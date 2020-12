Coronavirus Die Lage ist «alarmierend»: Luzerner Skigebiete müssen ab Dienstag eine Woche lang schliessen Die epidemiologische Lage im Kanton Luzern ist «alarmierend», deshalb greift der Kanton Luzern hart durch. Ab Dienstag bis und mit 29. Dezember müssen alle Luzerner Skigebiete schliessen. Aktualisiert 18.12.2020, 15.48 Uhr

Werden nächste Woche leer bleiben: Die Sessellifte des Skigebiets Sörenberg. Philipp Schmidli

(sre) Wie der Kanton Luzern am Freitagnachmittag kurz nach der Medienkonferenz des Bundesrates mitteilt, müssen alle Luzerner Skigebiete vom 22. bis und mit 29. Dezember dicht machen – auch diejenigen, die schon geöffnet hatten. «Derzeit sind wesentliche Bundesvorgaben nicht erfüllt, um den Betrieb von Skigebieten im Kanton Luzern zu ermöglichen oder aufrechtzuerhalten – dies wäre schlicht unverantwortlich», wird Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf in der Mitteilung zitiert. Graf:

«Ich bedaure sehr, dass wir zu diesem Entscheid gezwungen sind, aber leider ist er unumgänglich.»

Die aktuelle Situation erlaube es nicht, jetzt noch das Risiko von schweren Wintersportunfällen oder weiteren Ansteckungsherden einzugehen, welche dann möglicherweise Intensivpflegekapazitäten beanspruchen würden, heisst es weiter.

Also müssen nun alle Skigebiete im Kanton Luzern den Betrieb einstellen: Ski- und Sessellifte geschlossen, Ski- und Schlittelpisten werden nicht präpariert. Einzig Bahnen, die eine «Erschliessungsfunktion im Sinne des öffentlichen Verkehrs erfüllen», dürfen offen bleiben. Spazierwege und Langlaufloipen sollen der Bevölkerung derweil weiterhin zur Verfügung stehen.

Auch Skigebiete, die bereits in die Saison gestartet waren, müssen vorübergehend schliessen. Sie haben den Betrieb per 22. Dezember um Mitternacht einzustellen. Damit soll die Gleichbehandlung der Luzerner Skigebiete gewährleistet werden: «Sämtliche Skigebiete im Kanton werden nicht vor dem 30. Dezember 2020 geöffnet.» Das weitere Vorgehen werde dann gestützt auf die epidemiologische Lage festgelegt.

Die Lage in Luzern ist «alarmierend»

Die epidemiologische Lage im Kanton Luzern ist alarmierend: Derzeit stecken sich im Kanton Luzern jeden Tag rund 300 Personen mit dem neuen Coronavirus an; die Tendenz ist seit längerer Zeit steigend. Seit anfangs Dezember gilt gemäss Alarmkonzept wieder die Phase rot – dies, nachdem für den Monat November weitestgehend die Phase orange galt. Der Reproduktionswert liegt aktuell bei 1.23 (Vorwoche: 1.06). Im Kanton Luzern sind seit dem 1. Dezember bis am gestrigen Donnerstag 54 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Spitäler in der Zentralschweiz sind trotz der Verteilung der Intensivpflege-Patienten auf andere Kliniken innerhalb und ausserhalb der Zentralschweiz sehr stark ausgelastet, und es sind gegenwärtig kaum mehr Kapazitäten vorhanden.

Update folgt...