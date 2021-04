Coronavirus Grosse Verwirrung am Luzerner Kantonsspital: Wer darf sich dort impfen lassen? Die angeblichen «Impfdrängler» handelten in gutem Glauben und wurden vom Luzerner Kantonsspital zu einer Impfanmeldung ermutigt. Doch nun stellt das Spital alles völlig anders dar. Robert Knobel 22.04.2021, 17.06 Uhr

Welches ist der richtige Weg? Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 21. November 2019)

Wer sich gegen Corona impfen lassen will, muss sich im Kanton Luzern bei einem kantonalen Impfzentrum anmelden. Doch es gibt noch weitere Orte, an denen geimpft wird – zum Beispiel am Luzerner Kantonsspital (Luks). Dort werden aktuell täglich bis zu 500 Dosen abgegeben. In den Genuss dieser Spital-Impfungen kommen das Gesundheitspersonal sowie besonders gefährdete Patientinnen und Patienten. Das ist zumindest die offizielle Darstellung.