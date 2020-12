Coronavirus Luzern startet mit der Impfkampagne Das Impfzentrum in der Messe Luzern ist Dreh- und Angelpunkt für die Impfkampagne gegen das Coronavirus im Kanton Luzern. 23.12.2020, 14.39 Uhr

Von Impfzentrum in der Messe Luzern aus wird der Impfstoff an die mobilen Equipen verteilt. In einer ersten Phase sind Impfteams in Alters- und Pflegeheimen im Einsatz. In der Messehalle hat der Kanton eine Art Impf-Rundgang installiert. Ziel sei es, bis Ende Juni 200'000 Personen geimpft zu haben.