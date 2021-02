Coronavirus Kanton Luzern gibt Impfdosen weg – Spitalpersonal muss warten Die «Solidaritätsaktion» hat Folgen: Weil Luzern Impfstoff an andere Kantone abgibt, kann nun das Luks-Personal nicht geimpft werden. Robert Knobel 06.02.2021, 05.00 Uhr

Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf überraschte vor wenigen Tagen mit folgender Ankündigung: Der Kanton Luzern werde 3000 Impfdosen von Pfizer/Biontech an andere Kantone abgeben. Es handelt sich dabei um Kantone, welche zu wenig Impfdosen haben, um die notwendigen Zweitimpfungen abzuschliessen. Graf sprach von einem Akt der «Solidarität unter den Kantonen». Denn Luzern selber habe genügend Dosen, um alle Zweitimpfungen wie vorgesehen durchzuführen.

Wegen «Lieferproblemen» vorerst keine Impfungen mehr

Bloss: Die 3000 Impfdosen hätten auch innerhalb des Kantons Luzern dankbare Abnehmer gefunden. So hätte man damit die Erstimpfungen fortsetzen können. Doch diese sind zurzeit blockiert. So erhielten impfwillige Angestellte im Luzerner Kantonsspital (Luks) kürzlich unerfreuliche Post: Man müsse leider mitteilen, dass «wegen ausbleibenden Impfstoff-­ Lieferungen» vorläufig keine Impfungen mehr durchgeführt werden können. Es sei ein «vorübergehendes Problem», das nicht in der Verantwortung des Luks liege. Der Unterbruch dauere mindestens eine Woche.

Beim Personal kommt diese Nachricht schlecht an. «Es wäre so wichtig, dass das Pflegepersonal so schnell wie möglich geimpft wird. Jeder Tag zählt», sagt ein Arzt und fügt hinzu:

«Wenn eine dritte Welle mit dem mutierten Virus kommt, wäre das für uns fatal. Wir haben schliesslich eine grosse Verantwortung als Zentrumsspital der ganzen Zentralschweiz.»

Trotz Impfvorrat: Spitäler müssen bis März warten

Doch das Spitalpersonal hat gemäss der kantonalen Impfplanung keine Priorität. Als erstes wurden Bewohner und Mitarbeitende der Luzerner Alters- und Pflegeheime durchgeimpft – bisher 7500 Personen. Nur ein kleiner Teil der Impfdosen wurde bisher in den Spitälern eingesetzt. Dabei kommen zuerst Mitarbeitende mit Risikofaktoren sowie aus exponierten Abteilungen (etwa Intensiv- und Notfallstationen sowie Covid-Abteilungen) an die Reihe, wie Luks-Sprecher Markus von Rotz sagt. Gemäss dem kantonalen Impffahrplan soll das übrige Gesundheitspersonal erst im März im grossen Stil an die Reihe kommen.

An diesem Fahrplan will der Kanton offenbar nicht rütteln – was erklärt, weshalb er die 3000 vorrätigen Impfdosen anderweitig vergibt. Doch neben dem Spitalpersonal gäbe es noch viele andere Personen, die sehnlichst auf eine erste Impfung warten. Und auch hier herrscht zurzeit Stillstand. Das Impfzentrum in der Messe Luzern bleibt geschlossen. Erst am 13. Februar können die Impfungen dort wieder aufgenommen werden. Wann das Impfzentrum in Willisau in Betrieb gehen kann, ist weiter unklar.

Warten auf Moderna

Wieso wurden die 3000 Impfdosen nicht im Luzerner Impfzentrum verwendet? Kantonsapotheker Stephan Luterbacher erklärt, dass der Impfstoff von Pfizer/Biontech nicht fürs Impfzentrum geeignet sei:

«Er wird aufgrund seiner Eigenschaften und insbesondere der Lagerung bei minus 70 Grad grösstmehrheitlich in den Alters- und Pflegeheimen sowie in Kleinmengen in den Spitälern eingesetzt.»

In den Impfzentren setze man den Impfstoff von Moderna ein, der weniger anspruchsvoll in der Lagerung ist. Und da liegt denn auch der eigentliche Hintergedanke der Luzerner Solidaritätsaktion. Im Gegenzug zu den 3000 weggegebenen Pfizer-Dosen erhält der Kanton Luzern nämlich dieselbe Menge des Moderna-Impfstoffes. Und dies gemäss Plan Mitte Februar, pünktlich zur Wiederinbetriebnahme des Impfzentrums.