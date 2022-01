Coronavirus Fast doppelt so viele Luzerner Schüler und Schülerinnen in Isolation als vor einer Woche Bei Lernenden und Lehrpersonen erreichen die Coronazahlen einen neuen Höchststand. Bisher wurde aber noch nirgends auf Fernunterricht umgestellt. Jessica Bamford 21.01.2022, 15.55 Uhr

Die Fallzahlen an den Luzerner Schulen nehmen rasant zu. Wie das Bildungs- und Kulturdepartement am Freitag auf Anfrage bekanntgab, hat sich die Anzahl Schüler und Schülerinnen in Isolation in der vergangenen Woche fast verdoppelt. Dies ist mit Blick auf die allgemeine Entwicklung der Fallzahlen bemerkenswert, da diese im selben Zeitraum auf hohem Niveau stagnierten. Am Donnerstag, 20. Januar, waren insgesamt 1204 Lernende in Isolation (Vorwoche: 696). Auch die Anzahl Lernenden in Quarantäne hat zugenommen. Am Stichtag waren 1308 betroffen (Vorwoche: 939).

192 Kinder im Kindergarten oder in der Basisstufe sind in Isolation. Bei dieser Gruppe haben sich die Fallzahlen mehr als verdoppelt: Vergangene Woche waren es noch 92. Gerade weil auf dieser Stufe keine Maske getragen werden muss, ist auch die Anzahl Kinder in Quarantäne vergleichsweise hoch. Die Zahl lag am Donnerstag bei 359.

Noch keine Klassen im Fernunterricht

Auch bei den Lehrpersonen nehmen die Zahlen zu, aber nicht ganz so schnell wie bei den Lernenden. Am Stichtag befanden sich 77 Lehrpersonen in Quarantäne (Vorwoche: 56) und 206 in Isolation (Vorwoche 181).

Grundsätzlich sei der coronabedingte Mangel an Lehrpersonen zurzeit im Rahmen, betont Regula Huber, Kommunikationsleiterin des Bildungs- und Kulturdepartements. So würden die Schulleitungen jeweils selbstständig Stellvertretungen organisieren. Dabei seien auch Studierende der PH Luzern und pensionierte Lehrpersonen gefragt.

Bis zum Stichtag musste laut Daten des Bildungs- und Kulturdepartements auf der Ebene Volksschule keine Klasse auf Fernunterricht umstellen. Wie sich dies entwickeln wird, ist laut Huber schwer vorherzusagen. Eine generelle Anordnung des Fernunterrichts sei aber die «Ultima Ratio». Sie sei überzeugt, dass die aktuellen Massnahmen dies trotz steigender Fallzahlen verhindern könnten.