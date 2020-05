Riesige Solidaritätswelle in der Coronakrise: In Luzern wären fast 2000 Freiwillige für einen Einsatz parat Der Kantonale Führungsstab und das Luzerner Kantonsspital sind von Freiwilligen überrannt worden. Doch nur die wenigsten kommen in der Coronakrise zum Einsatz. Evelyne Fischer 05.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

1300 Freiwillige meldeten sich beim Luzerner Kantonsspital (Luks), über 600 Freiwillige beim Kantonalen Führungsstab.

60 externe Helfer hat das Luks rekrutiert.

Einer der Freiwilligen ist Bernhard-Martin Daul, Gärtnermeister aus Ruswil. Er hat uns von seinem Einsatz im Alterszentrum Zopfmatt in Willisau erzählt.

Diese Zahlen lassen die Dimensionen der Solidaritätswelle erahnen: Mehr als 600 Freiwillige haben sich über die Plattform des Kantonalen Führungsstabs als Helfer in der Coronakrise angeboten. Gar rund 1300 Personen meldeten sich beim Luzerner Kantonsspital (Luks) – davon gut 1000 am ersten Wochenende nach dem Lockdown, als der Helferpool lanciert wurde. «Wir waren von dieser grossen Hilfsbereitschaft und vom enormen Rücklauf überwältigt», sagt Barbara Flubacher, Leiterin Human Resources. «Leider war es nicht annähernd möglich, alle Personen einzusetzen.»

Rund 60 externe Helfer hat das Luks rekrutiert. «Vorwiegend Personen mit einer medizinischen Ausbildung», sagt Flubacher. Darunter etwa eine diplomierte Expertin für Intensivpflege, die mit ihrem Mann seit einigen Jahren ein Restaurant führt. Da dieses schliessen musste, hilft sie auf der Intensivstation aus. Flubacher: «Wir rekrutierten auch Praxisassistentinnen, Medizinstudenten sowie pensionierte Ärzte, die bei der stark beanspruchten Telefonhotline zum Einsatz kamen.» Sie alle erhalten eine «branchenübliche» Entschädigung.

Führungsstab hat 72 Personen vermittelt

Das Freiwilligenbüro des Kantonalen Führungsstabs konnte 72 Personen vermitteln. Entschädigung und Anstellungsverhältnis sind Sache der Organisationen, welche die Hilfsbegehren stellen. Andreas Schmid, Bereichsleiter Koordination Freiwilligenarbeit, sagt: «65 Personen mussten wir leider abweisen. Diese hatten teils Krankheitssymptome, gehören einer Risikogruppe an oder waren nur extrem eingeschränkt verfügbar.» Medizinstudenten hingegen oder auch Zahnarztgehilfinnen habe man für den Einsatz im Medical Center in Nottwil ausgebildet, viele Freiwillige engagieren sich auch in Alters- und Pflegeheimen. «Je nach Eignung und Vorkenntnissen von der Aktivierung der Betagten bis hin zur Vollpflege.»

Einer von ihnen ist Bernhard-Martin Daul, 43, Gärtnermeister und Baumpflegespezialist aus Ruswil. Einmal wöchentlich ist Daul im Alterszentrum Zopfmatt in Willisau zu Besuch, lädt die Betagten zum Kräuterraten ein, spielt mit ihnen Memory oder begleitet sie zum Ententeich. «In meiner Heimat Bayern war ich lange bei der Feuerwehr. Gerade bei Unwettern habe ich immer wieder gesehen, wie wichtig der Einsatz von Menschen in der zweiten Reihe ist», so Daul.

«Sich sozial zu engagieren, gehört für mich einfach dazu.»

Lädt zum Kräuterraten ein: Bernhard-Martin Daul verkürzt Betagten in der «Zopfmatt» die Zeit. Bild: Nadia Schärli (Willisau, 29. April 2020)

Selbstständigkeit macht Engagement möglich

Möglich machen das unentgeltliche Engagement die aktuellen Lebensumstände – und Erspartes: Bernhard Daul absolviert derzeit ein Psychologie-Studium und zieht eine eigene Firma auf: Künftig will er therapeutische Gärten planen und bauen, etwa für Heime oder Kliniken. In der übrigen Zeit packt er auf dem «Gmüeshof» seines Schwagers mit an, auf dem er zusammen mit seiner Frau lebt.

Die Besuche im Willisauer Heim seien mit grosser Dankbarkeit verbunden, sagt Daul. «Die Bewohner leben zurzeit sehr isoliert. Schwerhörigen kann etwa die Abstandsregel jeglichen Austausch verunmöglichen.» Dem Personal bleibe weniger Zeit für die soziale Fürsorge, hier könne er seinen Beitrag leisten. «Wie gut wir die Krise gemeistert haben, wird sich am Umgang mit den Betagten zeigen. Daran muss sich die Gesellschaft am Ende auch messen lassen.» Daul könnte sich vorstellen, sich bis im August zu engagieren. «Sicher aber so lange, bis die strikten Besuchsregeln gelockert werden.»

Derzeit engagieren sich in der «Zopfmatt» drei Freiwillige, eine «willkommene Abwechslung», wie Pflegedienstleiterin Barbara Oggier sagt. Sie finde es wichtig, motivierte Freiwillige einzuspannen – auch wenn deren Einführung «zeitintensiv» sei. Die Vermittlung über den Kantonalen Führungsstab begrüsst sie. Damit die Zusammenarbeit funktioniere, brauche es «klare Aufgaben und Geduld auf beiden Seiten», sagt Oggier. «Freiwillige müssen sich auf den Rhythmus der Heimbewohner einlassen können.» Bernhard Daul gelinge dies sehr gut. «Der Gärtner ist der heimliche Star vieler Bewohnerinnen», sagt Oggier und lacht.

Bernhard-Martin Daul lässt eine Frau ein Kraut riechen. Bild: Nadia Schärli (Willisau, 29. April 2020)

Selbst ein Linienpilot gehört dem Freiwilligenpool an

Sowohl beim Luks wie auch beim Kantonalen Führungsstab heisst es: Den typischen Helfer gibt es nicht. «Unser Pool beinhaltet freiwillige Helfer aus allen Altersgruppen. Vom Linienpilot über Arbeitssuchende bis hin zum pensionierten Arzt», sagt Andreas Schmid. Im Einsatz des Kantons – genauer gesagt bei der Dienststelle Gesundheit und Sport – steht auch ein Epidemiologe. Das Kurzinterview mit Damiano Urbinello, der sonst beim Pharmaunternehmen Merck Sharp & Dohme – kurz MSD – in Luzern tätig ist, lesen Sie hier.

Das Spital und der Führungsstab haben sich übrigens nicht gegenseitig helfende Hände strittig gemacht. «Wir waren von Beginn weg im engen Kontakt mit den Spitälern, dem Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil und der Hirslanden Klinik St.Anna und klärten die Bedürfnisse ab», sagt Schmid.

Die Helferpools bleiben vorläufig bestehen. «Momentan treffen weiterhin Hilfsbegehren von Alters- und Pflegeheimen ein. Auch eine Unterstützung beim Contact Tracing ist in Abklärung», sagt Schmid. Nach der Coronakrise wollen der Kanton und das Luks alle Daten löschen.

Hinweis: Wer sich freiwillig in den Dienst des Kantonalen Führungsstabs stellen möchte, kann sich hier anmelden. Und hier finden Sie das Formular für den Helferpool des Luzerner Kantonsspitals.