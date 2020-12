Hunderte Gastronomen gehen in der Stadt Luzern auf die Strasse für bessere Corona-Hilfe

Mehrere hundert Personen aus dem Gastrogewerbe sind am Dienstag in Luzern mit Pfannen und Kellen bewaffnet einem Aufruf des Branchenverbandes gefolgt, um für mehr staatliche Hilfe in der Coronakrise zu demonstrieren. «Die Gastrobombe tickt», hiess es, oder «Wer befiehlt, zahlt».

22.12.2020, 12.01 Uhr