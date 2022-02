Coronavirus Bei Lockerungen: So planen die Zünfte und Fasnachtsgesellschaften auf der Luzerner Landschaft die Fasnacht Die Lockerungen der Coronamassnahmen, welche der Bundesrat in die Vernehmlassung geschickt hat, eröffnen für die Fasnacht neue Perspektiven – auch ausserhalb der Stadt Luzern. So gehen die Zünfte und Fasnachtsgesellschaften damit um. Jessica Bamford 11.02.2022, 16.44 Uhr

Die Zünfte, Guuggenmusigen und Wagenbaugruppen werden immer optimistischer: Mit den geplanten Lockerungen des Bundesrats könnte die Fasnacht im Freien ohne Einschränkungen stattfinden. Der Bundesrat hat zwei Varianten vorgeschlagen – bei beiden wären keine Einschränkungen im Freien nötig, solange der Kanton nicht eingreift.

Danach sieht es momentan nicht aus – die Luzerner Regierung steht hinter Variante 1 des Bundesrats – der Aufhebung aller Massnahmen am 17. Februar. Wir haben bei ausgewählten Zünften und Organisationen nachgefragt, wie sie mit der neuen Ausgangslage umgehen.

Inhaltsverzeichnis Adligenswil

Altishofen

Beromünster

Dagmersellen

Ebikon

Emmen

Entlebuch

Hochdorf

Reiden

Sursee

Willisau

Der Umzug in Adligenswil wird auch bei Lockerungen nicht stattfinden. Da dieser auf Kantons- und Gemeindestrassen stattfinden würde, ist es laut Andreas Kost, Präsident des Rätscherats, gesetzlich nicht möglich, so kurzfristig zu handeln. Ausserdem hätten sich Vereine und Schulklassen nicht auf einen Umzug vorbereitet und könnten nicht so kurzfristig etwas auf die Beine stellen.

Allfällige Lockerungen würden nichts an der Fasnacht in Altishofen ändern, da die Planung bereits zu weit fortgeschritten sei, um neue Anlässe aufzugleisen. Dies erklärt der Präsident der Pfyfferzunft, Stefan Meier, auf Anfrage. Demnach halten die Verantwortlichen weiter am stehenden Umzug fest.

Wie geplant wird in Beromünster die Dorffasnacht auf dem Reitplatz in Gunzwil durchgeführt – auch wenn nach den Lockerungen theoretisch einem Anlass im Flecken nichts mehr im Weg stehen würde. Für einen Standortwechsel fällt der Entscheid laut Bea Bernet, Weibelin der Fleckenzunft, zu kurzfristig. Am Fasnachtssamstag findet jedoch im Flecken ein Fasnachtsmärt statt.

Da nicht so viele Wagen angemeldet waren, haben die Verantwortlichen in Dagmersellen den ursprünglich geplanten stehenden Umzug abgesagt, wie Daniel Stocker, Aktuar der Fasnachtsgesellschaft Häppereschweller, auf Anfrage bekanntgibt.

Der Zunftrat der Rotseezunft hat anlässlich seiner Sitzung vom Mittwoch, 9. Februar, beschlossen, den Umzug am Güdisziischtig durchzuführen. Nur ein einziger Vorbehalt bleibt: Kantonale Regelungen, welche eine Durchführung massiv einschränken oder verunmöglichen würden. Die Rotseezunft rechnet mit 40 Umzugsnummern, 1200 Teilnehmenden, davon 300 Kinder.

Der Emmer Umzug wurde bereits Ende Januar definitiv abgesagt. Statt des Umzugs findet am Sonntag ein grosser Fasnachtsanlass rund ums Schulhaus Gersag statt, wie das Emmer Fasnachtskomitee am Freitag mitteilt.

Trotz geplanten Lockerungen soll sich am Fasnachtsgeschehen in Entlebuch nichts mehr ändern, so Hanspeter Jenni, Zunftmeister der Chräjezunft. Der gemeinsame Umzug mit Wolhusen wurde auf den Sommer verschoben.

In Hochdorf ist das Fasnachtskomitee auf allfällige Lockerungen vorbereitet: «Wir hatten von Anfang an zwei verschiedene Szenarien geplant», erklärt Jürg Wicki, Vizekanzler der Martinizunft Hochdorf. Wird der Bundesrat am kommenden Mittwoch, 16. Februar, weitere Lockerungen verkünden, kann das Fasnachtskomitee Hochdorf also umgehend reagieren.

«Dann würde der Umzug ohne Einzäunung im Dorf stattfinden, und auf dem Braui-Areal könnte ohne Zertifikatspflicht gefeiert werden, wenn der Kanton das zulässt», freut sich Wicki. Ein Haken hat die kurzfristige Planänderung jedoch: «Auch wenn wir punktuelle Erweiterungen realisieren wollen, wird es schwierig werden, so schnell mehr Gruppierungen zu finden für den üblichen Betrieb von Bars oder Festzelten», gibt er zu bedenken. Dementsprechend werde zwar alles stattfinden, jedoch in etwas kleinerem Rahmen. Er freue sich auf eine «fast normale Fasnacht in Hochdorf».

Trotz allfälligen Lockerungen wird der Umzug in Reiden stehend durchgeführt. Dies bestätigt Rita Stanger, Präsidentin der Fasnachtsgesellschaft, auf Anfrage. Je nachdem wie der Entscheid ausfällt, würde aber auf das Einzäunen verzichtet.

Die Durchführung des «Schlompfball light» war bis vor kurzem noch unsicher. Nun ist es definitiv: Die Verantwortlichen stellen ein Zelt auf dem Sportplatz – geplant ist ein 3G-Anlass.

Der Surseer Umzug wurde offiziell abgesagt, wie die Verantwortlichen am Freitagmorgen mitteilten. Zunftmeister Florian Felder bestätigt auf Anfrage: «Einzig die Kapazitätsbeschränkung in der Stadthalle sowie die Zertifikatsvorgaben können sich noch ändern.»

Für einen Umzug in Willisau kommen die allfälligen Lockerungen zu spät: «Wir können den Umzug logistisch nicht so kurzfristig organisieren», erklärt der Zunftmeister der Karnöffelzunft, Stefan Kneubühler. «Wir sind schon froh, dass wir überhaupt etwas machen können.»