Coronavirus Zürcher Epidemiologe sagt: Maskenpflicht am besten schon für 3.-Klässler Im Stadtluzerner Maihof-Schulhaus zeigte sich, dass sich Virusmutationen auch unter Kindern sehr schnell verbreiten können. Neue Erkenntnisse soll eine Zürcher Studie im März liefern. Robert Knobel Aktualisiert 02.02.2021, 12.18 Uhr

Das Stadtluzerner Schulhaus Maihof sorgte dieser Tage für Schlagzeilen: Es war Schauplatz des ersten grossflächigen Corona-Massentests im Kanton Luzern: An einem einzigen Nachmittag wurden 374 Kinder und Lehrpersonen getestet. Das Resultat: 18 positive Fälle, davon 12 mit einer hoch ansteckenden Virusmutation. Die Testaktion sorgte auch für Kritik – derweil verschärft die Stadt Luzern die Schutzmassnahmen an den Primarschulen. Wir sprachen mit Milo Puhan, Leiter des Instituts für Epidemiologie an der Uni Zürich. Er ist Initiator der viel beachteten Studie «Ciao Corona», welche die Ansteckungen an Zürcher Primarschulen untersucht.

Erste Erkenntnisse Ihrer Studie zeigten 2020, dass sich nur wenige Kinder in der Schule mit Corona infizieren. Gilt diese Erkenntnis angesichts der neuen Mutationen immer noch?

Epidemiologe Milo Puhan. Bild: Universität Zürich

Es scheint aktuell so, dass es mehr Cluster gibt, aber diese werden noch nicht genügend beschrieben – etwa wie viele Schüler infiziert und wie viele negativ getestet wurden. Sie werden auch zu wenig in den Gesamtkontext gestellt.

Es ist wichtig, dass man gute Daten hat, damit man die Situation beurteilen kann.

In unserer Schulstudie werden wir Ende März wieder beginnen zu testen. Es ist wichtig zu betonen, dass Studien immer etwas aussagen im Kontext, in dem sie durchgeführt werden. So hatten wir im Herbst zwar sehr hohe Fallzahlen, aber noch keine Mutanten. Der Kontext ist jetzt ein anderer und es ist möglich, dass die Resultate anders ausfallen werden.

Wie beurteilen Sie grundsätzlich den Nutzen von Massentests bei Kindern?

Ich befürworte es, möglichst alle Schüler einer Klasse oder einer ganzen Schule zu testen, sofern mehrere Fälle auftreten. Bei regelmässigen Routine-Tests findet man hingegen meist praktisch keine Fälle. Da sehe ich Aufwand und Ertrag eher kritisch.

In Luzern beschwerten sich Eltern, dass konventionelle Nasentests verwendet wurden und nicht die angenehmeren Speicheltests. Wie zuverlässig wären Speicheltests heute für Kinder?

Der Speicheltest ist ein bisschen weniger zuverlässig. Aber wenn damit mehr Kinder getestet werden, macht es Sinn, solche Tests zu verwenden. Nicht vergessen sollte man Abstriche der Backenschleimhaut. Lausanner Kolleginnen zeigten hier, dass dies genauso zuverlässig ist wie ein Nasenrachenabstrich. Ich finde es nicht verständlich, dass man bei Kindern noch immer Nasenrachenabstriche macht.

Die Stadt Luzern hat jetzt eine generelle Maskenpflicht ab der 5. Primarklasse eingeführt. Ist dies sinnvoll?

Aktuell macht dies sicher Sinn, und besser ginge man gleich bis zur dritten Klasse. Wie lange man dies aufrechterhalten soll, hängt von der epidemiologischen Lage ab.