Coronavirus «Die Gastronomie muss als Bauernopfer herhalten»: So reagieren Luzerner Gastronomen auf neuste Massnahmen Ab Dienstag müssen Gastronomiebetriebe für einen Monat ihre Türen schliessen. Dies ordnet der Bundesrat mit seinen neusten Coronamassnahmen an. Bei Vertretern der Branche stösst der Entscheid auf Unverständnis. Sandro Renggli 18.12.2020, 19.47 Uhr

Der Bundesrat lässt Restaurants und Bars für einen Monat schliessen. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Während der Bundesrat die Verantwortung über die Skigebiete den Kantonen überlässt, müssen Gastronomiebetriebe, Freizeit- und Kultureinrichtungen ab Dienstag einen Monat schliessen. Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft Kanton Luzern (AWG) reagiert mit Bedauern auf die bundesrätlichen Massnahmen für eine ausgewählte Branche. Es sei wissenschaftlich nicht stringent nachgewiesen, dass die Gastronomie Hauptverursacher der Ansteckungen ist. Josef Wyss, CVP-Kantonsrat und Präsident der AWG, sagt:

«Die Gastronomie muss als Bauernopfer des öffentlichen Drucks nach einem Lockdown wegen der Pandemie herhalten.»

Gastronomie und Tourismus seien im Kanton Luzern systemrelevante Branchen. Für viele KMU in diesen Bereichen könnten die Massnahmen existenzbedrohend sein.

Wyss moniert, dass die Forderungen nach Verboten seitens der Regierung zu gross gewesen seien:

«Wir alle haben es selber verbockt.»

Man hätte es selber in der Hand gehabt, Verantwortung zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass die Fallzahlen gar nicht explodieren. Stattdessen habe man «Verbote von oben» verlangt. «Wir müssen uns jetzt alle zusammenraufen, um zwei Ziele zu erreichen», so Josef Wyss. Erstens müsse allen Mitteln dafür zu sorgen, dass die Infektions- und Todeszahlen runtergehen, und zweitens müssten alle Instrumente genutzt werden, um wirtschaftliche Existenzen und Betriebe zu retten. Die vom Bundesrat angekündigte Verlängerung der Kurzarbeit begrüsst die AWG in diesem Zusammenhang.

Härtefall-Entschädigung kommt zu spät

Auch Vertreter der Branche sind mit den Massnahmen unzufrieden. «Einmal mehr ist die Gastronomie der Prügelknabe der Nation», ärgert sich Ruedi Stöckli. Er führt das Landgasthaus Strauss in Meierskappel und präsidiert den Verband Gastro Luzern. Der Entscheid des Bundesrats sei zwar nicht überraschend gekommen. «Aber er ist unberechtigt, wenn man sieht, dass sich die meisten Personen im Privaten mit dem Virus anstecken.» Die Wirte hätten sich immer wieder an die neuen Vorgaben angepasst und viel zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter unternommen. Der Entscheid vom Freitag bedeute für viele Gastrobetriebe das definitive Todesurteil.

«Für uns Wirte werden das brutale Festtage.»

Weihnachten und Silvester seien jeweils umsatzstarke Tage. Für Ruedi Stöckli ist klar: «Nun muss sofort Geld fliessen.» Die Härtefall-Entschädigung des Kantons, deren erste Zahlungen Anfang Februar folgen sollen, komme für die Restaurants viel zu spät. «Völlig unverständlich» findet Stöckli auch die Bedingung, dass der Jahresumsatz für eine Zahlung im Vergleich zu den Jahren 2018 und 2019 im Durchschnitt unter 60 Prozent liegen muss. «Viele haben extra auf Ferien und Ruhetage verzichtet und werden nun doppelt bestraft.»

Gastronomen fordern Perspektive

Dany Kunz, Inhaber und Geschäftsführer des Ace Cafe in Rothenburg, ist ähnlicher Meinung. «Immerhin wissen wir nun in der Gastronomie, was bis zum 22. Januar nächsten Jahres gilt», so Kunz. «Der Schlüssel kann gedreht werden und die Branche wird komplett stillgelegt.» Auf der anderen Seite könne man sich munter in die Menschenmassen im Einkaufszentrum begeben oder mit den Ski einen spassigen Tag im Schnee und in der Gondel verbringen. «Dass man sich im Kunstmuseum oder in der Bibliothek einer höheren Gefahr aussetzt, ist mir schleierhaft.»

Wer von nachvollziehbarem Teillockdown spreche, der hätte sich eine faire und vernünftige Lösung für alle Wirtschaftszweige erhofft. «Wir bleiben die Zielscheibe und der vermeintliche Hotspot für Infektionen, obwohl wir die wohl härtesten Schutzkonzepte umgesetzt haben», kritisiert der Inhaber des Kultrestaurants. Seit Monaten hätte die Gastronomie bewiesen, dass die Ansteckung in Restaurants überschaubar bleibt. «Nun gilt es, zu hoffen, dass wir so bald wie möglich massiv unterstützt werden.» Kunz fordert diesbezüglich eine deutliche, klare und zielführende Kommunikation. Und eine Perspektive:

«Denn eine dritte Welle mit so restriktiven Massnahmen kommt einer zielgerichteten Ausrottung der Gastronomie gleich.»