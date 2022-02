So hilft das Paraplegiker-Zentrum in Nottwil den Beatmeten

Coronavirus Der lange Weg von der Intensivstation zur Normalität – so hilft das Paraplegiker-Zentrum den Beatmeten Hunderte Patientinnen und Patienten mussten während der Pandemie beatmet werden. Der Genesungsprozess danach ist ein langer. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Sandro Renggli Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schweiz atmet auf. Nach schwierigen Monaten mit grossen Einschränkungen ist nun ein Ende in Sicht. Die Lage in den Spitälern scheint Lockerungen zuzulassen, auf den Intensivstationen liegen deutlich weniger Beatmete als noch vor zwei Monaten.

Im Schweizer Paraplegiker-Zentrum werden Corona-Erkrankte künstlich beatmet – und auch wieder von der Beatmungsmaschine entwöhnt. Bild: PD

Was in der derzeitigen Öffnungseuphorie vergessen geht: Aufatmen können noch längst nicht alle. Nämlich jene, die teilweise während Wochen in den Spitälern an den Maschinen hingen. Wenn sie aus der Intensivstation entlassen werden, stehen aufwendige Therapien an. Ihr Körper muss trainiert werden, damit er wieder ohne Maschinen auskommt.

Dr. Michael Baumberger, Chefarzt Paraplegiologie und Rehabilitationsmedizin Bild: PD

Spezialisiert darauf ist das Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil mit einem landesweit einzigartigen Kompetenzzentrum für Beatmungsmedizin. Dort wurden seit Pandemiebeginn 71 Personen behandelt, die beatmet wurden und dann von der Beatmungsmaschine entwöhnt werden müssen. Weaning nennt man das. Michael Baumberger, Chefarzt Paraplegiologie und Rehabilitationsmedizin am SPZ, spricht von einer herausfordernden Phase:

«Es geht dabei in erster Linie darum, den Patientinnen und Patienten die Chance zu geben, wieder aus eigener Kraft zu atmen.»

Muskelaufbau kann bis zu zwölf Wochen dauern

Dass die spontane Atmung nicht mehr funktioniert, kann verschiedene Ursachen haben. Wenn Patientinnen und Patienten über längere Zeit beatmet werden müssen, kommt es oftmals zu einer Zwerchfelldysfunktion. «Das Zwerchfell ist im Prinzip nichts anderes als ein Muskel», führt Baumberger aus. «Und zwar einer der meistarbeitenden des ganzen Körpers.» Wenn das Zwerchfell nun nicht mehr arbeiten könne oder – aufgrund einer künstlichen Beatmung – müsse, dann baue es sich ab. «Beim Weaning geht es dann auch darum, das Zwerchfell wieder aufzubauen.» Dies braucht Geduld: Kann sich ein Muskel schon innert einer Woche massiv abbauen, kann der Aufbau bis zu zwölf Wochen dauern.

Auch der Sauerstoffbedarf muss bei Covid-Patientinnen und -Patienten wieder reguliert werden. Die knapp 21 Prozent Sauerstoffgehalt in unserer Luft reichen nicht mehr aus:

«Covid-Erkrankte brauchen teilweise bis zu 50 Prozent Sauerstoffgehalt, um einigermassen normal atmen zu können»

, so Baumberger. Zudem leiden neben der Lungenfunktion oftmals auch das Herz und die Nieren. «All diese Systeme müssen wieder aufgebaut und deren Funktionen normalisiert werden.»

Behandlungsdauer ist unterschiedlich

Zwischen fünf und 40 Tagen dauert dieser Prozess im Schnitt, wobei dies sehr abhängig davon sei, ob zu einer Grunderkrankung gleichzeitig eine oder mehrere weitere Krankheiten vorliegen. Weil Dauer und Ausgang der Therapie oftmals ungewiss sind, ist laut Baumberger auch der Einfluss auf die Psyche der Patientinnen und Patienten nicht zu unterschätzen.

«Ein schwerer Covid-Verlauf stellt einen gravierenden Einschnitt in den Alltag dar. Auch bei einer Genesung kann es eine lange Zeit brauchen, bis man nach einem so dramatischen Erlebnis wieder sorgenfrei am Leben teilnehmen kann.»

Die psychologische Komponente gelte es bei Corona deshalb nicht zu vernachlässigen – «zumal es auch Patientinnen und Patienten gibt, die immer auf Unterstützung angewiesen sein werden».

Auch nach der Entwöhnung von der Maschine können die Betroffenen meist nicht direkt nach Hause: Sie werden an externe Rehabilitationskliniken überwiesen, um ihren Genesungsprozess fortzuführen. «Wir werden aber immer auch einen Anteil an Patientinnen und Patienten haben, die die Kriterien für eine Verlegung nicht erfüllen», räumt Baumberger ein. Erkrankte, die nicht entwöhnt werden können, bleiben vorerst im Paraplegiker-Zentrum.

Aktuelle Welle belastet Paraplegiker-Zentrum stark

Dieses ist mittlerweile geübt im Umgang mit dem Coronavirus. «Im Vergleich zum Beginn der Pandemie haben wir viel mehr Erfahrung. Wir wissen mehr über das Virus und seine Folgen, und haben auch bessere Protokolle für Behandlung und Therapie», sagt Baumberger.

Obwohl die Politik derzeit über einen raschen grossen Öffnungsschritt redet, spricht Chefarzt Michael Baumberger noch nicht von einer Entspannung. Derzeit sind es die vielen Ausfälle unter den Mitarbeitenden, die zu schaffen machen. «Die Situation fühlt sich schon fast endlos an», sagt Baumberger, der die Arbeit seiner Kolleginnen und Kollegen lobt. Trotz Ermüdungserscheinungen wird weitergearbeitet.

«Die Patientinnen und Patienten brauchen uns. Und auch wir hoffen auf ein baldiges Ende der Pandemie.»

Wenn dieses eintritt, kann sich das Paraplegiker-Zentrum wieder anders orientieren – auch für Patientinnen und Patienten ohne Covid ist das Kompetenzzentrum für Beatmungsmedizin ein Weg zurück zur Normalität.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen