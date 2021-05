Kanton Luzern PCR-Tests werden nicht mehr systematisch auf Mutationen analysiert – nach einem umstrittenen Entscheid des Bundes Der Bund finanziert mutationsspezifische PCR-Tests nicht mehr. Einzelne Kantone führen diese auf eigene Rechnung durch, um besorgniserregende Mutationen im Auge zu behalten. Luzern zweifelt am Nutzen. Christian Glaus 07.05.2021, 16.31 Uhr

Herstellung eines Mastermix mit Sars-CoV 2 spezifischem Primer im Reinraum durch einen Labor-Mitarbeiter, am Dienstag, 2. Februar 2021, im Zentrallabor des Stadtspital Triemli in Zuerich. (KEYSTONE/Gaetan Bally). Gaetan Bally / KEYSTONE

Für viele ist es ein inzwischen bekannter Vorgang: Nase hinhalten, Stäbchen rein, 24 Stunden warten und Gewissheit haben. Dank mutationsspezifischer PCR-Tests wurde so bisher innert 24 Stunden nicht nur erkannt, ob sich jemand infiziert hat. Der Test zeigte auch an, ob eine bekannte Mutation im Spiel ist. So konnte beispielsweise das Auftreten der britischen Variante in der Schweiz nachgewiesen werden. Und kürzlich wurde bekannt, dass im März in Solothurn die indische Variante entdeckt wurde. Der Kanton löste ein verstärktes Contact-Tracing aus und konnte laut eigenen Angaben die Übertragungskette unterbrechen.

Der Einsatz mutationsspezifischer PCR-Tests war bis Anfang April üblich und wurde vom Bund finanziert. Gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) betrugen die Kosten im Durchschnitt rund 100 Franken. Per 5. April stoppte das BAG die Finanzierung. Weil die britische Mutation in der Schweiz mit über 90 Prozent der Fälle dominant ist, würden spezifische PCR-Tests keinen Mehrwert mehr geben. Weiter am Laufen ist hingegen ein genomisches Überwachungsprogramm. Doch dieses liefert keine Informationen für die schnelle Kontaktverfolgung. Die Resultate liegen erst nach rund zwei Wochen vor.

Sequenzierung nur noch in speziellen Situationen

«Gemäss den Empfehlungen des Bundes» verzichtet derzeit auch der Kanton Luzern auf eine standardmässige und flächendeckende Sequenzierung, bestätigt David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport. Sequenzierungen würden noch in speziellen Situationen eingeleitet, etwa wenn ein Verdacht auf eine besorgniserregende Mutation bestehe. Anzeichen dafür sind, wenn sich Geimpfte anstecken oder wenn es bei Genesenen zu einer Reinfektion kommt. Dürr erklärt, mutationsspezifische PCR-Tests würden derzeit keinen Sinn machen, «weil quasi der ‹Sonderfall› zum ‹Regelfall› geworden ist».

Luzern fahre «kein ‹Sonderzügli›», hält Dürr fest. Wie viele Kantone weiterhin systematisch mittels PCR-Tests auf Mutantenjagd sind, ist nicht bekannt. Auch beim Bund kann man keine näheren Angaben dazu machen. Unter Wissenschaftern sorgt der Entscheid des BAG für Kritik. Insbesondere die sogenannte 484-Mutation, welche bei der brasilianischen, südafrikanischen und indischen Variante festgestellt wurde, gelte es im Auge zu behalten.

Diese Mutation soll es dem Coronavirus ermöglichen, eine bereits bestehende Immunantwort zu umgehen. Wie die «NZZ am Sonntag» berichtete, lässt der Kanton Genf deshalb auf eigene Kosten alle positiven PCR-Tests auf diese Mutation untersuchen. Der Kanton Zürich hatte die Sequenzierungen vorübergehend eingestellt, führt diese nun aber auch wieder durch.

BAG verneint Blindflug

Beim BAG heisst es, die Schweiz befinde sich nicht im Blindflug, was die Mutationen betrifft. Dank dem Überwachungsprogramm gehöre die Schweiz bei der Anzahl Genomsequenzen «zur Spitzengruppe weltweit». Pro Woche würden rund 1400 Genome sequenziert. Um schneller reagieren zu können, will nun auch der Bund mutationsspezifische PCR-Tests wieder finanzieren. Voraussetzung dafür ist, dass diese für das Contact-Tracing verwendet werden. Heisst: Wird eine besorgniserregende Mutation entdeckt, müsste das Contact-Tracing intensiviert und nicht nur die direkten Kontakte in Quarantäne geschickt werden.

David Dürr erklärt zwar, das Luzerner Contact-Tracing – bestehend aus rund 50 Personen – wäre in der Lage, seine Aktivitäten beim Auftreten einer besorgniserregenden Mutation zu verstärken. Dennoch: «Ein individuelles Vorgehen beim Contact-Tracing abhängig von der identifizierten Variante erscheint uns weder sinnvoll, noch wäre es prozessual durchführbar.» Sollte es aber vermehrt Anzeichen auf besorgniserregende Mutationen geben, würde Luzern seine Strategie – «in Übereinstimmung mit dem Bund» – anpassen.