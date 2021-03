Coronavirus «Einige Kinder waren verstört und haben geweint» – trotzdem zieht der Luzerner Stadtrat ein positives Fazit zum Massentest im Maihof-Schulhaus So dramatisch wie dies in sozialen Medien teils dargestellt wurde, sei der erste Massentest an einer Luzerner Schule nicht abgelaufen, sagt der Stadtrat. Dennoch attestiert er dem Kanton, er habe aus dem Kommunikationsdebakel gelernt. Robert Knobel 04.03.2021, 14.49 Uhr

Das Schulhaus Maihof. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. Januar 2021)

Der Fall sorgte schweizweit für Aufsehen: Am 29. Januar mussten sämtliche Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen des Schulhauses Maihof in Luzern zum Coronatest antraben. Unter den fast 400 getesteten Personen wurden daraufhin rund 20 positive Fälle entdeckt. Die Aktion sorgte für viel Kritik, da sie in aller Eile auf die Beine gestellt worden war. Eltern beklagten mangelnde Information und die Tatsache, dass die Kinder faktisch zum Test gezwungen wurden. Auch wurde behauptet, die Kinder seien während der mehrstündigen Testaktion im Schulhaus nur ungenügend betreut worden.

«Der Test verlief in aller Ruhe»

Der erste Massentest an einer Luzerner Schule hatte ein politisches Nachspiel. Der Stadtrat veröffentlichte am Donnerstag seine Antworten auf zwei Interpellationen zu diesem Thema. Darin schreibt der Stadtrat: «Der Test verlief aus organisatorischer Sicht in aller Ruhe. Alle Kinder wurden von den Lehrpersonen oder den Betreuungsmitarbeitenden begleitet.» Die Testpersonen seien «mit grosser Sensibilität und Sorgfalt» mit den Kindern umgegangen:

«Ängstlichen Kindern wurde zugesprochen, und sie erhielten von den Lehrpersonen die angebrachte pädagogische Fürsorge und Zuwendung.»

Allerdings bestätigt der Stadtrat auch, dass «einige Kinder verstört waren und geweint haben». Die adäquate Betreuung der Kinder sei aber jederzeit gewährleistet gewesen. Das habe auch die Schulleitung bestätigt.

Einige Eltern hätten vor allem die Tatsache kritisiert, dass sie erst am Mittag über die bevorstehende Testaktion am Nachmittag informiert worden waren. Eine Lehrperson habe die Situation zudem als «sehr dramatisch» geschildert, schreibt der Stadtrat. Schulleitung und Rektorat hätten viele, teils sehr emotionale E-Mails erhalten. Die meisten dieser Reaktionen seien aber von unbeteiligten Dritten eingegangen – insbesondere auch von Coronaskeptikern ausserhalb der Stadt Luzern.

Beim zweiten Mal war der Kinderschutz dabei

Nichtsdestotrotz hätten die kantonalen Behörden aus dem Fall Maihof Lehren gezogen, schreibt der Stadtrat. Schon eine Woche später sei an der Schule Wartegg ein weiterer Massentest nötig geworden. Doch diesmal wurde den Eltern mehr Vorlaufzeit gegeben. Zudem wurde explizit darauf hingewiesen, dass der Test freiwillig sei und dass die Eltern ihre Kinder begleiten dürfen. Die Aktion wurde zudem vom Präsidenten der Kinderschutzgruppe des Kantons Luzern beobachtet. Das Rektorat der städtischen Volksschule stehe seither in ständigem Kontakt mit den für Testaktionen zuständigen kantonalen Stellen.