Kanton Luzern: Keine weiteren Corona-Massnahmen an Schulen

Coronavirus Luzerner Bildungsdirektor Schwerzmann: «Ich sehe keinen Grund für weitere Verschärfungen an Schulen» Sind an den Luzerner Schulen aufgrund von steigenden Corona-Infektionen schärfere Schutzmassnahmen nötig? Nein, vorderhand nicht, sagt Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann. Der Präsident des Lehrerinnen- und Lehrerverbands sieht das anders. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.00 Uhr

Für Lukas Engelberger ist klar: Die Kantone sollen die Schutzmassnahmen vor dem Coronavirus an den Schulen verschärfen. Es sei sogar «höchste Zeit» dafür, fordert der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren. Seiner Ansicht nach könnten beispielsweise die Maskenpflicht wieder eingeführt oder flächendeckend repetitive Pooltests angeboten werden.

Alex Messerli, Präsident des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands (LLV), unterstützt eine Verschärfung der Bestimmungen. Es werde «zunehmend schwieriger, Präsenzunterricht zu garantieren», sagt der LLV-Präsident. Und er betont: «Unser wichtigstes Anliegen ist die Gesundheit der Lehrpersonen. Das muss so prioritär gewichtet werden wie möglich. Deshalb braucht es wohl eine Verschärfung.» Welche zusätzlichen Massnahmen anzuordnen sind, will Messerli den Fachleuten überlassen.

«Das ist eine medizinische Frage, die von den Gesundheitsexperten entschieden werden muss.»

Auffällig ist, dass der LLV im Gegensatz zu anderen Verbänden von Berufsleuten, die in engem Kontakt mit Menschen stehen, bisher keine Impfempfehlung ausgesprochen hat. Eine solche mache «alleine keinen Sinn», findet Messerli. Es sei aber sicher so: «Je mehr Personen sich impfen lassen, umso besser.» Der LLV habe sich denn auch seit Beginn der Möglichkeit für eine prioritäre Impfung der Lehrerinnen und Lehrer eingesetzt.

Luzerner Schulen sind kein Corona-Hotspot

Der Luzerner Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann erteilt den von Messerli unterstützten Forderungen Engelbergers eine Absage: «Wir sehen derzeit keinen Grund für weitere Verschärfungen», sagt er auf Anfrage. Luzern gehöre zu jenen Kantonen, welche die «Massnahmen gegen allen Widerstand nicht gelockert haben», so der parteilose Regierungsrat. So gelte an den Luzerner Schulen für alle Lehrpersonen und für sämtliche Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse weiterhin eine Maskentragpflicht - auch im Sportunterricht.

Auch die wöchentlichen Reihentests ab der Sekundarstufe seien nach den Herbstferien weitergeführt worden, und Luzern sensibilisiere mit einer Kampagne für bessere Luftqualität in den Schulzimmern, betont der 56-jährige Krienser. Sein Departement beobachte die Lage aber «selbstverständlich» und passe die Schutzmassnahmen «bei Bedarf» an.

Zahlen, die das Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) am Montag auf Anfrage bekannt gegeben hat, scheinen Schwerzmanns vorläufigen Verzicht auf schärfere Massnahmen zu stützen. Während beispielsweise im Kanton Nidwalden laut Regierung etwa die Hälfte aller Infektionen auf das schulische Umfeld zurückzuführen sind, ist Luzern von solchen Werten offenbar weit entfernt. Nur sieben Prozent der infizierten Personen würden eine Ansteckung im Kindergarten und der obligatorischen Schulzeit vermuten, schreibt das GSD. Der Wert könnte aber durchaus höher liegen, wie weitere Zahlen zeigen. Dem Departement wurden zwischen dem 15. und 21. November 1837 positive Corona-Fälle gemeldet. 455 Personen oder 24,7 Prozent davon sind unter 16 Jahre alt – und somit potenzielle Schülerinnen und Schüler.

5 von 13 Primarschulklassen in Quarantäne

Einer, den die Coronakrise mit voller Härte trifft, ist der Grosswanger Co-Schulleiter Martin Bättig. Derzeit befinden sich je zwei 1. und 2. Klassen sowie eine 4. Klasse und einige weitere Kinder in Quarantäne. Das entspricht 5 von 13 Primarschulklassen und damit rund 40 Prozent aller Primarschülerinnen und -schüler. Das habe es im Dorf «bis jetzt noch nie gegeben», sagt Bättig. Dennoch erachtet er eine Ausweitung der Maskentragpflicht auf jüngere Kinder «aktuell nicht als nötig». Wenn es schon eine Verschärfung der Massnahmen brauche, dann eher flächendeckende Pooltests, also nicht erst ab der Sekundarstufe. Diese würden zwar zu logistischen Problemen führen, wären für ihn aber ein kleinerer Eingriff in die Privatsphäre. Insgesamt habe sich das im Vergleich zu anderen Kantonen strenge Schutzkonzept der kantonalen Dienststelle für Volksschulbildung bewährt.

Das findet auch Urs Kaufmann, Schulleiter in Horw und Vizepräsident des Luzerner Schulleiterverbands. Anders als Bättig kann er sich jedoch eine Ausweitung der Maskenpflicht vorstellen, weil sie schnell umsetzbar sei. Wiederum gleicher Meinung ist Kaufmann mit Bättig in Bezug auf eine Impfempfehlung des Schulleiterverbands für Lehrpersonen: Eine solche brauche es nicht mehr, weil die Bevölkerung genügend sensibilisiert worden sei. In Horw jedoch empfiehlt die Schulleitung Lehrerinnen und Lehrern die Impfung.