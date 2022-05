Luzerner Kantonsspital hebt Maskenpflicht auf

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) hebt per Montag, 9. Mai 2022, die generelle Maskenpflicht auf. Dies schreibt das Luks in einer internen Mitteilung an sein Personal. Grund für die Aufhebung sei, dass sich die Corona-Situation in den vergangenen Wochen weiter entspannt habe.

06.05.2022, 13.37 Uhr