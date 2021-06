Coronavirus Der Kanton Luzern hebt die Maskenpflicht an allen Schulen auf – mit wenigen Ausnahmen Für die letzten zwei Schulwochen lockert der Kanton Luzern die Massnahmen. Dennoch können die Lernenden ihre Masken nicht zu Hause lassen. Christian Glaus 25.06.2021, 10.30 Uhr

Nach den jüngsten Lockerungen durch den Bundesrat ziehen auch die Schulen im Kanton Luzern nach. Ab Montag wird die Maskenpflicht für alle Schüllerinnen und Schüler zu grossen Teilen aufgehoben, wie das Bildungs- und Kulturdepartement mitteilt. In den Primarschulen gilt bereits seit einigen Wochen keine Maskenpflicht mehr.

Im Kanton Luzern wird die Maskenpflicht in Schulen aufgehoben. Bild: Keystone

Die Aufhebung der Maskenpflicht gilt für die Sekundarschule, die Gymnasien und die Berufsfachschulen. Während des Unterrichts im Schulzimmer und in der Turnhalle kann auf den Nasen-Mund-Schutz verzichtet werden. Hingegen müssen in öffentlich zugänglichen Innenräumen ausserhalb des Schulzimmers weiterhin Masken getragen werden. Ohne Einschränkungen erlaubt sind auch Kontaktsportarten und das Chorsingen.

Ausnahmen gibt es, wenn die Lernenden von besonders gefährdeten Lehrpersonen unterrichtet werden. In diesen Fällen kann die Schulleitung bei Nichteinhalten der Abstände eine Maskenpflicht anordnen, um die Lehrpersonen zu schützen.

Fallzahlen bewegen sich in «sehr tiefem Bereich»

Das Departement begründet die Aufhebung der Maskenpflicht mit den Lockerungen des Bundesrats. Zudem seien die Fallzahlen an den Schulen seit mehreren Wochen rückläufig. «Sie bewegen sich nun in einem sehr tiefen Bereich.» Die freiwilligen Reihentests an den Schulen werden dennoch bis auf weiteres angeboten.

Lockerungen gibt es auch bei Schulveranstaltungen. Hier übernimmt der Kanton Luzern die Regeln des Bundesrats: Bei Sitzpflicht sind Veranstaltungen mit 1000 Personen möglich. Können sich die Besucherinnen und Besucher frei bewegen, dürfen in Innenräumen höchstens 250 und im Freien höchstens 500 Personen zugelassen werden. Hier gilt eine Maskenpflicht.

Die neuen Regeln werden nun in den Rahmenschutzkonzepten der verschiedenen Stufen angepasst. Sie gelten für die letzten beiden Schulwochen bis zum Beginn der Sommerferien. Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) hofft gemäss Mitteilung, «dass wir nach der Sommerpause mit dem normalen Schulbetrieb starten können». Während den Sommerferien wird über die entsprechenden Vorgaben entschieden.