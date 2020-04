Interview Luzerner Regierung begrüsst Lockerungspläne – Präsident Winiker: «Wir waren sehr gut vorbereitet» Regierungspräsident Paul Winiker zieht nach einem Monat Lockdown Bilanz. Und er sagt, was die Regierung von Lockerungen hält. Lukas Nussbaumer 17.04.2020, 05.00 Uhr

Paul Winiker, Regierungspräsident des Kantons Luzern im März während einer Pressekonferenz. Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 20. März 2020

Vor einem Monat verhängte der Bundesrat den Lockdown, den er ab dem 27. April schrittweise lockern will. Der Luzerner Regierungspräsident Paul Winiker sagt, wie er und seine Kollegen die Umsetzung gemeistert haben. Und er erläutert, wie die Regierung die bundesrätlichen Lockerungen beurteilt.

Wie kommentieren Sie die Lockerungspläne des Bundesrats?

Paul Winiker: Die baldige Lockerung ist überlebenswichtig für unsere Volkswirtschaft und die Unternehmen im Kanton Luzern. Soweit das aus epidemiologischer Sicht verantwortbar ist, befürworten wir eine zügige, kontrollierte und koordinierte Rückkehr zu möglichst normalen Verhältnissen.

Können Sie konkreter werden?

Wir analysieren die Bundesmassnahmen noch in dieser Woche. Es geht darum, die Umsetzung im Kanton Luzern vorzubereiten. Wie, werden wir sobald wie möglich kommunizieren.

Der Kanton Luzern war von der Pandemie vergleichsweise wenig betroffen, wie die Zahlen zeigen (Grafik). Was ist Ihre Erklärung?

Vielleicht haben wir bis anhin von einer Kombination von zielführenden, vorausschauenden Massnahmen und aufmerksamer Bevölkerung profitiert.

Das Luzerner Gesundheitswesen war von aussen gesehen gut vorbereitet. Wurde etwas unterschätzt?

Wir waren grundsätzlich sehr gut vorbereitet, auch in anderen Bereichen als dem Gesundheitswesen. Einzelne Entwicklungen sind nicht vorhersehbar, so etwa der Widerstand gegen den ersten Standort des Drive-in-Testcenters. Unsere Krisenorganisation hat aber schnell, pragmatisch und im Sinne der Bevölkerung gehandelt.

Als die Zahlen stark anstiegen, hat sich gezeigt, dass es landesweit viel zu wenige Notfallbetten gibt. Wurde das Gesundheitswesen zu stark heruntergefahren?

Aus heutiger Sicht ist es einfach, zu sagen, was man hätte anders machen können. Die Bilder aus Norditalien waren ein starkes Signal, alles zu tun, damit unser Gesundheitssystem nicht kollabiert. Das ist bisher gelungen.

Andere Länder haben ein viel stärkeres Gewicht auf Schutzmasken gelegt. Tragen Sie manchmal selber eine?

Wenn das Bundesamt für Gesundheit zum Schluss kommt, dass Masken für gewisse Kontakte sinnvoll sind, werde ich das selbstverständlich tun.

Sie halten sich strikt an die Bundesvorgaben. Das hat auch die Luzerner Regierung immer betont. Ist das im Nachhinein betrachtet richtig?

Bis jetzt sind wir damit gut gefahren.

Also hat der Bundesrat seit dem Lockdown gut kommuniziert?

Ja, vorbildlich. In einer Krise ist es wichtig, sich regelmässig zur Lage zu äussern. Das machen die Experten. Und der Bundesrat kommt zum Zug, wenn wichtige Entscheide gefällt werden. Das drückt die Ernsthaftigkeit aus, mit der man sich der Herausforderung stellt.

Auch die Luzerner Regierung hat die Öffentlichkeit oft persönlich orientiert. Hätten es schriftliche Mitteilungen nicht auch getan?

In einer solchen Situation muss sich die Regierung persönlich an die Öffentlichkeit wenden. Das schafft Vertrauen und eine gewisse Sicherheit, dass Regierung und Verwaltung für die Bevölkerung da sind. Wir würden das in einem vergleichbaren Fall wieder so machen.

Gilt das auch für den Entscheid, betroffenen Firmen keine Kantonsmittel zu gewähren? Das gab Kritik.

Der Gewerbeverband hat dazu eine Umfrage gemacht und man hat erkannt, dass viele Unternehmen – sogar direktbetroffene – die Strategie der Regierung mittragen. Aber es gibt auch einige, die sich eine grössere Unterstützung wünschen würden. Unser Engagement wird aber von den Wirtschaftsverbänden unterstützt. Der Kanton wird zudem viele Folgekosten tragen, so bei den Sozialwerken und im Gesundheitswesen.

Stark betroffen sind kleine Unternehmen. Hat die öffentliche Hand für sie genug getan?

Die öffentliche Hand hat bisher schnell und unbürokratisch sehr viel getan. Allein der Bund stellt für Liquiditätsengpässe 40 Milliarden bereit. Dazu kommen unzählige Entlastungsmassnahmen für einzelne Branchen und Mitarbeiter sowie Entlastungspakete der Kantone. Ob all das reicht, prüfen Bund und Kantone fortlaufend.

Die Einschränkungen werden zu Steuerausfällen führen. Drohen höhere Steuern und Sparpakete?

Wir müssen uns sicher auf schwierige Zeiten einstellen. Jede weitere Aussage wäre reine Spekulation.

Regierung und Verwaltung stehen im Dauereinsatz. Wie viel mehr als üblich arbeiten Sie momentan?

In der Krise zählt man keine Stunden.