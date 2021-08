Luzern: Kommen bald Reihentests und Masken an der Oberstufe?

Coronavirus Einige Luzerner Schulen sind stark betroffen – kommen bald Reihentests für alle und Masken an der Oberstufe? Verschiedene Beispiele aus dem Kanton Luzern zeigen: Das Virus unterscheidet nicht zwischen Primar und Oberstufe – anders als die Schutzmassnahmen. Betroffene Schulen wollen die Spucktests auf die Primar ausweiten. Auch für den Kanton ist dies «eine Option». Christian Glaus 31.08.2021, 05.00 Uhr

Eine Ausweitung der Spucktests wird diskutiert, in der Hoffnung zusätzliche positive Fälle schnell erkennen zu können. Symbolbild: Eveline Beerkircher (Meggen, 30. März 2021)

Werden die Schulen zum Virenherd? Diese Frage stellten sich die Verantwortlichen während den Sommerferien. Nun haben sie erste Erfahrungswerte: 372 Kinder der Luzerner Volksschulen waren vergangene Woche in Quarantäne. Was das heisst, zeigt sich an Sempacher Schulen. Diese sind ein gutes Beispiel, weil der Unterricht bereits am 16. August begonnen hat, eine Woche früher als in den meisten Luzerner Gemeinden. Aktuell sind vier Klassen in Quarantäne: Die ganze 1. Oberstufe und eine fünfte Klasse. Insgesamt sind es 72 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrpersonen. In der Woche davor musste bereits eine Oberstufenklasse in Quarantäne geschickt werden.

«Seit den Sommerferien waren also vier von neun Oberstufenklassen betroffen», erklärt Rektorin Birgit Höntzsch. Am Freitag werden die Klassen in den betroffenen Schulhäusern gezielt getestet. Zudem wurde an der Oberstufe vorübergehend die Maskenpflicht wieder eingeführt. Höntzsch würde es begrüssen, es könnten sämtliche Klassen getestet werden. In der Hoffnung, die positiven Fälle könnten identifiziert und unbeliebte Massnahmen wie die Maskenpflicht rückgängig gemacht werden.

Auch Reihentests für sämtliche Schülerinnen und Schüler würde sie unterstützen. Denn damit könnte verhindert werden, dass ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden müssen. Derzeit sieht die Regel vor, dass ab zwei Fällen pro Klasse alle Kinder zu Hause bleiben müssen. In einer Sempacher Klasse waren gleich fünf Kinder positiv. Höntzsch sagt:

«Es wäre so wichtig, einfach wieder normal unterrichten zu können.»

Maskenpflicht im Schulzimmer, Einschränkungen beim Singen oder Sportmachen wie im vergangenen Schuljahr – «ich habe den Eindruck, dass diese Massnahmen den Kindern mehr schaden als nützen». Nach Absprache mit dem Kanton trägt Höntzsch die gezielten Tests sowie die Maskenpflicht an der Oberstufe mit. Sie betont die gute Zusammenarbeit mit der Dienststelle Gesundheit und Sport.

Nach anderthalb Wochen ist die erste Klasse in Quarantäne

Szenenwechsel: Auch in Weggis begann der Unterricht am 16. August. Seit Mittwoch befindet sich eine Primarklasse mit 19 Kindern in Quarantäne. Immerhin: Die fünf Lehrpersonen der betroffenen Klasse können weiterhin vor Ort unterrichten, wie Paul Eller, Abteilungsleiter Bildung der Gemeinde Weggis, erklärt.

«Obwohl an den Primarschulen im Kanton Luzern keine Maskenpflicht mehr gilt, haben wir die Lehrpersonen aufgefordert, weiterhin eine solche zu tragen. Das hat sich nun ausbezahlt.»

Eller sagt, die Schutzmassnahmen in Weggis seien stets etwas strenger als vom Kanton vorgegeben. Damit sei die Gemeinde bisher gut gefahren. Auch Eller würde es begrüssen, wenn die Ausweitung der Reihentests auf die Primarstufe genauer geprüft würde. «Wir wollen nicht im Blindflug unterwegs sein».

Andere Kantone wie etwa Nidwalden bieten Reihentests an allen Schulen an. Der Erfolg in Nidwalden hält sich zwar in Grenzen. In der ersten Schulwoche wurden zwei positive Fälle entdeckt; die betroffenen Kinder sind nun in Isolation, ihre Kolleginnen und Kollegen können den Unterricht weiterhin besuchen. Dennoch sagt Patrick Meier, Vorsteher des Amts für Volksschulen: «Der Kanton Nidwalden lässt nichts unversucht, um die Covid-Krise in den Griff zu kriegen, Ausbrüche zu verhindern und den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten.»

Reihentests: In der Stadt Luzern machen 70 Prozent mit

Skeptisch gegenüber Reihentests auf allen Stufen ist Vreni Völkle, Rektorin der Stadtluzerner Schulen. Derzeit ist eine Primarklasse in Quarantäne sowie Kinder der schulergänzenden Betreuung und einzelne aus anderen Schulhäusern. Völkle sagt, flächendeckende Tests seien eine Illusion. Von den knapp 1200 Lernenden der Sekundarstufe nehmen 70 Prozent an den Reihentests teil. Kämen Primarschule und Kindergarten hinzu, wären das 4700 weitere Kinder. Zudem sei das Rückverfolgen der einzelnen Fälle komplizierter als man sich das vorstelle. Völkle findet deshalb: «Wichtig ist, dass man bei einem Ausbruch situativ und schnell reagiert. Das hat bisher sowohl durch die Anordnungen des Kantonsarztes wie durch das Contact-Tracing gut funktioniert.»

Sollen die Reihentests auf die Primarstufe ausgeweitet und allenfalls weitere Schutzmassnahmen eingeführt werden? Diese Frage beschäftigt auch die kantonale Dienststelle Volksschulbildung. Deren Leiter Aldo Magno schreibt auf Anfrage:

«Für Luzern ist eine Ausweitung der Reihentestungen auf die Primarstufe eine Option.»

Dafür brauche es eine organisatorische Vorlaufzeit von wenigen Wochen. Als der Kanton die Regeln für den Schulbeginn kommuniziert habe, sei noch nicht absehbar gewesen, wie sich die Situation an den Schulen – insbesondere den Primarschulen – präsentieren würde. Vor den Sommerferien war die Lage sehr entspannt. «Mit steigenden Fallzahlen nimmt auch die Akzeptanz von Massnahmen in den Schulen zu», so Magno. Ob bald neue folgen werden, lässt er offen. Solche würden in Absprache mit den Gesundheitsbehörden getroffen, schreibt Magno und fügt an: «Das wirksamste Mittel, um Quarantäne an Schulen zu vermeiden, ist die Maskenpflicht.»