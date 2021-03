Coronavirus In Luzern dürfen Prostituierte weiterhin nicht arbeiten – nun protestiert der Verein Lisa Von den jüngsten Coronalockerungen profitiert das Sexgewerbe nicht – zumindest nicht in Luzern. Das sei kontraproduktiv, warnt die Hilfsorganisation Lisa. Sandra Monika Ziegler 02.03.2021, 14.38 Uhr

Der Verein Lisa, der sich um die Luzerner Sexarbeiterinnen kümmert, schlägt Alarm. Denn die Prostituierten haben trotz bundesrätlichen Lockerungen in Luzern weiterhin Arbeitsverbot. Während andere Kantone das Erotikgewerbe gleich wie andere personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt behandeln, bleibt die Luzerner Kantonsregierung diesbezüglich hart und hält am Arbeitsverbot fest. Lediglich Zürich, Aargau, Basel-Stadt, Nidwalden, Jura und Tessin fahren eine ähnlich strenge Linie wie Luzern.

Birgitte Snefstrup, Geschäftsleiterin des Vereins Lisa, sagt: «Seit dem Berufsverbot können die Sexarbeiterinnen nur dank der Nothilfe aus dem Fonds und Spenden überleben.»

Birgitte Snefstrup, Geschäftsleiterin des Vereins Lisa. Bild: Pius Amrein (Luzern, 1. März 2021)

Das Berufsverbot sei klar ein Verstoss gegen das Gleichbehandlungsgebot. Der Verein Lisa hält fest, dass solche Massnahmen keiner qualifizierten sachlichen Begründung standhalten. «Es existieren keine Daten und Informationen, die aufzeigen, dass die Ansteckung und Verbreitung von Covid-19 im Erotikgewerbe besonders hoch ist», schreibt der Verein.

Verein fordert sachlichen statt moralischen Entscheid

Mit dem Arbeitsverbot würden die in Not geratenen Frauen bloss in die illegale Prostitution getrieben. Das sei aus Gründen der Gesundheit sehr gefährlich. Auch die spezialisierten Fachstellen könnten so ihr Mandat zur Gesundheitsprävention nicht ausüben. Der Verein Lisa fordert in seinem Schreiben die Gleichstellung mit anderen personenbezogenen Dienstleistung und «keine Diskriminierung und Ungleichbehandlung aufgrund von Hypothesen und moralischen Überlegungen».