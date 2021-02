Coronavirus Luzern gibt Impfstoff an andere Kantone ab – Gesundheitsdirektor Guido Graf spricht von einem «Akt der Solidarität» Die Kantone Luzern und Bern helfen anderen Kantonen mit Impfstoff-Engpässen auf. Gesundheitsdirektor Guido Graf erklärt, weshalb dies für die Luzerner Bevölkerung keinen Nachteil mit sich bringt. Dominik Weingartner 02.02.2021, 18.50 Uhr

Die Meldung liess am Dienstagnachmittag aufhorchen: Zwei Kantone, nämlich Luzern und Bern, helfen anderen Kantonen – Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Solothurn, Tessin und Zug – mit Impfstoff aus. Das verkündete Michael Jordi, Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren bei der Coronapressekonferenz in Bern.

Die Nachricht war insofern erstaunlich, als dass der Impfstoff überall knapp ist. Luzern wartet auf die nächste Lieferung des Moderna-Impfstoffs für die Impfzentren. Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf (CVP) erklärt im Interview, warum der Kanton dieser Situation trotzdem Impfstoff abgibt.



Was steckt hinter der Abgabe vom Impfstoff durch den Kanton Luzern an andere Kantone?

Guido Graf: Der Kanton Luzern stellt dem Bund 3000 Dosen des Impfstoffes Pfizer/Biontech zur Verfügung. Damit können zum Beispiel die Partnerkantone in der Zentralschweiz wie Nidwalden, Obwalden oder Zug ihre zweiten Impfungen mit diesem Impfstoff fristgerecht sicherstellen. Im Gegenzug erhält der Kanton Luzern die gleiche Menge – also 3000 Dosen – des Moderna-Impfstoffes.

Guido Graf Keystone

Warum macht der Kanton Luzern das?

Es geht hier um einen Akt der Solidarität unter den Kantonen, aus dem der Luzerner Bevölkerung kein Nachteil entsteht. Darum habe ich eingewilligt, anderen Kantonen Impfstoff zur Verfügung zu stellen und sie damit im Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen. Was nützt mir ein Kühlschrank mit 3000 reservierten Impfdosen, wenn ich ohnehin zuerst die zweiten Impfungen in den Alters- und Pflegeheimen durchführen muss, bevor ich in weiteren Institutionen impfen kann? Bis dahin sind uns bereits wieder neue Lieferungen mit Pfizer/Biontech-Impfstoff in Aussicht gestellt.

Verzögert dieser Vorgang den Impfprozess in Luzern?

Nein. Wir benötigen für die laufende zweite Impfrunde bis Mitte Februar die zur Verfügung gestellten Dosen von Pfizer/Biontech nicht. Die zweite Impfung mit Pfizer/Biontech in den Luzerner Alters- und Pflegeheimen war vor dem Entscheid bereits sichergestellt.

Ändert sich dadurch die Zahl der für Februar erwarteten Anzahl Dosen von 11'000 des Moderna-Impfstoffs für den Kanton Luzern?

Ja, aufgrund des Austausches erhält der Kanton Luzern voraussichtlich in der Woche ab dem 22. Februar zusätzlich 3000 Dosen des Impfstoffes von Moderna, damit sind es total 12'300 Dosen. Das erlaubt uns, die kantonalen Impfzentren zwei bis drei Tage länger zu betreiben und der grossen Nachfrage nach Impfungen besser gerecht zu werden.