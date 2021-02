Coronavirus In Luzerner Schule verbreitete sich eine Virusmutation rasend schnell – der Kantonsarzt beruhigt: «Kinder sind weiterhin nicht Treiber der Pandemie» Erstmals wurde im Kanton Luzern eine gross angelegte Testaktion bei 374 Personen durchgeführt. Resultat: 18 weitere Coronafälle im Schulhaus Maihof in Luzern. Die Aktion löste Kritik bei Eltern aus. Man habe gute Gründe für das Vorgehen gehabt, sagt der Kantonsarzt. Robert Knobel 01.02.2021, 19.02 Uhr

Der verlassene Schulhausplatz im Maihof. Das Schulhaus öffnet frühestens nach den Ferien wieder. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. Januar 2021)

Im Schulhaus Maihof sind weitere 18 Coronafälle aufgetaucht (13 Kinder und 5 Erwachsene). Davon handelt es sich in 12 Fällen um die hochansteckende Virusmutation N501Y. Das hat die gross angelegte Testaktion vom Freitag bei insgesamt 374 Personen ergeben, wie der Kanton mitteilt.

Auch etliche Eltern kritisierten, dass ihre Kinder zwangsweise zum Testen auf dem Schulgelände aufgeboten wurden. Da habe es viele Tränen gegeben, erzählen mehrere übereinstimmend. Sämtliche Kinder, Lehrpersonen und zahlreiche Eltern sind nun – unabhängig vom Testresultat – bis 8. Februar in Quarantäne.

Der Luzerner Kantonsarzt Roger Harstall. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Irritiert hat auch die amtliche Verfügung des Kantons, welche alle Eltern erhalten haben. Dort steht einerseits, dass der Test für alle obligatorisch sei. Gleichzeitig schreibt der Kanton, wer den Test verweigere, müsse sich unverzüglich in Quarantäne begeben. Nur: In Quarantäne mussten ohnehin sämtliche Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonen und zahlreiche Eltern – unabhängig von ihrem Testresultat. Der Luzerner Kantonsarzt Roger Harstall sagt dazu: «Der Entscheid, dass alle in Quarantäne müssen, wurde bereits vor dem Test gefällt. Der Grund war, dass bereits bei vier Kindern die hochansteckende Virusvariante festgestellt worden war.»

Doch weshalb wurde überhaupt noch die ganze Schule getestet, wenn ohnehin alle in Quarantäne mussten? Roger Harstall: «Der Grund für die Testaktion war primär herauszufinden, ob es noch mehr infizierte Personen in der Schule gibt, und sekundär, ob diese Fälle ebenfalls die mutierte Variante aufweisen.» Denn es galt um jeden Preis zu verhindern, dass sich die hochansteckende Variante weiter verbreitet. «Sich testen zu lassen, ist letztlich auch ein Dienst am Mitmenschen», sagt Harstall. Auch für die Betroffenen sei es wichtig zu wissen, dass sie sich mit dem ansteckenderen Virus infiziert haben und nun erst recht jegliche Kontakte vermeiden müssen. Der Test mit 374 Personen im Maihof war der erste flächendeckende Test dieser Grössenordnung im Kanton Luzern.

Einige Eltern fragten sich zudem, weshalb bei ihren Kindern der ziemlich unangenehme Nasenabstrich gemacht wurde und nicht der viel harmlosere Speicheltest. Dazu hält Roger Harstall fest:

«Speicheltests sind keine Schnelltests, sondern werden mittels PCR-Technik ausgewertet. Dies braucht wiederum Zeit. Wir hätten also schlimmstenfalls mehrere Tage auf die Resultate warten müssen.»

Doch im Fall Maihof habe man schnelle Resultate gebraucht, deshalb seien Schnelltests mit Nasenabstrich zur Anwendung gekommen. Hinzu komme, dass Speicheltests bei Kindern teils schlecht funktionieren, weil insbesondere kleine Kinder Mühe haben, genügend Speichel zu produzieren.

Die Stadt Luzern hat vor dem Hintergrund der Ereignisse im Maihof eine generelle Maskenpflicht ab der 5. Primarklasse verfügt – und zwar in allen Schulhäusern. Roger Harstall kann diese Massnahme nachvollziehen, wie er sagt. Hätten die Primarschüler im Maihof in den letzten Tagen immer Masken getragen, so hätten sich vielleicht weniger Kinder angesteckt und es wäre einigen von ihnen die Quarantäne erspart geblieben. Aber das sei Spekulation, merkt Harstall an. Ob der Kanton selber eine Maskenpflicht für Primarschüler einführen wird, ist offen. Harstall:

«Das ist Gegenstand der Diskussionen, entschieden wird im Laufe der Sportferien.»

Der Kantonsarzt betont, dass der Grundsatz, wonach Kinder keine Treiber der Pandemie sind, weiterhin gültig sei. Aber: «Bei einer so hochansteckenden Variante wie im Maihof verbreitet sich das Virus halt auch unter Kindern schneller.»

Die Stadtluzerner Rektorin Vreni Völkle gab am Sonntag ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die bevorstehenden Ferien die Kontaktketten an den Schulen unterbrechen und sich die Situation so beruhigen wird. Wie sich die Sportferien auf den Verlauf der Pandemie an den Schulen auswirken wird, ist gemäss Harstall völlig offen:

«Egal, was die Familien während der Ferien machen - es ist essenziell, so wenig Kontakte wie möglich zu haben.»