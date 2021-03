Coronavirus Eklat um Horwer Alterszentrum: Kanton Luzern verbietet Coronatests für Besucher Das Alterszentrum Kirchfeld wollte mit gutem Beispiel vorangehen – und wird vom Kantonsapotheker zurückgepfiffen. Doch im Kirchfeld will man dies nicht auf sich sitzen lassen. Robert Knobel 15.03.2021, 19.03 Uhr

Es war alles parat: Ab dieser Woche hätten alle Besucherinnen und Besucher des Horwer Alterszentrum Kirchfeld beim Eingang in ein Röhrchen spucken können, bevor sie ihre Angehörigen besuchen. 500 Coronaschnelltests hatte Kirchfeld-Geschäftsführer Marco Müller eingekauft.

Kirchfeld-Geschäftsführer Marco Müller zeigt eine Packung mit Speichel-Schnelltests. Bild: PD

Doch die Tests müssen vorerst in den Packungen bleiben. Denn Müller hat unerfreuliche Post des Kantonsapothekers erhalten. In dem Schreiben wird ihm untersagt, die Tests anzuwenden. Grund: Die Speichel-Schnelltests sind in der Schweiz noch nicht offiziell zugelassen. Deshalb dürfen sie in der Schweiz vorerst auch nicht verkauft werden. Das Kirchfeld hat die Tests denn auch in Österreich eingekauft – was gemäss Kanton zwar nicht verboten ist.

«Hingegen ist die Abgabe oder Anwendung der Tests ganz klar nicht erlaubt.»

Das schreibt Kantonsapotheker Stephan Luterbacher auf Anfrage. Er beruft sich dabei auf die Medizinprodukteverordnung des Bundes. Die Speicheltests für Heimbesucher dürfen erst angewendet werden, wenn sie auf der offiziellen Liste des Bundesamts für Gesundheit (BAG) aufgeführt sind. Doch bis zum jetzigen Zeitpunkt hat das BAG noch keinen einzigen Speichel-Schnelltest zugelassen, ganz im Gegensatz zur EU, wo die einfach anzuwendenden Tests immer breiteren Einsatz finden.

Diese Tests gibt es PCR-Test: Dieser muss immer im Labor ausgewertet werden. Es gibt ihn als Nasenabstrich- oder als Speicheltest.

Dieser muss immer im Labor ausgewertet werden. Es gibt ihn als Nasenabstrich- oder als Speicheltest. Schnelltest: Die Probe kann vor Ort ausgewertet werden, das Resultat liegt innert 15 Minuten vor. In der Schweiz zugelassen sind zurzeit nur Schnelltest mit (unangenehmem) Nasenabstrich. Die wesentlich angenehmeren Speichel-Schnelltests sind nicht erlaubt.

Marco Müller kann seinen Ärger nicht verbergen:

«Der Kantonsapotheker ist ein typischer Beamter, der das Gesetz verwaltet und die Paragrafen detailgetreu anwendet, anstatt Hand zu innovativen Lösungen zu bieten.»

Müller fragt rhetorisch, was denn besser sei: Die Besucher mit einem in der EU zugelassenen Schnelltest systematisch zu testen – oder sie gar nicht zu testen? Dies umso mehr, als das Credo des Bundesrates ja neuerdings laute, soviel zu testen wie nur möglich.

Tatsächlich hat der Bund angekündigt, dass er künftig auch Speichel-Schnelltests anwenden will – aber eben erst, wenn diese den offiziellen Segen des BAG erhalten haben. Auf diesen Segen will auch der Kanton Luzern warten. Stephan Luterbacher sagt:

«Wir gehen davon aus, dass das BAG sehr schnell solche Tests auf die Liste der zugelassenen Tests setzt.»

Doch bis es so weit ist, bleibe der Kanton hart. Nicht nur bleibe die Abgabe oder Anwendung der Tests verboten, auch allfällige Testresultate seien «nicht weiter verwendbar oder gültig».

Im Kirchfeld war indessen auch gar nicht geplant, die Schnelltests als abschliessende Diagnose einzusetzen. Besucher, die am Eingang positiv getestet worden wären, hätten nochmals einen laborbestätigten PCR-Test in einem offiziellen Testzentrum machen müssen.

Marco Müller und Kirchfeld-Verwaltungsratspräsident Philipp Keller wollen das kantonale Veto nicht einfach so auf sich sitzen lassen. «Wir sind zurzeit juristisch am Abklären, ob es nicht doch irgendeinen Spielraum gibt», sagt er. Ausserdem plane er einen Brief an Gesundheitsdirektor Guido Graf:

«Ich möchte von ihm wissen, wie er in dieser Sache steht – und ob er gewillt ist, sich in Bern für eine möglichst rasche Zulassung der Spuckschnelltests zur Selbstanwendung starkzumachen.»