Februar bis Mai bei rund 1'000 Personen pro Tag. Wie der Kanton Luzern in einer Medienmitteilung schreibt, haben sich im Monat Juni pro Tag bisher durchschnittlich rund 550 Personen für eine Impfung im Impfzentrum Luzern oder Willisau angemeldet.