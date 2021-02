Coronavirus Lockerung zum Ferienstart in den Luzerner Skigebieten: «Wir können jetzt hoffentlich etwas aufholen» Die Luzerner Skibetriebe atmen auf: Ab Montag herrscht im Kanton Luzern wieder Skibetrieb von Montag bis Sonntag. Auch schwarze Pisten werden wieder geöffnet – im Gegensatz zu den Schlittelwegen. Roseline Troxler 03.02.2021, 19.13 Uhr

Am nächsten Montag dürfen Skifahrerinnen und Skifahrer erstmals wieder zum Wochenstart auf die Luzerner Pisten. Seit dem 8. Januar ist der Skibetrieb im Kanton Luzern nur von Donnerstag bis Sonntag erlaubt. Das ändert sich per 8. Februar. Ab dann sind auch schwarze Pisten inklusive Freeride wieder offen. Die Lockerung gilt bis am 28. Februar. Ende Monat will der Kanton entscheiden, wie es danach weitergeht.

Die Freude über die Lockerung ist bei René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg, gross:

«Das ist sehr positiv für Sörenberg. Auch bei den Mitarbeitern habe ich eine grosse Erleichterung gespürt.»

Skifahrer geniessen einen Wintertag auf den Skipisten von Sörenberg. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Er habe die Bewilligung für den Sieben-Tage-Betrieb aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen erwartet. «Die Beibehaltung der Beschränkung wäre absolut unverständlich gewesen.» Auch Martin Knüsel, Präsident und Geschäftsführer der Sportbahnen Marbachegg, ist nicht überrascht und sagt: «Nun können wir endlich die kommenden Wochen planen.» Flexibel müsse man dennoch bleiben.

«Wir befinden uns endlich unter dem Schweizer Schnitt»

Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf führt die Lockerung auf die epidemiologische Lage im Kanton zurück. «Fallzahlen, Reproduktionswert und Posititvitätsrate sind gesunken», erklärt der CVP-Regierungsrat. Am Dienstag wurden 51 neue Fälle gemeldet, der jüngste R-Wert liegt bei 0,86 und die Positivitätsrate beträgt 13,4 Prozent. «Wir befinden uns mit diesen Werten endlich unter dem Schweizer Schnitt.» Auch die Lage in den Spitälern habe eine wesentliche Rolle gespielt. Zwar seien die Plätze auf der Intensivpflegestation nach wie vor knapp, aber bisher habe es kaum Schneesportunfälle gegeben.

Ursprünglich hatte der Regierungsrat einen Entscheid zum Skibetrieb bereits in der dritten Kalenderwoche in Aussicht gestellt, kommuniziert wurde nun erst in der fünften. Guido Graf: «Wir wollten zeitnaher entscheiden, gerade mit Blick auf die Mutationen in der Schweiz sowie die Umsetzung und Einhaltung der Schutzkonzepte.» Vor zwei Wochen seien die Werte noch über dem Schweizer Durchschnitt gelegen. «Zu diesem Zeitpunkt war eine Lockerung nicht gerechtfertigt.»

Nächste Woche beginnen im Kanton Luzern die Fasnachtsferien, eine Woche später in Basel. Die Lockerung zu diesem Zeitpunkt sei sehr zentral für Sörenberg, betont René Koller. «Für uns ist das die wichtigste Zeit der Wintersaison.» Verpasst habe man leider eine Lockerung in der Schulferienzeit der Aargauer. «Das führte zu vielen Stornierungen.»

Kapazitätsbeschränkung bleibt bestehen

Nach wie vor gilt für die Skigebiete eine Kapazitätsbeschränkung von 66 Prozent. Der Wert bemisst sich laut Mitteilung des Gesundheits- und Sozialdepartements nach der Anzahl Gäste an Spitzentagen. René Koller rechnet trotz Ferienzeit nicht damit, dass eine Auslastung von 66 Prozent erreicht wird. «Die Kapazitätsgrenze liegt in unserem Skigebiet bei 5600 Personen. Im Januar erreichten wir einen Höchstwert von 4500 Personen.» Auffallend sei, dass viele Skifahrer nur Halbtageskarten lösen. Er führt dies auf die geschlossenen Gastrobetriebe zurück.

Guido Graf ist froh, dass am Montag die Schulferien beginnen. Die jüngsten Fälle des mutierten Virus würden ihn beunruhigen. «Daher ist es gut, dass die Schulen nun zwei Wochen zu sind.» Er appelliert daran, auch in den Ferien auf Abstand und Hygiene zu achten.

«Verbreitet sich das mutierte Virus schnell, ist das Volumen an Personen, die vom Contact-Tracing kontaktiert werden müssen, fast nicht mehr zu bewältigen.»

Nach wie vor müssen die Schlittelwege in Luzerner Wintersportorten geschlossen bleiben. Guido Graf begründet dies mit der höheren Verletzungsgefahr im Vergleich zum Skifahren. René Koller kann den Entscheid nachvollziehen. «Die Unfallstatistik verdeutlicht die Risiken. Viele schlitteln schlecht ausgerüstet.» Unverständlich ist für Koller hingegen, dass Alkohol weiterhin nicht verkauft werden darf. «Hier haben wir in Luzern noch immer eine Sonderregel.» Guido Graf betont, dass die Auflagen nötig seien, «damit wir uns die derzeitige Ausgangslage nicht verspielen».

Sörenberg öffnet nächste Woche die Rothorn-Pisten

Bis am Montag haben die Mitarbeiter der Bergbahnen Sörenberg noch viel zu tun. «Nun können wir endlich das Rothorn öffnen. Die Schneeverhältnisse waren lange nicht mehr so gut.» Man werde bis am Sonntag mit Lawinensprengungen, Pistenmarkierungen und dem Aufbau des Take-away-Angebots gefordert sein.

Die Begrenzung des Betriebs auf lediglich vier Tage im Januar und die Schliessung über Weihnachten hat die Bergbahnen Sörenberg viel Geld gekostet. «Im Dezember gingen wir in einem pessimistischen Szenario von einem Umsatzrückgang von 30 Prozent aus. Nun rechnen wir gar mit einem Verlust zwischen 30 und 50 Prozent.» René Koller hofft, dass im März die fünf Bergrestaurants wieder öffnen können. Die Gastronomie sei ein wichtiger Bereich. Martin Knüsel von den Sportbahnen Marbachegg spricht von einem Rückgang der Skieintritte von rund 30 Prozent. «Wenn das Wetter mitmacht, können wir in den nächsten Wochen hoffentlich etwas aufholen.»