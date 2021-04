Interview «Die Hälfte der Patienten ist jünger als 40»: Luzerner Chefarzt sieht für eine Entspannung keine Anzeichen Seit Wochen ist die Zahl der Hospitalisierungen und der Beatmeten im Kanton Luzern fast konstant. Dennoch ist ein Impfeffekt spürbar. Christian Glaus 17.04.2021, 05.00 Uhr

«Die Intensivstationen sind weiterhin stark belastet»: Christoph Henzen, Leiter Department Medizin am Luzerner Kantonsspital. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Dezember 2020)

Am Montag treten die nächsten Lockerungen in Kraft. Und dies, obwohl die Fallzahlen steigen. Doch diese sind für den Bundesrat nicht mehr ausschlaggebend, er orientiert sich an der Situation in den Spitälern. Seit Anfang März ist die Zahl der Hospitalisierungen und der Beatmeten mehr oder weniger konstant. Zwischen 35 und 50 Personen sind gemäss der kantonalen Statistik in Spitalpflege. Davon müssen zwischen sieben und zwölf Personen beatmet werden. Christoph Henzen ist Leiter des Departements Medizin am Luzerner Kantonsspital. Für eine nachhaltige Entspannung sieht er keine Anzeichen.

Seit Wochen nimmt die Zahl der Hospitalisierungen nicht ab, nun steigen die Fallzahlen wieder. Wie beurteilen Sie die Lage im Spital?

Christoph Henzen: Die Lage am Luzerner Kantonsspital ist stabil. In den vergangenen Wochen waren an den drei Standorten immer zwischen 35 und 50 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion oder Verdacht darauf hospitalisiert. Das sind maximal halb so viele wie noch Ende 2020. Teilweise gibt es aber grössere Schwankungen. So musste über die Ostertage in Luzern die Covid-19-Akutstation aufgrund einer schnellen Zunahme der Fälle zwischenzeitlich ausgebaut werden. Wegen dieser Dynamik sieht unser Pandemie­stab aktuell keine Anzeichen für eine nachhaltige Entspannung.

Andere Spitäler melden, es müssten vermehrt auch jüngere Patienten beatmet werden. Am Luks auch?

Wir sehen insgesamt eine veränderte Altersverteilung. In der ersten Phase der Pandemie mussten vor allem über 70-jährige Personen hospitalisiert werden. Aktuell sind rund 50 Prozent der Covid-19-Patientinnen und -Patienten 40 Jahre oder jünger. Zudem ist der relative Anteil der Covid-19-Infizierten, die beatmet werden müssen, etwas höher. Das heisst, die Intensivstationen sind weiterhin stark belastet.

Ist die veränderte Altersverteilung auf die Impfungen zurückzuführen?

Ein Effekt ist erkennbar. Der Anteil an über 70-jährigen Covid-19-Patientinnen und -Patienten hat bereits abgenommen. Die Impfdaten und auch die Entwicklung der Fallzahlen in Ländern, bei welchen die Impfkampagne bereits weiter fortgeschritten ist, sind vielversprechend.

Weshalb sinken die Zahlen der Hospitalisierten und Beatmeten nicht mehr?

Die Zahlen sind stabil, dies ist sicher ein gutes Zeichen. Dass wir noch keine deutliche Abnahme vermelden können, liegt in erster Linie daran, dass sich Patientinnen und Patienten mit schweren Verläufen häufig über mehrere Wochen in Spitalpflege begeben müssen. Zudem gibt es nach wie vor täglich Neuansteckungen.

Zwischenzeitlich mussten nicht dringliche Operationen verschoben werden. Herrscht nun wieder Normalbetrieb?

Derzeit ist der normale Betrieb am Luks nur leicht eingeschränkt. Dies ist unter anderem auf folgende Faktoren zurückzuführen: erstens die hohe Leistungsbereitschaft unserer Teams, zweitens die laufende Optimierung des Spitalbetriebs sowie drittens die gut funktionierende Zusammenarbeit der Standorte Luzern, Sursee und Wolhusen untereinander und mit anderen Zentralschweizer Spitälern. Wichtig ist dabei, dass die Kapazitäten regional so geplant werden, dass das Luks seine Zentrumsfunktion weiterhin jederzeit wahrnehmen kann.

Der Bundesrat hat weitere Öffnungen beschlossen. Bereiten Sie sich nun auf einen neuen Anstieg der Covid-19-Patienten vor?

Die aktuelle Lage erlaubt kein Nachlassen. Ein neuerlicher Anstieg der Fallzahlen ist nach wie vor möglich – auch im Hinblick auf anstehende Lockerungsschritte. Wie sich die Lage entwickelt, hängt zum einen von der Impfbereitschaft der Bevölkerung und dem tatsächlichen Impffortschritt ab, zum anderen auch vom Verhalten der Gesellschaft. Es bleibt deshalb wichtig, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, auch durch geimpfte Personen.

Kann sich das Personal vom Stress während der zweiten Welle erholen?

Der Rückgang der Fallzahlen hat zu einer gewissen Entspannung geführt. Dies war auch dringend nötig. Obwohl wir darauf achten, dass unsere Mitarbeitenden ihre Ferien beziehen und sich erholen können, waren einige Teams während Wochen einer massiven Belastung ausgesetzt. Aktuell werden jedoch viele Operationen nachgeholt, die aufgrund der reduzierten OP-Kapazitäten im Winter verschoben werden mussten. Dies führt wiederum zu Mehraufwand. Weiter bleibt der Parallelbetrieb mit schwerkranken Covid-19- und Non-Covid-19-Patienten eine grosse Herausforderung. Insofern sind wir unseren Pflege- und Ärzteteams für ihre extrem hohe Leistungsbereitschaft sehr dankbar. Sie leisten Hervorragendes, und das seit Monaten.

Hinweis: Christoph Henzen (60) leitet seit 2016 das Departement Medizin am Luzerner Kantonsspital und ist Mitglied in der Geschäftsleitung. Der Walliser ist seit 1997 am Luks tätig, seit 2005 als Chefarzt für Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie und Dia­betologie. Das Interview wurde schriftlich geführt.

