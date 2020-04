Freude bei Lehrern und Coiffeuren, Enttäuschung auf dem Golfplatz: So reagieren Branchenvertreter in Luzern auf die Lockerungen des Bundesrats Der Entscheid des Bundesrats, den Lockdown schrittweise zu lockern, kommt bei Branchenvertretern in der Region unterschiedlich an, wie die Umfrage unserer Zeitung zeigt Alexander von Däniken, Lukas Nussbaumer 17.04.2020, 06.29 Uhr

Rolf Bossart Bild: PD

DVL-Geschäftsführer Rolf Bossart bezeichnet die vom Bundesrat gestern kommunizierten Lockerungsmassnahmen als «Schritt in die richtige Richtung. Sie gehen jedoch zu wenig weit.» Unverständlich sei, weshalb die Lockerung im Sinne von gleich langen Spiessen nicht für alle Detaillistenläden gelte und warum zwei Wochen gewartet werde. Bossart hätte sich denn auch eine frühere Abkehr von den restriktiven Beschränkungen gewünscht. «In Kleiderläden, Boutiquen oder Papeterien hätte der Abstand zwischen den Kunden genauso gut eingehalten werden können wie in Lebensmittelläden. Diese Geschäfte sind die grossen Verlierer der bundesrätlichen Massnahmen», sagt Bossart. Einige dieser Läden stünden nun vor dem Aus. Die schnelle Gewährung von zinslosen Krediten via Banken – bis zu 500000 Franken waren innert 30 Minuten erhältlich – sei zwar eine gute Idee gewesen. Doch dieses Giesskannenprinzip habe dazu geführt, dass auch Gelder an Personen verteilt worden seien, die diese nicht zurückzahlen könnten. Weil der Bund bürge, würden die Steuerzahler dafür geradestehen müssen.

Coiffeur Guido Fanger aus Sarnen in seinem Salon. Bild: Adrian Venetz (4. April 2020)

Bei den Coiffeuren ist die Freude riesig. So auch bei Guido Fanger, der mit seiner Tochter Jil Coiffeursalons in Luzern, Alpnach und Sarnen führt. «Die Erleichterung ist gross, erste Kunden haben bereits einen Termin ausgemacht.» Vorbereitungen braucht es kaum mehr, der Coiffeur-Dachverband habe ein Konzept erarbeitet. Dazu zählen Schutzmasken für Kunden und Coiffeure – aber auch Plexiglasscheiben, die Coiffeure und Barbiere bei der Bartpflege oder Rasur tragen. Desinfektionsmittel und Handschuhe seien vorhanden. Fanger hält noch ein besonderes Geschenk für die Familien bereit: Während der Sommerferien vom 7. Juli bis 15. August offeriert er in all seinen Filialen den Kindern (bis 15 Jahre) kostenloses Haareschneiden. Dies, weil Kinder viele Entbehrungen hatten.

David und Eliane Portmann führen in dritter Generation Möbel Portmann in Schüpfheim. Bild: PD

Enttäuscht sind die Inhaber der Möbelhäuser. Sie dürfen ihre Geschäfte erst am 11. Mai wieder öffnen. So auch das Traditionshaus Möbel Portmann in Schüpfheim. «Wir gönnen den Coiffeuren und Kosmetikerinnen, dass sie ihre Kunden ab dem 27. April wieder bedienen dürfen. Dass wir uns länger gedulden müssen, enttäuscht uns aber», sagt die Vorsitzende der Geschäftsleitung, Eliane Portmann. «Denn Abstand halten ist bei uns sehr gut möglich.» Erschwerend komme hinzu, dass sich Möbel in der gehobenen Preisklasse schlecht übers Internet verkaufen. Für die Neueröffnung ist Möbel Portmann vorbereitet: «Wir haben uns Plexiglasscheiben für den Kassenbereich und die Besprechungstische besorgt, aber auch Desinfektionsmittel und Einwegpapierabdeckungen für Betten.»

Head-Greenkeeper Urs Gehrig (links) und Geschäftsführer Beat Schuler auf dem Golfplatz Meggen. Bild: Patrick Hürlimann (16. April 2020)

Je mehr Standbeine, desto besser. Das gilt dieses Mal nicht für den Golfplatz Meggen. Der Golfbetrieb ist eingestellt und die Wiedereröffnung unklar. Dasselbe gilt für das Restaurant. Und beim Hotel mit 14 Zimmern ist nichts los. «Das ist eine sehr unglückliche Situation», sagt Geschäftsführer Beat Schuler. Er hätte sich vom Bundesrat einen klaren Fahrplan gewünscht. Eine rasche Wiedereröffnung wäre problemlos möglich gewesen, wie skandinavische Länder zeigen würden: «Dort darf man erst zehn Minuten vor dem Spiel auf den Platz, maximal zu viert spielen und spätestens zehn Minuten nach Spielende muss man wieder nach Hause. Die Garderoben sind gesperrt.» Schuler überlegt sich, wie er zumindest den Hotelbetrieb zum Laufen bringen kann. Überhaupt sei es wichtig, dass die Schweizerinnen und Schweizer in den nächsten Monaten ihre Ferien in der Schweiz verbringen würden.

Auch der Tennisclub Luzern Lido ist im Unklaren. Präsident Urs Kamber: «Natürlich habe ich gehofft, dass wir unter Auflagen bald wieder Tennis spielen können.» Der Nicht-Entscheid sei aber zu akzeptieren.

Alex Messerli, Präsident des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands, im Interview mit Tele 1. Screenshot Tele 1

Die schrittweise Strategie des Bundesrats begrüsst der Präsident des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands, Alex Messerli: «So wird die Gefahr einer zweiten Ansteckungswelle minimiert und trotzdem ein Schritt in die Normalität gemacht.» Sinn mache auch, dass zuerst die Primarschüler ins Klassenzimmer dürfen.

Offen sind hingegen noch einige Details. So etwa, wie das Social Distancing umgesetzt werden kann. Messerli hofft, dass der Bund den Rahmen vorgibt, damit die Umsetzung in den Kantonen einheitlich ist. Klarer ist für Messerli, wie mit Lehrpersonen umzugehen ist, die zur Risikogruppe gehören: «Der Schutz dieser Menschen ist das oberste Ziel.»