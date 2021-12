Epidemiologin will repetitive Tests an Schulen

Coronavirus «Es ist immer noch besser, als nichts zu tun» – Epidemiologin will Tests an Schulen Repetitive Tests an Schulen sind bei den Kantonen unbeliebt. Die Epidemiologin Susi Kriemer würde, genau wie der Bundesrat, eine Testpflicht jedoch begrüssen. 04.12.2021, 11.42 Uhr

Sinnvoll gemäss Expertin, doch bei den Kantonen unbeliebt: Das repetitive Testen. Archivbild: Eveline Beerkircher (Meggen)

Die Mehrheit der Kantone lehnt repetitive Corona-Tests an den Schulen ab. Daher hat sich der Bundesrat dagegen entschieden. Die Epidemiologin Susi Kriemler hält die Pflicht zu regelmässigen Tests allerdings für sinnvoll, schreibt Radio Pilatus. Sie sagte im Interview mit den Tamedia-Zeitungen:

«Eine solche Pflicht wäre eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden Massnahmen, also Maskentragen, Hygiene- und Distanzregeln sowie regelmässiges Lüften.»

Zwei von drei Kindern, die an Corona erkrankten, hätten keine Symptome, so die Professorin der Universität Zürich:

«Sie verbreiten das Virus also unbemerkt.»

Mit regelmässigen Tests könnten diese Kinder schneller ausfindig gemacht und damit die Krankheit an den Schulen eingedämmt werden.

Lieber auf Testergebnisse warten, als nichts tun

Überlastete Testlabors seien kein Grund, um auf regelmässige Tests an Schulen zu verzichten. So sei es besser, tagelang auf Testergebnisse zu warten, als nichts zu tun, sagte Kriemler. Für Kinder, die Schulen ohne repetitive Tests besuchten, sei das Risiko aktuell sicher erhöht an Corona zu erkranken, so die Professorin.

Kriemler rät den Eltern dieser Kinder, sie weiter zur Schule zu schicken, aber auf Symptome zu achten und gegebenenfalls sofort einen Arzt zu kontaktieren. Die Gefahr einer Ansteckung könnten Eltern auch mildern, indem sie sich selbst impften oder mit ihren Kindern grosse Menschenansammlungen mieden.

Risiko an Long-Covid zu erkranken bei regelmässigen Tests geringer

Bleibe die Zahl der angesteckten Kinder tief, reduziere das für sie das Risiko, an Long-Covid zu erkranken, führt Kriemler weiter aus. In der «Ciao Corona»-Studie seien bei rund 2 Prozent der Kinder Long-Covid-Symptome festgestellt worden. Kinder unter 12 Jahren können in der Schweiz noch nicht gegen Covid-19 geimpft werden.

Der Bundesrat hätte flächendeckende Reihentests an Schulen gewollt, sah am Freitag aber davon ab, die Kantone dazu zu verpflichten. 17 von 26 Kantonen hatten diese Massnahme in der Konsultation abgelehnt. Er bedauere das, sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Der Bundesrat sei von der Wirksamkeit repetitiver Tests überzeugt.